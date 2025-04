Jaki czytnik e-booków wybrać? Najlepsze modele w 2025 roku

Jasne, nic nie zastąpi papierowych książek. Czytniki e-booków jednak również mają zalety, obok których trudno przejść obojętnie. Jeśli więc rozglądasz się właśnie za takim urządzeniem, aktualny ranking czytników e-booków może pomóc odnaleźć idealny model dla Ciebie – niezależnie od tego, jaki masz budżet i czego konkretnie oczekujesz.

Najlepszy czytnik e-booków, czyli… jaki?

Dobry czytnik e-booków to urządzenie, dzięki któremu jesteś w stanie czerpać pełną przyjemność z lektury. Musi zatem mieć wyświetlacz E Ink o wysokiej rozdzielczości. Panele tego typu są przyjazne dla oczu niczym papier – w przeciwieństwie do ekranów LCD czy OLED, nawet tych, w jakie wyposażane są najlepsze tablety na rynku.

To między innymi dlatego właśnie stanowią lepsze rozwiązanie dla miłośników książek niż tradycyjne tablety czy smartfony. Są też zdecydowanie mniej energożerne, dzięki czemu najlepsze czytniki e-booków działają nawet 4, 8 albo i 12 tygodni na jednym ładowaniu.

Na rynku dominują modele z czarno-białymi wyświetlaczami, ale coraz popularniejsze są też kolorowe czytniki e-booków. Takimi urządzeniami zainteresować mogą się przede wszystkim miłośnicy mangi i komiksów, ale też osoby, które na czytniku chcą przeglądać podręczniki i poradniki z wykresami i innymi barwnymi elementami.

Standardem są antyrefleksyjne ekrany z doświetleniem. Dzięki temu możliwe jest komfortowe oddawanie się lekturze także w pełnym słońcu lub po ciemku. Doświetlenie coraz częściej jest regulowane (zarówno jeśli chodzi o jasność, jak i temperaturę barwową), co pozwala dostosować je do własnych preferencji.

Ekran to najważniejszy element czytnika e-booków, ale nie tylko on świadczy o jakości sprzętu. Dobre urządzenie tego typu w 2025 roku powinno działać płynnie i mieć co najmniej 16 GB pamięci na pliki. Musi też obsługiwać popularne formaty e-booków, a do tego coraz częściej oferuje także kompatybilność z audiobookami (których można słuchać na wbudowanych głośnikach lub podłączonych do urządzenia słuchawkach).

Funkcjonalność współczesnych czytników e-booków poprawiają jeszcze narzędzia, takie jak zamiana tekstu na mowę, słownik, zakładki czy notatki (niektóre modele mają nawet rysik ułatwiający ich robienie). Urządzenia łączą się też z internetem, co pozwala korzystać z zasobów cyfrowych bibliotek i księgarń (takich jak Legimi, Empik Go czy Storytel) oraz dysków w chmurze (np. Dropbox).

Ale tak właściwie, to po co mi czytnik e-booków w 2025 roku?

Dobry czytnik e-booków to świetna opcja dla kogoś, kto lubi czytać książki, ale noszenie grubych fizycznych wydań stanowi dla niego kłopot. Zresztą, często jest to problem, gdy trzeba spakować się na jakiś dłuższy wyjazd albo gdy zabiera się ze sobą tylko małą torebkę i brakuje w niej miejsca na 600-stronicowy thriller czy jeszcze dłuższą biografię.

Dzięki możliwości zwiększenia liter czytnik e-booków sprawdzi się też u osób starszych oraz mających problem ze wzrokiem. Doświetlenie ekranu pozwala zaś cieszyć się lekturą także po zmroku – na dworze albo w mieszkaniu (bez konieczności zapalania światła, które mogłoby przeszkadzać innym domownikom). Takie urządzenia umożliwiają też wygodne przeszukiwanie książek (co przydaje się, gdy potrzebujesz szybko odnaleźć jakiś konkretny fragment).

Jaki czytnik e-booków? Ranking 2025:

PocketBook Basic Lux 4 – dobry i tani czytnik e-booków

– dobry i tani czytnik e-booków InkBook Solaris – niedrogi czytnik z opcją słuchania audiobooków

– niedrogi czytnik z opcją słuchania audiobooków Amazon Kindle – po prostu klasyka gatunku

– po prostu klasyka gatunku Kobo Clara Colour – tani czytnik e-booków z kolorowym ekranem

– tani czytnik e-booków z kolorowym ekranem Amazon Kindle Paperwhite – najlepszy czytnik e-booków do 1000 złotych

– najlepszy czytnik e-booków do 1000 złotych PocketBook Era Color – dobry kolorowy czytnik e-booków

– dobry kolorowy czytnik e-booków Bigme B751C – czytnik z kolorowym ekranem i rysikiem

– czytnik z kolorowym ekranem i rysikiem Onyx Boox Go Tab Mini C – coś więcej niż czytnik e-booków

– coś więcej niż czytnik e-booków Kobo Elipsa 2E – dobry czytnik e-booków z dużym ekranem

– dobry czytnik e-booków z dużym ekranem Onyx Boox Note Air 4 C – czytnik e-booków i cyfrowy notatnik w jednym

Na ranking składa się 10 urządzeń, których ceny rozpoczynają się od niespełna 500 złotych, a kończą na kwocie blisko 5 razy większej. Wierzę, że tak szeroki zakres pozwoli Ci znaleźć coś dla siebie niezależnie od tego, jakim budżetem dysponujesz i jak wysokie są Twoje oczekiwania.

Polecane modele mają czarno-białe lub kolorowe wyświetlacze E Ink o przekątnych od 6 do nieco ponad 10 cali. Standardem wśród nich jest przednie doświetlenie, a niektóre z nich mogą także pochwalić się obsługą audiobooków, wodoszczelną konstrukcją czy też rysikiem w zestawie. Pomówmy więc wreszcie o konkretach…

PocketBook Basic Lux 4 – dobry i tani czytnik e-booków

Ranking otwiera PocketBook Basic Lux 4. Stanowi świetną opcję, jeśli chcesz kupić dobry czytnik e-booków do 500 złotych. Choć cechuje go niska cena, ma do zaoferowania całkiem sporo. Przede wszystkim został wyposażony w 6-calowy wyświetlacz E Ink Carta o adekwatnej rozdzielczości. Panel jest dotykowy, a w dodatku podświetlany, dzięki czemu z powodzeniem możesz się oddawać lekturze także po zmroku.

Jego podzespoły nie są mocarne, ale ogólna płynność działania jest jak najbardziej akceptowalna. Plusem są też kompaktowe wymiary i waga nieznacznie przekraczająca 150 gramów.

PocketBook Basic Lux 4 (fot. PocketBook/Media Expert)

Charakterystyczna dla czytników tego producenta jest również kompatybilność z większością popularnych formatów e-booków, co pozytywnie wpływa na wszechstronność. Bez problemu skorzystasz też z usług Legimi oraz Empik Go.

Najważniejsze cechy czytnika PocketBook Basic Lux 4:

ekran: E Ink Carta, monochromatyczny, 6 cali, 1024×758 pikseli,

przednie doświetlenie: tak,

pamięć: 8 GB (+ czytnik kart pamięci do 32 GB),

łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / nie,

głośniki / wyjście słuchawkowe: nie / nie,

czas pracy: ~4 tygodnie,

obsługiwane formaty e-booków: PDF, PDF (DRM), EPUB, EPUB (DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TCR, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM,

obsługiwane formaty obrazów: BMP, JPEG, PNG, TIFF,

obsługiwane formaty audiobooków: brak,

cyfrowe księgarnie: Legimi, Empik Go, BookStore,

pyło-/wodoodporność: brak,

wymiary: 161,3×108×8 mm,

waga: 155 gramów,

cena i dostępność:

InkBook Solaris – niedrogi czytnik z opcją słuchania audiobooków

Niewiele droższy jest InkBook Solaris. Na dopłacenie tych kilku dyszek zdecydować mogą się przede wszystkim miłośnicy darmowych serwisów z lekturami (takich jak Wattpad czy Manga Plus), jak i usług abonamentowych (Legimi, Empik Go, Storytel czy nawet Kindle) – ze wszystkimi jest kompatybilny.

Oczywiście, możesz też wgrać swoje książki – masz do dyspozycji aż 32 GB. Aha, no i nie bez znaczenia jest fakt, że Solaris oferuje również funkcję słuchania audiobooków na podłączonych przez Bluetooth słuchawkach.

InkBook Solaris (fot. InkBook)

Ważący niespełna 175 gramów i mający 8,4 mm grubości czytnik dysponuje 6-calowym wyświetlaczem E Ink Carta. Ekran ma doświetlenie i istnieje także możliwość regulacji jego temperatury barwowej. Dopełnieniem całości jest akumulator, który po naładowaniu starcza na jakieś 4 tygodnie.

Najważniejsze cechy czytnika InkBook Solaris:

ekran: E Ink Carta, monochromatyczny, 6 cali, 1024×758 pikseli,

przednie doświetlenie: tak (z regulacją barwy),

pamięć: 32 GB,

łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / tak,

głośniki / wyjście słuchawkowe: nie / nie,

czas pracy: ~4 tygodnie,

obsługiwane formaty e-booków: AZW3, EPUB, EPUB (DRM), PDF, MOBI, CBZ, DOC, TXT, FB2, RTF,

obsługiwane formaty obrazów: różne

obsługiwane formaty audiobooków: MP3, MP3 (ZIP),

cyfrowe księgarnie: Legimi, Empik Go, Publio, Wattpad, Ebookpoint, Kidle, Kobo, Cantook, Woblink, Storytel,

pyło-/wodoodporność: brak,

wymiary: 154×112×8,4 mm,

waga: 174 gramy,

cena i dostępność:

Amazon Kindle – po prostu klasyka gatunku

Niektórzy słusznie mogą zauważyć, że nie jest to obecnie najbardziej opłacalna opcja i że konkurenci na przestrzeni lat zdołali nie tylko dogonić, ale i wyprzedzić amerykańskiego giganta. Mimo to czytnika Amazon Kindle w takim rankingu zabraknąć po prostu nie mogło.

Kindle to urządzenie, któremu nie można odmówić wysokiej jakości wykonania, płynnego działania czy niezawodności. To też zdecydowanie najlepszy wybór dla osób, które preferują cyfrową bibliotekę Amazonu.

Czytnik Kindle (fot. Amazon)

Opisywany model wyposażono w 6-calowy wyświetlacz E Ink, będący przyjazny dla wzroku i odpowiednio ostry. Jest też doświetlany, aby uprzyjemniać lekturę przed spaniem czy też w wyjątkowo słoneczne dni. do tego wszystkiego czytnik jest lekki i poręczny, a na jednym ładowaniu wytrzymuje nawet 6 tygodni.

Najważniejsze cechy czytnika Amazon Kindle:

ekran: E Ink Carta, monochromatyczny, 6 cali, 1448×1072 piksele,

przednie doświetlenie: tak,

pamięć: 16 GB,

łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / tak,

głośniki / wyjście słuchawkowe: nie / nie,

czas pracy: ~6 tygodni,

obsługiwane formaty e-booków: AZW, AZW3, DOC, DOCX, EPUB, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT,

obsługiwane formaty obrazów: BMP, GIF, JPEG, PNG,

obsługiwane formaty audiobooków: tylko przez Audible,

cyfrowe księgarnie: Kindle,

pyło-/wodoodporność: brak,

wymiary: 157,8×108,6×8 mm,

waga: 158 gramów,

cena i dostępność:

Kobo Clara Colour – tani czytnik e-booków z kolorowym ekranem

Choć nie przekroczyliśmy jeszcze progu 1000 złotych, w rankingu nadszedł czas na pierwszy czytnik z kolorowym ekranem. Jest nim konkretnie Kobo Clara Colour wyposażony w 6-calowy panel E Ink Kaleido 3. Delikatne podświetlenie umożliwia czytanie po zmroku, a technologia redukcji światła niebieskiego potrafi przynieść oczom ulgę.

Kolorowy wyświetlacz sprawia, że taki czytnik idealnie sprawdza się podczas przeglądania podręczników czy czytania komiksów. Rozszerza także możliwości pracy z dokumentami, pozwalając na przykład na kolorowe zakreślanie kluczowych informacji w tekście.

Kobo Clara Colour (fot. Rakuten)

Najlepsze zaś jest to, że atuty wcale nie wyczerpują się w tym miejscu. Kolejnymi są: wodoszczelna konstrukcja, dzięki której lekturą możesz cieszyć się nawet w wannie, funkcja odtwarzania audiobooków, 16 GB pamięci masowej czy też czas działania sięgający 6 tygodni przy normalnym użytkowaniu.

Najważniejsze cechy czytnika Kobo Clara Colour:

ekran: E Ink Kaleido 3, kolorowy, 6 cali, 1448×1072 piksele,

przednie doświetlenie: tak (z regulacją barwy),

pamięć: 16 GB,

łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / tak,

głośniki / wyjście słuchawkowe: nie / nie,

czas pracy: ~6 tygodni,

obsługiwane formaty e-booków: EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR,

obsługiwane formaty obrazów: BMP, GIF, JPEG, PNG,

obsługiwane formaty audiobooków: tylko przez Kobo,

cyfrowe księgarnie: Kobo,

pyło-/wodoodporność: IPX8,

wymiary: 160×112×9,2 mm,

waga: 174 gramy,

cena i dostępność:

Amazon Kindle Paperwhite – najlepszy czytnik e-booków do 1000 złotych

Budżet na poziomie 1000 złotych w zupełności wystarcza, by sprawić sobie naprawdę dobry, funkcjonalny i niezawodny czytnik e-booków. Konkurencja na tej półce jest spora i polecić mógłbym wiele różnych modeli, ale sam jednak postawiłbym raczej na Amazon Kindle Paperwhite z dopiskiem Signature Edition.

Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że jest to solidny sprzęt, z którego korzysta się z przyjemnością. Jedną z jego najmocniejszych stron jest nieco większy, bo 7-calowy wyświetlacz. Cechuje go wysoka rozdzielczość, antyrefleksyjna powłoka i pierwszoligowe podświetlenie o regulowanej barwie.

Czytnik Kindle Paperwhite (fot. Amazon)

Podzespoły zapewniające absolutnie płynne działanie skrywa w smukłej i podręcznej konstrukcji, której ani zachlapania ani kąpiel w wodzie nie robią większego wrażenia. Niezaprzeczalnym plusem jest też akumulator zapewniający do 12 tygodni działania i – co w czytnikach zdarza się rzadko – obsługujący ładowanie bezprzewodowe.

Najważniejsze cechy czytnika Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition:

ekran: E Ink Carta, monochromatyczny, 7 cali, 1680×1264 piksele,

przednie doświetlenie: tak (z regulacją barwy),

pamięć: 32 GB,

łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / tak,

głośniki / wyjście słuchawkowe: nie / nie,

czas pracy: ~12 tygodni,

obsługiwane formaty e-booków: MOBI, PRC, AZW, AZW3, KFX, TXT, PDF, EPUB, TXT, DOC, DOCX, RTF, HTML,

obsługiwane formaty obrazów: GIF, JPEG, PNG,

obsługiwane formaty audiobooków: tylko przez Audible,

cyfrowe księgarnie: Kindle,

pyło-/wodoodporność: IPX8,

wymiary: 176,7×127,5×7,8 mm,

waga: 214 gramów,

cena i dostępność:

PocketBook Era Color – dobry kolorowy czytnik e-booków

Znajdujący się tuż nad progiem 1000 złotych czytnik PocketBook Era Color to moja kolejna propozycja. Podobnie jak Paperwhite ma 7-calowy wyświetlacz, ale jest to kolorowy panel typu E Ink Kaleido 3, pozwalający cieszyć się barwnymi ilustracjami.

W razie potrzeby ekran możesz doświetlić, a temperaturę barwową światła – dostosować do własnych preferencji. Możesz więc komfortowo czytać o każdej porze, na przykład podczas wieczornej kąpieli, szczególnie że czytnik cechuje się też wodoszczelną obudową.

PocketBook Era Color (fot. PocketBook / Media Expert)

Urządzenie obsługuje praktycznie wszystkie popularne formaty e-booków, pozwala korzystać z usług Legimi i Empik Go, a także słuchać audiobooków – na głośniku lub słuchawkach (zarówno bezprzewodowych, jak i z kabelkiem).

Najważniejsze cechy czytnika PocketBook Era Color:

ekran: E Ink Kaleido, kolorowy, 7 cali, 1680×1264 pikseli,

przednie doświetlenie: tak (z regulacją barwy),

pamięć: 32 GB,

łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / tak,

głośniki / wyjście słuchawkowe: tak / tak,

czas pracy: ~4 tygodnie,

obsługiwane formaty e-booków: ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT,

obsługiwane formaty obrazów: GIF, JPEG, PNG, BMP,

obsługiwane formaty audiobooków: MP3, MP3 (ZIP), OGG, OGG (ZIP), M4A, M4B,

cyfrowe księgarnie: Legimi, Empik Go,

pyło-/wodoodporność: IPX8,

wymiary: 155×134,3×7,8 mm,

waga: 235 gramów,

cena i dostępność:

Bigme B751C – czytnik z kolorowym ekranem i rysikiem

Bigme B751C to urządzenie dla osób, które chcą nie tylko czytać książki, ale też pracować z tekstem. Dlatego właśnie ma w zestawie rysik i z tego samego powodu został wyposażony w kolorowy wyświetlacz E Ink o przekątnej 7 cali i wysokiej rozdzielczości. Nie zabrakło doświetlenia z regulacją jasności i temperatury barwowej.

Ten czytnik nie tylko ma rysik, ale też pozwala go praktycznie wykorzystać. Dostępne są rozmaite narzędzia do notowania i rysowania. Całość działa płynnie, dzięki wydajnym podzespołom. Na uwagę zasługuje też obecność 64 GB pamięci masowej, pozwalającej pomieścić sporo plików.

Bigme B751C (fot. Bigme)

Przyzwoity czas działania oraz kompatybilność z wieloma popularnymi formatami e-booków i audiobooków to kolejne atuty. Ktoś mógłby wprawdzie zarzucić, że model ten nie jest tak lekki jak konkurencyjne urządzenia, ale przy wadze na poziomie 212 gramów trudno nazwać go ciężkim.

Najważniejsze cechy czytnika Bigme B751C:

ekran: E Ink Kaleido, kolorowy, 7 cali, 1680×1264 piksele,

przednie doświetlenie: tak (z regulacją barwy),

pamięć: 64 GB,

łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / tak,

głośniki / wyjście słuchawkowe: nie / nie,

czas pracy: ~4 tygodnie,

obsługiwane formaty e-booków: AZW3, DOCX, EPUB, EPUB3, FB2, PDF, RTF i inne,

obsługiwane formaty obrazów: różne,

obsługiwane formaty audiobooków: różne,

cyfrowe księgarnie: różne,

pyło-/wodoodporność: brak,

wymiary: 155×136,2×7 mm,

waga: 212 gramów,

cena i dostępność:

Onyx Boox Go Tab Mini C – coś więcej niż czytnik e-booków

Trudno powiedzieć, czy Onyx Boox Go Tab Mini C to bardziej czytnik e-booków z masą dodatkowych funkcji czy też tablet z wyświetlaczem E Ink. To, co nie ulega wątpliwości, to że jest to naprawdę świetny i godny polecenia sprzęt.

Model ten został wyposażony w 7,8-calowy wyświetlacz E Ink o wysokiej rozdzielczości i zaskakująco wysokiej (jak na taki panel) częstotliwości odświeżania. O odpowiednią wydajność dba zaś 8-rdzeniowy procesor Qualcomm sparowany z 4 GB RAM. Taki zestaw zapewnia płynne działanie rozmaitych aplikacji, a warto wspomnieć, że mamy do dyspozycji sklep Google Play.

Onyx Boox Tab Mini C (fot. Onyx Boox)

Urządzenie przypomina formatem zeszyt i dzięki rysikowi może nawet pełnić podobną funkcję. Przy tej cenie nie trzeba tego raczej dodawać, ale ma regulowane doświetlenie i umożliwia również słuchanie audiobooków. Akumulator o pojemności 5000 mAh stanowi zaś gwarancję długiego czasu pracy.

Najważniejsze cechy czytnika Onyx Boox Go Tab Mini C:

ekran: E Ink Kaleido, kolorowy, 7,8 cala, 1872×1404 piksele,

przednie doświetlenie: tak (z regulacją barwy),

pamięć: 64 GB,

łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / tak,

głośniki / wyjście słuchawkowe: tak / tak,

czas pracy: ~4 tygodnie,

obsługiwane formaty e-booków: PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX,

obsługiwane formaty obrazów: PNG, JPG, BMP, TIFF,

obsługiwane formaty audiobooków: MP3, WAV,

cyfrowe księgarnie: Legimi, Empik Go, Google Play Books i inne,

pyło-/wodoodporność: brak,

wymiary: 194×136,5×8,3 mm,

waga: 310 gramów,

cena i dostępność:

Kobo Elipsa 2E – dobry czytnik e-booków z dużym ekranem

Na miejsce w zestawieniu zasługuje także Kobo Elipsa 2E, który z jednej strony jest mocnym kandydatem do tytułu najlepszego czytnika w klasycznym wydaniu, a z drugiej – wyśmienitą opcją dla osób całujących w wyraźnie większy wyświetlacz.

Konkretnie model ten został wyposażony w monochromatyczny panel E Ink Carta 1200 o przekątnej 10,3 cala i wysokiej rozdzielczości, wzbogacony o podświetlenie z regulacją. W zestawie znajduje się także rysik, pozwalający na wygodne nanoszenie znaczników i pisanie odręcznych notatek.

Kobo Elipsa 2E (fot. Rakuten)

Jakość ekranu to olbrzymi atut tego modelu. Plusów jest jednak więcej. Obsługa audiobooków, długi czas działania, 32 GB pamięci masowej czy naprawdę lekka i poręczna – jak na ten rozmiar – konstrukcja to tylko kilka z nich.

Najważniejsze cechy czytnika Kobo Elipsa 2E:

ekran: E Ink Carta 1200, monochromatyczny, 10,3 cala, 1872×1404 piksele,

przednie doświetlenie: tak (z regulacją barwy),

pamięć: 32 GB,

łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / tak,

głośniki / wyjście słuchawkowe: nie / nie,

czas pracy: ~4 tygodnie,

obsługiwane formaty e-booków: EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR,

obsługiwane formaty obrazów: JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF,

obsługiwane formaty audiobooków: tylko przez Kobo,

cyfrowe księgarnie: Kobo,

pyło-/wodoodporność: brak,

wymiary: 193×27,5×7,5 mm,

waga: 390 gramów,

cena i dostępność:

Onyx Boox Note Air 4 C – czytnik e-booków i cyfrowy notatnik w jednym

Ranking wieńczy model Onyx Boox Note Air 4 C. Podobnie jak wyżej opisywana Elipsa ma ekran o przekątnej 10,3 cala, jednak wyświetla on nie tylko odcienie szarości, ale też kolory. Naturalnie, oferuje też wysoką rozdzielczość i praktyczne podświetlenie.

Poza byciem czytnikiem e-booków może także pełnić funkcję cyfrowego notatnika. W zestawie znajduje się rysik, a system pełny jest narzędzi, pozwalających zrobić z niego dobry użytek.

Onyx Boox Note Air 4 C (fot. Onyx Boox)

Skoro już przy systemie jesteśmy, urządzenie działa w oparciu o Androida. Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm wespół z 6 GB pamięci operacyjnej zapewnia jego płynne i bezproblemowe działanie. Dopełnieniem całości jest niemała przestrzeń na pliki – do dyspozycji mamy mianowicie 64 GB.

Najważniejsze cechy czytnika Onyx Boox Note Air 4 C:

ekran: E Ink Kaleido, kolorowy, 10,3 cala, 2480×1860 pikseli,

przednie doświetlenie: tak (z regulacją barwy),

pamięć: 64 GB,

łączność Wi-Fi / Bluetooth: tak / tak,

głośniki / wyjście słuchawkowe: tak / tak,

czas pracy: ~4 tygodnie,

obsługiwane formaty e-booków: PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX,

obsługiwane formaty obrazów: PNG, JPG, BMP, TIFF,

obsługiwane formaty audiobooków: MP3, WAV,

cyfrowe księgarnie: Legimi, Empik Go, Google Play Books i inne,

pyło-/wodoodporność: brak,

wymiary: 226×193×5,8 mm,

waga: 420 gramów,

cena i dostępność:

Są też inne czytniki e-booków warte polecenia

Ranking czytników e-booków jest już właściwie zamknięty, ale wcale nie oznacza to, że wyczerpała się lista godnych polecenia modeli. Musisz wiedzieć, że coraz częściej producenci oferują po dwie wersje swoich urządzeń i tak na przykład czytniki Kobo Clara i PocketBook Era dostępne są także z monochromatycznymi ekranami. I oba te modele są warte zakupu.

Raczej w ciemno można też brać inne czytniki marek PocketBook i Onyx Boox, szczególnie jeśli lubisz czytać książki w abonamencie Legimi lub Empik Go. Ten pierwszy producent oferuje przede wszystkim przystępne cenowo urządzenia, sprzęt drugiego zaś nierzadko odznacza się szeroką funkcjonalnością. Jeśli preferujesz własną bibliotekę, świetną opcją będzie także inny model Kobo.