Nowa funkcja na TikToku. Szykuj pieniądze

Użytkownicy TikToka w Polsce otrzymają dostęp do zupełnie nowej usługi. Platforma ByteDance nie będzie już tylko serwisem do scrollowania, oglądania treści czy śledzenia wydarzeń.

Wkrótce TikTok stanie się jeszcze bardziej wciągający niż dotychczas

Wygląda na to, że 15 czerwca 2026 roku będzie przełomowym dniem dla TikToka w Polsce. Na platformie kojarzonej przede wszystkim z krótkimi filmami oraz live’ami pojawi się zupełnie nowa opcja, a będzie nią TikTok Shop. O możliwości pojawienia się w Polsce formy sprzedaży live-commerce na chińskiej platformie wspominaliśmy pod koniec maja 2025 roku, czyli dokładnie rok temu.

TikTok Shop to sposób sprzedaży produktów online m.in. podczas interaktywnych transmisji na żywo. Lokalni sprzedawcy podczas prowadzonego live’a będą mogli nie tylko prezentować produkty i zachęcać do ich kupna, ale też od razu je sprzedawać. Zainteresowani widzowie otrzymają możliwość zakupu oznaczonych produktów bezpośrednio z filmów i transmisji na żywo za pośrednictwem kanału Dla Ciebie (z ang. For You).

Ponadto użytkownicy będą mogli robić zakupy bezpośrednio z poziomu profilu danej marki, gdzie firma nie tylko przedstawi swoje produkty, ale też może tworzyć własne kolekcje. Od 15 czerwca 2026 roku Polacy będą mogli też skorzystać z nowej zakładki Shop, w obrębie której znajdą konkretne produkty, łatwo je wyszukają, a także odkryją oferty promocyjne. Cały proces zamówienia będzie można śledzić w jednej zakładce.

TikTok Shop zadebiutuje również w Austrii, Belgii i Holandii. Dotychczas usługa ta działała we Francji, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech oraz Włoszech. Zarejestrowane w Polsce firmy, które chciałyby rozpocząć swoją działalność w TikTok Shop, mogą zgłaszać się mailowo do ByteDance.

TikTok Shop debiutuje w Polsce – bezpieczna płatność Blik i wysyłka zamówień InPostem

Właściciele TikToka deklarują, że doświadczenie zakupowe jest bezpieczne, a firma współpracuje z zaufanymi zewnętrznymi platformami płatniczymi. W Polsce kluczowymi partnerami rozwijającymi proces zakupowy przez TikTok Shop został Blik oraz InPost. Jak wspominają przedstawiciele Blika – cały proces finalizacji płatności ma być szybki, intuicyjny i wygodny.

InPost natomiast zajmie się dostarczaniem zamówionych na TikToku przesyłek. Jak podkreśla właściciel Paczkomatów, klienci nowej platformy zakupowej będą mogli korzystać z sieci obejmującej 29 tysięcy automatów paczkowych.

Warto wspomnieć, że z TikToka w Polsce korzysta ponad 14,2 miliona osób. Z danych wynika, że obecnie 1 na 2 użytkowników deklaruje, iż za pośrednictwem platformy poznaje nowe marki i produkty, a ponad połowa w ciągu ostatnich 30 dni poszukiwała produktu.