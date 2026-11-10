Porządki w Android Auto. Koniec wsparcia dla starszych smartfonów

Google podało nowe wymagania Android Auto. Wynika z nich, że porzucone zostaną aż dwie starsze wersje Androida.

Dotychczasowe wymagania Android Auto

Nie wystarczy dowolny smartfon z Androidem, a także samochód z obsługą Android Auto, aby móc korzystać z omawianego oprogramowania dla kierowców. Trzeba też spełnić konkretne wymagania, aczkolwiek nie są one wygórowane.

Do niedawna Google wymagało, aby kierowca miał:

smartfon z Androidem 9.0 lub nowszym w przypadku większości połączeń przewodowych,

smartfon z Androidem 11.0 lub nowszym w przypadku połączenia bezprzewodowego i wybranych nowszych pojazdów,

samochód lub zestaw audio zgodny z Android Auto, a także kabel USB wysokiej jakości, gdy korzystamy z połączenia przewodowego,

w przypadku połączenia bezprzewodowego wymagany był zgodny smartfon, a także samochód lub zestaw audio z obsługą takiego typu połączenia.

Nowe wymagania Android Auto od listopada 2026 roku

Wprowadzenie nowych, wyższych wymagań dla Android Auto, to nic nowego. Google już wiele razy podnosiło poprzeczkę. Przykładowo w 2022 roku trzeba było mieć minimum Androida 8.0, a w 2024 roku dowiedzieliśmy się, że Android Auto wymaga co najmniej Androida 9.0. Z kolei teraz firma z Mountain View postanowiła wycofać dwie wersje Androida w przypadku połączenia przewodowego.

W niedalekiej przyszłości tak ma wyglądać Android Auto | źródło: Google

Ze zaktualizowanej strony pomocny technicznej wynika, że przewodowy Android Auto wymaga:

smartfona z Androidem 11 lub nowszym i aktywnym pakietem danych,

zgodnego samochodu lub zestawu audio,

wysokiej jakości kabla USB.

Natomiast, gdy chcemy korzystać z połączenia bezprzewodowego, musimy mieć:

smartfon z Androidem 11, aktywnym pakietem danych i obsługą sieci Wi-Fi 5 GHz,

zgodny samochód lub zestaw audio.

Warto wiedzieć, że Google na dedykowanej stronie wymienia listę zgodnych samochodów. Firma podaje też radia samochodowe, które pozwalają korzystać z Android Auto.

Wcześniej już właściciele smartfonów z Androidem 9 i 10 otrzymywali powiadomienie o zakończeniu obsługi Android Auto. Natomiast teraz, jak informuje serwis Android Authority, kierowcy zgłaszają, że oprogramowanie przestaje działać.