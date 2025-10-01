nowości Amazon 2025
Amazon zaprezentował nowe Kindle oraz głośniki Echo

Wojciech Kulik·
Firmie Amazon rozwiązał się worek z nowościami. Amerykański producent zaprezentował trzy nowe czytniki z serii Kindle Scribe, cztery głośniki z rodziny Echo oraz niedrogą przystawkę Fire TV.

Nowy Kindle Scribe – większy ekran, smuklejszy bok

W 2022 oferta czytników e-booków firmy Amazon rozszerzyła się o model Kindle Scribe, który w równym stopniu, co czytaniu, służy tworzeniu treści: rysowaniu czy pisaniu odręcznych notatek na ekranie przypominającym papier. Teraz amerykański producent zaprezentował jego następcę, a właściwie: następców.

Nowy Kindle Scribe cechuje się wyjątkowo smukłą i lekką konstrukcją. Ma 5,4 mm grubości i waży 400 gramów. Równocześnie oferować ma aż o 40% szybsze działanie – dzięki nowemu, 4-rdzeniowemu procesorowi i większej ilości pamięci.

W porównaniu do swojego poprzednika oddaje do dyspozycji użytkowników także większy wyświetlacz – o przekątnej 11 cali (zamiast 10,2 cala). Według producenta taki rozmiar jest idealny do przeglądania pełnowymiarowych dokumentów, jak i pisania czy szkicowania.

Amazon Kindle Scribe 2025
Kindle Scribe (2025) / fot. Amazon

Wyświetlacz niezmiennie jest, oczywiście, pokryty antyodblaskową powłoką. Dzięki teksturowanej powierzchni rysik ma przesuwać się po nim niczym po papierze, a nie szkle. Wykorzystuje również nowy system doświetlenia z malutkimi diodami LED, zapewniającymi równomierne świecenie. Dla osób szukających oszczędności, pojawi się też jednak model bez doświetlenia. A poza tym…

Kindle Scribe Colorsoft – cyfrowy notatnik w kolorze

Jesienią 2024 roku na rynku pojawił się pierwszy kolorowy Kindle. Teraz na kolorowy wyświetlacz można liczyć także w cyfrowym notatniku firmy Amazon. Równocześnie z wyżej opisanymi urządzeniami na rynku debiutuje Kindle Scribe Colorsoft.

Amazon Kindle Scribe Colorsoft
Kindle Scribe Colorsoft / fot. Amazon

Kindle Scribe Colorsoft wykorzystuje autorską technologię wyświetlania z filtrem kolorów i azotkowymi diodami LED. Dzięki temu oferować ma całkiem niezłe kolory, a równocześnie zapewniać tygodnie działania na jednym ładowaniu.

Zarówno kolorowy, jak i monochromatyczny Kindle Scribe z rocznika 2025 oferuje też przeprojektowane oprogramowanie. Zawiera zupełnie nowy ekran główny z funkcją szybkich notatek i łatwym dostępem do plików na Dysku Google, wykorzystuje sztuczną inteligencję do efektywniejszego wyszukiwania treści oraz oddaje do dyspozycji użytkowników dodatkowe narzędzia do rysowania.

Amazon Kindle Scribe 2025
Seria Kindle Scribe (2025) / fot. Amazon

Nowe urządzenia zadebiutują w Stanach Zjednoczonych jeszcze w 2025 roku, a do Europy dotrą na początku 2026. Ceny przedstawiają się następująco:

  • Kindle Scribe (2025) bez doświetlenia – 430 dolarów (~1560 złotych),
  • Kindle Scribe (2025) z doświetleniem – 500 dolarów (~1815 złotych),
  • Kindle Scribe Colorsoft (2025) – 630 dolarów (~2285 złotych).

Jeszcze więcej nowości Amazon – głośniki Echo i przystawka Fire

Firma Amazon zaprezentowała także nową serię głośników Echo, na którą składają się cztery modele. Bazują na nowych chipach AZ3 i AZ3 Pro, zoptymalizowanych pod kątem najnowszych technologii, wykorzystujących sztuczną inteligencję. Zapewniać mają efektywniejsze wyłapywanie słów i lepsze ich rozumienie. Wszystko zaś kręci się w nich wokół asystenta Alexa+, powołanego do życia w lutym 2025 roku.

Amazon Echo Show 11, Echo Show 8, Echo Dot Studio i Echo Dot Max
Od lewej: Echo Show 11, Echo Show 8, Echo Dot Studio i Echo Dot Max / fot. Amazon

To dwa nowe głośniki:

  • Echo Dot Max z głośnikami stereo, 3 razy mocniejszym basem niż w modelu Echo Dot (5. generacji) i nową, bardziej zwartą konstrukcją – cena wynosi 100 dolarów (~365 złotych),
  • Echo Studio z konstrukcją o 40% mniejszą od oryginalnego modelu, 3 głośnikami pełnozakresowymi i 1 niskotonowym oraz obsługą dźwięku przestrzennego Dolby Atmos – cena wynosi 220 dolarów (~800 złotych).

A także dwa inteligentne wyświetlacze o zwiększonej jakości obrazu i poszerzonych kątach widzenia. Zostały jeszcze wyposażone w kamery 13 Mpix z funkcją detekcji użytkownika:

  • Echo Show 8 kosztuje 180 dolarów (~655 złotych),
  • a Echo Show 11 kosztuje 220 dolarów (~800 złotych).

Całość uzupełnia nowa przystawka Smart TV, której najmocniejszym atutem ma być niska cena – poniżej 40 dolarów (~145 złotych). Nazywa się Amazon Fire TV Stick 4K Select i ma być sposobem na rozszerzoną funkcjonalność i jakość 4K / HDR za nieduże pieniądze.

Amazon Fire TV Stick 4K Select
Fire TV Stick 4K Select / fot. Amazon

Sprzedaż tych wszystkich nowych urządzeń wystartuje w USA jeszcze jesienią. Ich przyszłość na polskim rynku stoi jednak, póki co, pod znakiem zapytania.

