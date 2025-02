Aplikacja mPay oferuje kolejne usługi. Co nowego?

Firma mPay to dostawca płatności mobilnych. Za pośrednictwem aplikacji użytkownicy mogą korzystać z różnorodnych usług finansowych, w tym dokonywać opłat za przejazd autostradą, bilety komunikacji miejskiej, parkowanie czy doładowania. Teraz firma wydłuża listę usług o kolejne produkty finansowe.

Nowe produkty finansowe w aplikacji mPay

W portfolio mPay pojawiły się nowe usługi. Użytkownicy kompleksowo, za pośrednictwem aplikacji, zyskują możliwość wzięcia pożyczki. Na ten moment udostępniono trzy zróżnicowane warianty – Vivigo, Medio i Maxo. Czym różnią się te produkty?

Pożyczka Vivigo obejmuje krótkoterminową spłatę w 61 dni. W tym przypadku limit kwotowy wynosi od 1 do 3 tysięcy złotych. Jak twierdzi mPay, jest to rozwiązanie idealne dla osób, które potrzebują szybkiej, dodatkowej, choć niewielkiej kwoty. Wariant ten oferowany jest „na oświadczenie”, a proces pożyczkowy w całości realizowany jest za pośrednictwem aplikacji.

Medio to pożyczka wieloratalna – czas jej trwania wynosi 12 miesięcy, a limit kwotowy ustalono na od 1 do 9 tysięcy złotych. Jak zaznacza mPay, wariant ten został skierowany do osób w wieku od 25 do 75 lat, które mają w planach większy zakup czy wyjazd. Podobnie jak Vivigo, tak i Medio zawierana jest „na oświadczenie”, a proces można zrealizować poprzez aplikację.

Maxo to natomiast oferta długookresowej pożyczki wieloratalnej. Czas jej trwania wynosi 42 miesiące, a limit kwotowy ustalono na od 1 do 25 tysięcy złotych. Wariant ten przeznaczony jest dla osób od 25 do 75 lat i znajdzie zastosowanie u osób, które borykają się z utrudnionym uzyskaniem tradycyjnego kredytu bankowego. Całość procesu również realizowana jest w aplikacji mPay z weryfikacją wiarygodności kredytowej za pośrednictwem systemu Kontomatik.

Jak skorzystać z otrzymanej od mPay pożyczki?

Po otrzymaniu pożyczki pełna kwota zostaje przekazana na indywidualne konto odbiorcy w aplikacji mPay. Pieniądze można stamtąd przelać na dowolne konto bankowe, wybrać za pośrednictwem usługi Giro świadczonej przez Pocztę Polską lub płacić w wybranych miejscach za pomocą karty Visa mPay w tradycyjnej lub wirtualnej wersji.

mPay zaznacza, że stawia na pożyczki przez wzgląd na zmieniające się potrzeby współczesnych konsumentów oraz możliwość oferowania prostego i zdalnego procesu ubiegania się o pożyczkę. Chce stać się wygodnym rozwiązaniem, szczególnie dla osób, które potrzebują pieniędzy na nagłe wydatki, a kryteria banków są dla nich zbyt rygorystyczne.