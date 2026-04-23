Ogromne zmiany w mPay. Sprawdź, zanim się zdziwisz

Do aplikacji mPay nadchodzi gruntowna przemiana, która ma ułatwić jej codzienne użytkowanie platformy fintech. Firma zaanonsowała też szereg zmian w regulaminie i przedstawiła spore plany na najbliższe miesiące.

Ogromne zmiany w mPay – to nie tylko wizualne odświeżenie

W lutym 2025 roku mPay zaanonsowało szereg nowych usług finansowych w aplikacji. Teraz dostawca płatności mobilnych wdraża do aplikacji i regulaminu sporo zmian. Zgodnie z zapowiedzią firmy, już 27 kwietnia 2026 roku mPay przejdzie gruntowną transformację.

Nowy interfejs ma być znacznie łatwiejszy i bardziej responsywny, a użytkownik w jeszcze szybszy sposób uzyska dostęp do stanu konta czy produktów finansowych oraz historii operacji. Odświeżona aplikacja zaoferuje system szybkich skrótów, dzięki którym łatwo będzie można zarządzać budżetem, śledzić swoje wydatki, historię transakcji i codziennych zakupów cyfrowych, w tym biletów, opłat za parking i zwykłych opłat za zakupy, czy bez trudu ubiegać się o kredyt lub pożyczkę.

Jedną z ciekawych i praktycznych opcji będzie także możliwość opłacenia comiesięcznych rachunków za pomocą jednego kliknięcia.

Zmiany w interfejsie (źródło: mPay)

Odświeżona aplikacja mPay zostaje też dostosowana do najwyższych unijnych standardów bezpieczeństwa. Firma w ciągu najbliższych miesięcy ma zamiar wdrożyć europejską weryfikację tożsamości zgodną z rozporządzeniem eIDAS. Platforma zostanie też zintegrowana z aplikacją mObywatel, upraszczając w ten sposób szybkie otwarcie konta bankowego bez zbędnych formalności.

Konto dla młodych i Agent AI dołączą do oferty mPay

Zmiany zaanonsowano również w regulaminie usług. Jak deklaruje mPay, jedną z kluczowych ewolucji jest zmiana z modelu portmonetki na pełnoprawny rachunek płatniczy o nazwie mKonto. W praktyce, dzięki temu klienci zyskają dostęp do zwiększonego limitu wpłat oraz transakcji w kwocie do 15 tysięcy euro.

Ponadto w regulaminie mPay pojawił się zapis o wdrożeniu usługi w postaci kont dla młodzieży (13+). System dla niepełnoletnich ma być wsparciem w budowaniu lojalności u progu dorosłości finansowej.

Do aplikacji mPay zmierza też sztuczna inteligencja w postaci Agenta AI. Firma w przyszłości planuje również wprowadzenie jeszcze większej liczby produktów finansowych.