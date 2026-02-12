Gothic 1 Remake z datą premiery. Czekaliśmy na to latami

Historia, która zaczęła się jeszcze w poprzedniej dekadzie, w końcu będzie miała swój finał. Gothic 1 Remake przestał być wiecznie uciekającym marzeniem wielu graczy i dostał właśnie wyczekiwaną od dawna datę premiery.

Jak długo powstaje Gothic 1 Remake?

Biorąc pod uwagę, jak dużo czasu może zająć przygotowanie nawet 20-minutowego gameplayu pozbawionego umownych modeli i tekstur, historia „nowego Gothica” rozpoczyna się o wiele wcześniej niż w grudniu 2019 roku, kiedy to pojawił sie grywalny teaser. Ten nie był jeszcze potwierdzeniem prac nad faktycznym remake’iem – bardziej pobocznym konceptem, połączonym z próbą rozeznania się wśród graczy, czy chcą otrzymać odświeżenie pierwszej części przygód Bezimiennego.

Kilka miesięcy później przekonaliśmy się, że Gothic 1 Remake powstanie, a za jego produkcję odpowiada powołane przez THQ Nordic studio Alkimia Interactive. W lutym 2020 roku potwierdzono, że Gothic: Remake pojawi się także na konsolach nowej generacji, jednak bez przybliżonego terminu debiutu.

Gothic 1 Remake (Źródło: Alkimia Interactive)

Mijały jednak kolejne lata, a premiera była odsuwana wielokrotnie. W międzyczasie otrzymaliśmy port pierwszego Gothica na Nintendo Switch we wrześniu 2023 roku, do którego w grudniu 2023 roku dołączył także Gothic II: Complete Classic, czyli edycja z dodatkiem Noc Kruka.

Były też i mniej wesołe wieści, jak zamknięcie studio twórców oryginału, Piranha Bytes w lipcu 2024 roku. W międzyczasie Alkimia cały czas pracowała nad Gothic 1 Remake – niewykluczone, że wiele osób przestało nawet wierzyć, że tytuł ujrzy światło dzienne i skończy jak anulowany niedawno remake Prince of Persia: Piaski Czasu, który rzekomo był ukończony już w ~90%.

Data premiery Gothic 1 Remake podana

Projekt, który zaczął się ponad sześć lat temu, chyba przestał jednak być ulotnym marzeniem. Na oficjalnym kanale YouTube THQ Nordic pojawił się kolejny materiał z Gothic 1 Remake – tym razem nie jest „making of” ani prezentacja wycinka świata przedstawionego, a zwiastun, którego zwieńczeniem jest podanie oficjalnej daty premiery gry.

Wychodzi na to, że to koniec dopisków „lato/jesień/zima 20xx roku” i w Gothic 1 Remake zagramy 5 czerwca 2026 roku na PC, Playstation 5 oraz Xbox Series S|X. Choć przesunięcie premiery gry z konkretną datą jest możliwe, w końcu przesunięto premierę GTA VI z 26 maja na 19 listopada 2026 roku, to bardziej precyzyjny termin debiutu daje nadzieję, że wakacje 2026 roku faktycznie spędzimy w odświeżonej koloni karnej Khorinis.