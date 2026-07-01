tablet iqoo pad 5c
Iqoo Pad 5c (źródło: Vivo)
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Ten tablet stawia na wydajność. Jest bardzo dobrze

Grzegorz Dąbek·
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Ten tablet stawia na wydajność. Jest bardzo dobrze

Firma Vivo po cichu dodała do swojej oferty nowy tablet Iqoo Pad 5c, który ma oferować wysoką wydajność oraz ekran o bardzo dobrych parametrach.

Nowy tablet Iqoo Pad 5c oferuje wysoką wydajność i ekran o bardzo dobrych parametrach

Choć ten model nie znalazłby się w TOP 10 najwydajniejszych tabletów z Androidem w maju 2026 roku według AnTuTu, to wciąż zaoferuje wysoką wydajność, ponieważ wyposażono go w wysokopółkowy procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, a także RAM typu LPDDR5X (od 8 do 12 GB) oraz szybką pamięć wewnętrzną – UFS 3.1 lub UFS 4.1 (w zależności od wersji).

Aby te kluczowe podzespoły nie przegrzewały się i w związku z tym nie zwolniły, producent zastosował trójwymiarowy system rozpraszania ciepła o łącznej powierzchni chłodzenia 32200 mm2.

tablet iqoo pad 5c
Iqoo Pad 5c (źródło: Vivo)

Nowy tablet Iqoo Pad 5c otrzymał również wyświetlacz (LCD) o bardzo dobrych parametrach. Cechuje go przekątna 12,1 cala i rozdzielczość 2,8K. Jest też w stanie osiągnąć jasność do 900 nitów oraz obsłużyć 1,07 miliarda kolorów i przestrzeń barwową DCI-P3. Do tego panel może odświeżać obraz z częstotliwością nawet 144 Hz i zapewnia wsparcie dla technologii HDR10.

Użytkowników zdecydowanie usatysfakcjonują również cztery głośniki, zapewniające dźwięk stereo, a ponadto przydatne mogą być aparaty o rozdzielczościach 8 Mpix na tyle i 5 Mpix na przodzie. Obsługiwana jest też łączność Bluetooth 5.4 i Wi-Fi 6.

Tablet Iqoo Pad 5c będzie czerpał prąd z akumulatora o pojemności 10000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 44 W. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką OriginOS 6, ma wymiary 266,43x192x6,62 mm i masę 584 gramów.

Iqoo Pad 5c – cena, dostępność

Najnowszy tablet marki-córki Vivo będzie sprzedawany w Chinach w trzech konfiguracjach pamięciowych:

  • 8/128 GB (UFS 3.1) za 2699 juanów (równowartość około 1500 złotych),
  • 8/256 GB (UFS 4.1) za 2999 juanów (~1670 złotych),
  • 12/256 GB (UFS 4.1) za 3499 juanów (~1950 złotych).

Dostępność tego urządzenia w Polsce jest raczej mało prawdopodobna.

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