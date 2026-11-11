Kino w kieszeni. Oglądanie filmów i seriali nigdy nie było tak wygodne

Artykuł sponsorowany

Dziś nie trzeba robić wycieczki do kina, zasiadać przed telewizorem czy nawet odpalać laptopa. Seriale, hollywoodzkie produkcje czy dokumenty obejrzymy na smartfonie i to nawet bez ich wcześniejszego pobierania. Wystarczy dostęp do serwisów streamingowych – a jest ich tyle, że można dosłownie przebierać.

Ulubione seriale i filmy możemy oglądać niemal wszędzie

Poranną podróż pociągiem do pracy, godzinną przerwę między zajęciami na studiach czy konieczność czekania w długiej kolejce do lekarza można wykorzystać do nadrobienia serialowych i filmowych zaległości. Potrzebny będzie tylko smartfon, słuchawki i wykupiona subskrypcja w serwisie streamingowym.

Nie ma nawet potrzeby wcześniejszego pobierania kolejnego odcinka serialu, bowiem w wielu miejscach mobilny internet zapewnia już ponad zadowalającą szybkość. Ewentualnie nie musimy o tym pamiętać, bowiem coraz więcej aplikacji streamingowych ma funkcję automatycznego pobierania produkcji, które użytkownik ogląda.

W śledzeniu dalszych losów bohaterów serialu czy filmu z pewnością pomagają współczesne smartfony z dużymi ekranami. Dziś za kompaktowe uważa się urządzenia mające około 6,3 cala, a przybywa konstrukcji z prawie 7-calowymi ekranami. Do tego dochodzi świetna jakość obrazu, wysoka maksymalna jasność czy obsługa standardów HDR10, HDR10+ i Dolby Vision.

Wyższy komfort oglądania poza domem oferują składane smartfony. Po rozłożeniu widz otrzymuje jeszcze większy ekran, co przekłada się na doświadczenie porównywalne do tabletu. Cieszy więc, że wybór w tym segmencie jest coraz większy i łatwiej dobrać urządzenie dopasowane do własnych potrzeb.

Wśród składanych smartfonów mamy Samsunga Galaxy Z Fold 8 i Samsunga Galaxy Z Fold 8 Ultra, czyli dopracowane składaki producenta, który ma już ogromne doświadczenie w tego typu smartfonach. Wartą uwagi nowością jest też motorola razr fold czy długo wyczekiwany pierwszy składany smartfon Apple – iPhone Duo.

Co ważne, wszystkie te nowoczesne modele można kupić w Plusie i przy okazji dobrać do nich pakiet serwisów streamingowych. W końcu nawet najlepszy ekran potrzebuje odpowiednich treści, które pozwolą wykorzystać jego potencjał.

Samsung Galaxy Z Fold 8 – fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Kilka serwisów streamingowych w jednym, atrakcyjnym pakiecie

Jak już ustaliliśmy, dostęp do ulubionych produkcji jest teraz znacznie łatwiejszy i wygodniejszy niż kiedyś. Ta nowoczesność niesie jednak ze sobą ważne wyzwanie dla widza – rozproszenie oferty na kilka różnych serwisów streamingowych. Może to oznaczać opłacanie wielu subskrypcji, co wiąże się z niemałymi miesięcznymi kosztami.

Pewnym rozwiązaniem jest subskrypcja tylko jednego serwisu przez miesiąc, a następnie przesiadka na drugą platformę. Można jednak wybrać bardziej komfortową opcję, czyli pakiet serwisów streamingowych, który pozwala odczuwalnie obniżyć łączny koszt miesięcznego opłacania poszczególnych platform oddzielnie. Nie bez powodu wcześniej, przy omawianiu składanych smartfonów, wspomniałem o sieci Plus, bowiem ma specjalną ofertę dla miłośników seriali i filmów.

W Plusie i Polsat Box pojawił się nowy pakiet z Amazon Prime, Apple TV, Disney+ oraz SkyShowtime za 55 złotych miesięcznie (jak być może wiecie, ostatnie dwa serwisy łącznie kosztują tyle miesięcznie, a tu mamy jeszcze dwa inne!). Dzięki niemu widz może zaoszczędzić i obejrzeć najnowsze hity ze świata superbohaterów, nagradzane produkcje familijne czy też najpopularniejsze seriale. Oczywiście to wszystko na ekranie telewizora, komputera oraz smartfona.

Warto odnotować, że gotowe pakiety to tylko część oferty. Klienci Plusa i Polsat Box mogą też komponować własne pakiety streamingowe, które można tworzyć z Apple TV, Disney+, HBO Max, SkyShowtime oraz Polsat Box Go (dla klientów Plusa dostępny w wariantach Premium i Sport). Dwa dowolne serwisy to wydatek tylko 40 złotych miesięcznie.

Chyba się ze mną zgodzicie, że to brzmi jak dobry deal?

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Materiał powstał na we współpracy z marką Plus