Myślisz, że kino już umarło? Polacy mają nowy plan

W Polsce uruchomiono nowy program dla wielbicieli kina. Płacisz raz i możesz odwiedzać kino codziennie. Miesięczny koszt może zwrócić się bardzo szybko.

Nowe przedsięwzięcie dla kinomaniaków

W maju 2025 roku Stowarzyszenie Kin Studyjnych udostępniło aplikację Mojeekino na telewizory z Android TV. Platforma ta została oficjalnie uruchomiona 21 maja 2020 roku, a siłą napędową do jej powstania była pandemia COVID-19 i spowodowany nią lockdown. Sytuacja odbiła się na całej branży filmowej, gdyż większość form kultury została zamknięta.

Dlatego też postanowiono stworzyć Mojeekino, aby widzowie nadal mieli dostęp do ambitnego repertuaru. Jak wspomniała Prezeska Stowarzyszenia – Marlena Gabryszewska – działania wokół platformy pozwoliły na zbudowanie największego wirtualnego kina.

Teraz Stowarzyszenie Kin Studyjnych postanowiło zrobić kolejny krok naprzód i uruchomiło nowy projekt pilotażowy, a jest nim abonament obejmujący kina studyjne w Polsce. Na początek program pod nazwą Karta Studyjna obejmie 13 kin z różnych części naszego kraju, choć twórcy już teraz podkreślają, że po wakacjach lista się wydłuży.

Karta Studyjna jest dostępna wyłącznie w wersji wirtualnej – można ją zakupić w aplikacji mobilnej lub przez stronę internetową. Po zdobyciu cyfrowej karty możesz korzystać z oferty kin uczestniczących w programie. W ramach abonamentu do dyspozycji widza są maksymalnie dwa seanse dziennie i obejmuje on także rezerwacje przez system sprzedaży kina.

Karta Studyjna – jak to działa i ile kosztuje abonament do kina?

Abonament do kina w ramach Karty Studyjnej oferowany jest w dwóch wariantach:

Studyjna – obejmująca seanse w kinach uczestniczących w programie za 59 złotych miesięcznie lub 649 złotych rocznie,

Studyjna+ – obejmująca seanse w kinach oraz dostęp do platformy Mojeekino (maksymalnie 2 filmy dziennie) za 89 złotych miesięcznie lub 979 złotych rocznie.

Wspomnę, że ceny biletów do kin studyjnych różnią się i zwykle kosztują od 15 do 30 złotych. Oznacza to, że miesięczny koszt podstawowego pakietu Studyjna może zwrócić się już po drugim seansie.

Warto podkreślić, iż minimalny wiek posiadacza Karty Studyjnej wynosi 16 lat. Rejestracja w programie wymaga założenia konta z podaniem adresu e-mail, imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz przesłaniem aktualnego zdjęcia. Z karty może korzystać wyłącznie jej posiadacz.

Abonenci w aplikacji mobilnej znajdą nie tylko cyfrową kartę, ale także m.in. repertuar kin objętych programem, możliwość przejścia do rezerwacji seansów, zniżki u partnerów, możliwość udział w specjalnych pokazach dedykowanych dla użytkowników Karty Studyjnej czy też opcję tworzenia list filmów do obejrzenia i polecania tytułów innym użytkownikom.

Z kolei dostęp do platformy Mojeekino w ramach Studyjna+ działa na zasadzie kodów – użytkownik otrzymuje kod ważny 30 dni, a po upływie tego czasu zyskuje kolejny. Pakiet pozwala na oglądanie maksymalnie dwóch filmów dziennie.