Promocja na drukarki i sprzęt dla fotografów. Można zyskać nawet 1300 złotych

Planujesz zakup drukarki lub sprzętu fotograficznego? Teraz szczególnie warto go przemyśleć i skorzystać z nowej promocji. Za zakup produktów Canon możesz dostać z powrotem nawet 1300 złotych na konto bankowe.

Drukarki Canon ze zwrotem pieniędzy na konto

Jeśli zastanawiasz się nad zakupem nowej drukarki tradycyjnej do domu czy biura lub profesjonalnej drukarki do zdjęć, teraz szczególnie warto ją kupić. W ramach promocji Canon Biorę, bo oddają możesz odzyskać nawet 500 złotych.

Aby skorzystać z okazji należy kupić wybraną, objętą promocją drukarkę z serii Pixma, Maxify lub imagePrograf u autoryzowanego partnera Canon, a następnie zarejestrować zakup poprzez formularz internetowy w ciągu 30 dni od zakupu. Wysokość zwrotu uzależniona jest od zakupionego modelu drukarki i może wynieść od 40 do 500 złotych.

Promocja Biorę, bo oddają | źródło: Canon

Ponadto osoby, które zdecydują się na opublikowanie opinii o zakupionej drukarce i zgłoszą ją do producenta, mogą uzyskać dodatkowy zwrot w wysokości do 50 złotych. Promocja obowiązuje do 29 grudnia 2026 roku.

Drukarki Canon objęte promocją | źródło: Canon

Promocja Canon na aparaty fotograficzne, obiektywy i wiele innych

Canon odpalił też promocję na akcesoria fotograficzne, w tym aparaty, obiektywy, lornetki i drukarki fotograficzne. W ramach zwrotu można maksymalnie uzyskać nawet do 1300 złotych.

Aby skorzystać z promocji należy zakupić fabrycznie nowy produkt Canon, objęty promocją, u jednego z autoryzowanych partnerów akcji. W ciągu 30 dni od zakupu konieczne jest wypełnienie i przesłanie formularza z dołączonym dowodem zakupu, kolorowym zdjęciem lub skanem wyciętego z opakowania kodu kreskowego oraz numeru seryjnego. Zdjęcie powinno obejmować opakowanie z miejscem wycięcia.

Promocja na sprzęt fotograficzny Canon | źródło: Canon

Po pozytywnej weryfikacji kwota zwrotu zostanie przelana na wskazane w formularzu konto bankowe. Canon deklaruje, że weryfikacja odbywa się do 10 dni roboczych, a wypłata realizowana jest do 28 dni roboczych od zatwierdzenia zgłoszenia.

Klienci mogą również ubiegać się o dodatkowy cashback w wysokości 50 złotych za każdy prawidłowo zgłoszony produkt i opublikowanie własnej opinii otagowanej #CanonAutoryzowanyZakup. Opinię należy opublikować do 16 lutego 2027 roku na stronie sprzedawcy.

Wysokość zwrotu zależna jest od wybranego modelu produktu i wynosi od 50 do 1300 złotych. Promocja na akcesoria fotograficzne obowiązuje do 2 lutego 2027 roku – lista produktów objętych akcją jest bardzo obszerna, a nazwy modeli znajdziecie w regulaminie.