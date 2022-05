Ten kieszonkowy smartfon może skraść Twoje serduszko

Zdecydowana większość klientów nie kupuje małych smartfonów, ale mimo wszystko jest na nie popyt. Na rynku nie debiutuje jednak ich zbyt wiele, dlatego każda taka premiera nie powinna przejść niezauważona. Ten nowy model nie bez powodu został nazwany „kieszonkowym”.

CUBOT Pocket to „kieszonkowy” smartfon

CUBOT Pocket został zapowiedziany już w połowie maja, ale dopiero teraz producent ujawnił więcej szczegółów na jego temat. Wcześniej dowiedzieliśmy się jedynie, jak będzie wyglądać ten „kieszonkowiec” i że zaoferuje wyświetlacz o przekątnej 4 cali. Firma nareszcie podała bardziej szczegółową specyfikację urządzenia.

Co ciekawe, CUBOT podaje, że Pocket wyposażono w 4-calowy ekran o rozdzielczości QHD+, ale nie jest to możliwe. To znaczy teoretycznie jest, jednak w tym przypadku nierealne. Prawdopodobnie chodzi tu o qHD+, gdzie standardowe qHD to 960×540 pikseli (przy proporcjach 16:9). Mimo że rozdzielczość nie robi wrażenia, to przy 4 calach współczynnik dpi powinien wynosić przynajmniej 300 ppi, co w urządzeniu tej klasy jest akceptowalnym wynikiem.

CUBOT Pocket ma wymiary 119x58x12,5 mm i waży… nie wiadomo ile, bo producent tego nie podaje. Smartfon jest więc dość gruby, ale jednocześnie – ogólnie – faktycznie „kieszonkowy” (i nic nie powinno mu się stać, gdy zostanie wciśnięty nawet do kieszeni opiętych spodni czy spódnicy). Dla porównania, iPhone SE 2022 ma wymiary 138,4×67,3×7,3 mm, a iPhone 13 mini 131,5×64,2×7,65 mm. Jak widać, Pocket jest mniejszy od obu iPhone’ów.

Specyfikacja smartfona CUBOT Pocket

Czy w małym ciele znalazło się miejsce dla wielkiego ducha? Cóż, i tak, i nie. Sercem Pocketa jest procesor UNISOC T310, który składa się z tylko czterech rdzeni, ale jednocześnie jeden z nich to bardziej wydajny Cortex-A75 2,0 GHz, a pozostałe trzy to energooszczędne Cortex-A55 1,8 GHz. Mimo wszystko to SoC nie pierwszej świeżości, gdyż miał premierę w kwietniu… 2019 roku, czyli ponad trzy lata temu. Z drugiej strony w AnTuTu v8 „wykręca” ~100000 punktów, więc tragedii nie ma.

Na pokładzie smartfona znalazło się też miejsce dla 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej oraz slotu na kartę microSD o pojemności do 128 GB. Trzeba tu jednak od razu dodać, że użytkownik będzie musiał wybrać, czy chce poświęcić jeden slot na SIM, aby skorzystać z możliwości rozszerzenia wbudowanej pamięci, gdyż producent zdecydował się tutaj na hybrydowy dual SIM (2x nano SIM lub SIM + microSD).

Ponadto smartfon zaoferuje swoim właścicielom m.in. aparaty o rozdzielczościach 16 Mpix (na tyle) i 5 Mpix (na przodzie) oraz moduły Bluetooth 5.0, LTE i NFC, a także port USB-C. Ten ostatni posłuży do ładowania akumulatora o pojemności 3000 mAh. Mimo że pojemność wydaje się niewielka, to Pocket bez problemu powinien działać na jednym ładowaniu przez cały dzień. Urządzenie fabrycznie ma wgrany system Android 11. Niestety, nie ma na pokładzie czytnika linii papilarnych, a jedynie system rozpoznawania twarzy.

Cena smartfona nie została jeszcze podana. Nie mamy też informacji, kiedy rozpocznie się jego sprzedaż, ale można się spodziewać, że najpóźniej w czerwcu 2022 roku.