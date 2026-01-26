Ile kosztuje wydobycie 1 bitcoina w 2026 roku?

Bitcoin to najpopularniejsza kryptowaluta na świecie. Jeden Bitcoin ma dziś ogromną wartość, tylko czy opłaca się go jeszcze wydobywać? Tyle to dzisiaj kosztuje.

Ile kosztuje wydobycie jednego Bitcoina w 2026 roku?

Bitcoin powstał w 2009 roku i początkowo był „ciekawostką dla entuzjastów”. Pod koniec 2020 roku jego wartość zaczęła rosnąć do niespotykanych nigdy wcześniej poziomów. W grudniu 2024 roku po raz pierwszy cena jednego Bitcoina przekroczyła 100 tysięcy dolarów, a dotychczasowy rekord padł w październiku 2025 roku, gdy wycena wyniosła ponad 125 tysięcy dolarów.

Mówiąc o Bitcoinie, często wspomina się historię amerykańskiego programisty. Laszlo Hanyecz zaoferował w 2010 roku 10 tysięcy Bitcoinów w zamian za dwie duże pizze. Wówczas miały one wartość trochę ponad 40 dolarów. Dziś natomiast – 880… milionów. Dolarów. Dzisiaj – w styczniu 2026 roku – 1 BTC kosztuje bowiem ~88000 dolarów lub 310 tysięcy złotych.

Kryptowaluty można łatwo kupić m.in. za pośrednictwem aplikacji Revolut. Można również je wydobywać, tylko czy opłaca się to w 2026 roku? Według wyliczeń BestBrokers, dziennie zużywanych jest 417,18 GWh, aby wydobyć ~450 BTC. Rocznie to zatem już 152,27 TWh. Średnio do wydobycia 1 Bitcoina potrzeba więc ~0,927 GWh lub 927 tysięcy kWh, bowiem 1 GWh to 1000 MWh lub 1000000 kWh.

Cena 1 kWh w 2026 roku w Polsce w najpopularniejszej taryfie G11 to ~62 grosze brutto. Mnożąc cenę przez ilość potrzebnej energii, wyjdzie na to, że wydobycie jednego Bitcoina w Polsce w 2026 roku kosztowałoby ponad 574 tysiące złotych. Trzeba jednak pamiętać, że na finalną cenę prądu składają się jeszcze inne elementy.

W 2026 całkowity koszt 1 kWh w Polsce będzie wynosił średnio około złotówki i 30 groszy brutto, zatem finalnie wydobycie jednego Bitcoina w Polsce w 2026 roku kosztowałoby (w przybliżeniu)… 1200000 (słownie: jeden milion i dwieście tysięcy) złotych.

Dla porównania, jak wylicza BestBrokers, w Stanach Zjednoczonych w grudniu 2025 roku wydobycie 1 BTC wiązało się z wydatkiem ~131 tysięcy dolarów (równowartość około 470 tysięcy złotych), bowiem średnia cena 1 kWh w USA wynosiła średnio 0,141 USD.

Kopanie Bitcoina zużywa w ciągu roku prawie tyle samo ile energii, ile potrzebuje Polska

Rocznie w Polsce zużywanych jest około 170 TWh energii elektrycznej, czyli zaledwie 20 TWh więcej niż rocznie pochłania wydobycie Bitcoina na całym świecie. Jak podaje BestBrokers, w grudniu 2025 roku w Polsce wydobywano dziennie 0,09438224299 BTC, zużywając w ciągu godziny 3636 kWh. Rocznie natomiast pochłania to 31,85 GWh. Obliczony hashrate to 224 PH/s.

Według stanu na grudzień 2025 roku najwięcej Bitcoinów wydobywanych dziennie było w Stanach Zjednoczonych (~171), Chinach (~95), Kazachstanie (~59), Kanadzie (~29) i Rosji (~21). Polska znalazła się dopiero na 45. miejscu w światowym rankingu.