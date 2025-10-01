Amazon zaprezentował nowe Kindle oraz głośniki Echo

Firmie Amazon rozwiązał się worek z nowościami. Amerykański producent zaprezentował trzy nowe czytniki z serii Kindle Scribe, cztery głośniki z rodziny Echo oraz niedrogą przystawkę Fire TV.

Nowy Kindle Scribe – większy ekran, smuklejszy bok

W 2022 oferta czytników e-booków firmy Amazon rozszerzyła się o model Kindle Scribe, który w równym stopniu, co czytaniu, służy tworzeniu treści: rysowaniu czy pisaniu odręcznych notatek na ekranie przypominającym papier. Teraz amerykański producent zaprezentował jego następcę, a właściwie: następców.

Nowy Kindle Scribe cechuje się wyjątkowo smukłą i lekką konstrukcją. Ma 5,4 mm grubości i waży 400 gramów. Równocześnie oferować ma aż o 40% szybsze działanie – dzięki nowemu, 4-rdzeniowemu procesorowi i większej ilości pamięci.

W porównaniu do swojego poprzednika oddaje do dyspozycji użytkowników także większy wyświetlacz – o przekątnej 11 cali (zamiast 10,2 cala). Według producenta taki rozmiar jest idealny do przeglądania pełnowymiarowych dokumentów, jak i pisania czy szkicowania.

Kindle Scribe (2025) / fot. Amazon

Wyświetlacz niezmiennie jest, oczywiście, pokryty antyodblaskową powłoką. Dzięki teksturowanej powierzchni rysik ma przesuwać się po nim niczym po papierze, a nie szkle. Wykorzystuje również nowy system doświetlenia z malutkimi diodami LED, zapewniającymi równomierne świecenie. Dla osób szukających oszczędności, pojawi się też jednak model bez doświetlenia. A poza tym…

Kindle Scribe Colorsoft – cyfrowy notatnik w kolorze

Jesienią 2024 roku na rynku pojawił się pierwszy kolorowy Kindle. Teraz na kolorowy wyświetlacz można liczyć także w cyfrowym notatniku firmy Amazon. Równocześnie z wyżej opisanymi urządzeniami na rynku debiutuje Kindle Scribe Colorsoft.

Kindle Scribe Colorsoft / fot. Amazon

Kindle Scribe Colorsoft wykorzystuje autorską technologię wyświetlania z filtrem kolorów i azotkowymi diodami LED. Dzięki temu oferować ma całkiem niezłe kolory, a równocześnie zapewniać tygodnie działania na jednym ładowaniu.

Zarówno kolorowy, jak i monochromatyczny Kindle Scribe z rocznika 2025 oferuje też przeprojektowane oprogramowanie. Zawiera zupełnie nowy ekran główny z funkcją szybkich notatek i łatwym dostępem do plików na Dysku Google, wykorzystuje sztuczną inteligencję do efektywniejszego wyszukiwania treści oraz oddaje do dyspozycji użytkowników dodatkowe narzędzia do rysowania.

Seria Kindle Scribe (2025) / fot. Amazon

Nowe urządzenia zadebiutują w Stanach Zjednoczonych jeszcze w 2025 roku, a do Europy dotrą na początku 2026. Ceny przedstawiają się następująco:

Kindle Scribe (2025) bez doświetlenia – 430 dolarów (~1560 złotych),

Kindle Scribe (2025) z doświetleniem – 500 dolarów (~1815 złotych),

Kindle Scribe Colorsoft (2025) – 630 dolarów (~2285 złotych).

Jeszcze więcej nowości Amazon – głośniki Echo i przystawka Fire

Firma Amazon zaprezentowała także nową serię głośników Echo, na którą składają się cztery modele. Bazują na nowych chipach AZ3 i AZ3 Pro, zoptymalizowanych pod kątem najnowszych technologii, wykorzystujących sztuczną inteligencję. Zapewniać mają efektywniejsze wyłapywanie słów i lepsze ich rozumienie. Wszystko zaś kręci się w nich wokół asystenta Alexa+, powołanego do życia w lutym 2025 roku.

Od lewej: Echo Show 11, Echo Show 8, Echo Dot Studio i Echo Dot Max / fot. Amazon

To dwa nowe głośniki:

Echo Dot Max z głośnikami stereo, 3 razy mocniejszym basem niż w modelu Echo Dot (5. generacji) i nową, bardziej zwartą konstrukcją – cena wynosi 100 dolarów (~365 złotych),

z głośnikami stereo, 3 razy mocniejszym basem niż w modelu Echo Dot (5. generacji) i nową, bardziej zwartą konstrukcją – cena wynosi 100 dolarów (~365 złotych), Echo Studio z konstrukcją o 40% mniejszą od oryginalnego modelu, 3 głośnikami pełnozakresowymi i 1 niskotonowym oraz obsługą dźwięku przestrzennego Dolby Atmos – cena wynosi 220 dolarów (~800 złotych).

A także dwa inteligentne wyświetlacze o zwiększonej jakości obrazu i poszerzonych kątach widzenia. Zostały jeszcze wyposażone w kamery 13 Mpix z funkcją detekcji użytkownika:

Echo Show 8 kosztuje 180 dolarów (~655 złotych),

kosztuje 180 dolarów (~655 złotych), a Echo Show 11 kosztuje 220 dolarów (~800 złotych).

Całość uzupełnia nowa przystawka Smart TV, której najmocniejszym atutem ma być niska cena – poniżej 40 dolarów (~145 złotych). Nazywa się Amazon Fire TV Stick 4K Select i ma być sposobem na rozszerzoną funkcjonalność i jakość 4K / HDR za nieduże pieniądze.

Fire TV Stick 4K Select / fot. Amazon

Sprzedaż tych wszystkich nowych urządzeń wystartuje w USA jeszcze jesienią. Ich przyszłość na polskim rynku stoi jednak, póki co, pod znakiem zapytania.