Co dalej z Media Markt w Polsce? Rewolucja nie jest wykluczona

Kilka dni temu pojawiła się informacja, że sieci Media Markt i Saturn mogą zmienić właściciela. Nie trzeba było długo czekać na ich potwierdzenie. Przy okazji przekazano ważne informacje, dotyczące przyszłości obu marek.

Nowy właściciel Media Markt i Saturn

Firma Ceconomy oficjalnie ogłosiła przyjęcie oferty współpracy z chińskim gigantem e-commerce JD.com. Chińczycy zamierzają odkupić akcje niemieckiego przedsiębiorstwa handlowego z Düsseldorfu – za każdą zapłacą 4,60 euro, czyli więcej niż jest ona warta dzisiaj (4,44 euro).

Na tę chwilę nie wiadomo, jaką część akcji Ceconomy przejmie JD.com, ponieważ ich oferta polega na dobrowolnej odsprzedaży akcji, aczkolwiek już teraz zagwarantowali sobie nabycie około 32% kapitału zakładowego (uwzględnia to przejęcie akcji, należących dotychczas do Convergenta, Beisheim, Freenet i Haniel). Rodzina założycielska sieci Media Markt i Saturn zachowa około 25,4% akcji.

Zdaniem Ceconomy ruch ten „uprości strukturę właścicielską” oraz „jeszcze bardziej przyspieszy pomyślną trajektorię wzrostu” i pozwoli „wyjść poza obecne cele strategiczne”.

Jaka przyszłość czeka sieci Media Markt i Saturn?

Za każdym razem, gdy dochodzi do przejęcia, pojawiają się pytania, czy nowy właściciel zachowa na rynku nabywaną markę, czy zastąpi ją swoją. W komunikacie zapewniono, że JD.com nie planuje żadnych istotnych zmian w strukturze firmy Ceconomy, jej organizacji, ani silnej architekturze marki. W ostatnim przypadku zastrzeżono jednak, że Chińczycy nie będą w nią ingerować przez okres pięciu lat od ostatecznego sfinalizowania przejęcia części akcji.

Oznacza to, że marki Media Markt i Saturn na pewno pozostaną na rynku przez pięć lat, co najmniej do 2030 roku. Nie ma jednak pewności, czy później JD.com nie zdecyduje się wprowadzić zmian – na przykład ograniczyć się do jednej marki albo nawet zastąpić obie własnym brandem.

Zapewniono również, że nie dojdzie do żadnych zwolnień czy zamknięć w związku z przejęciem. JD.com ma też respektować wszystkie umowy i układy z pracownikami przez okres 3 lat. Aktualnie Ceconomy ma ponad 1000 sklepów w 11 krajach w Europie. Z kolei JD.com zatrudnia 1600 pracowników i prowadzi usługi logistyczne oraz posiada magazyny w wielu europejskich krajach, w tym w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii i Polsce.