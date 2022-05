Kupujesz tablet Samsunga, dostajesz nawet 800 złotych. Fajnie, co?

Samsung znów kusi pieniędzmi. Tym razem ma nawet 800 złotych dla osób, które kupią jeden z jego tabletów. Ponadto przygotowano również ofertę na inny model – po jego zakupie można odzyskać 400 złotych. Też ładna kwota.

Samsung zwróci Ci nawet 800 złotych, jak kupisz jego tablet

Można powiedzieć, że to standardowa promocja Samsunga, ponieważ także w tym przypadku klient może odzyskać część wydanych pieniędzy. I to niemało, bo nawet 800 złotych. Który tablet trzeba kupić, żeby otrzymać taką kwotę z powrotem na konto bankowe? Model Galaxy Tab S7 FE WiFi w kolorze czarnym, zielonym lub srebrnym. Ważna informacja: promocja nie obejmuje Galaxy Tab S7 FE 5G!

Jak jednak zostało wspomniane, przygotowano też promocję na inny model z tabletowej oferty producenta. Klienci, którzy kupią Galaxy Tab S6 Lite, mogą otrzymać 400 złotych z powrotem na swoje konto bankowe. W przypadku tego modelu wybór jest większy, bo promocja obejmuje zarówno wersję z samym WiFi, jak i z modułem LTE. Jeśli zaś chodzi o warianty kolorystyczne, to są dwa: szary i niebieski.

Jak otrzymać zwrot pieniędzy od Samsunga?

Po pierwsze, kupić tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE WiFi lub Galaxy Tab S6 Lite (WiFi albo LTE) w okresie od 24 maja do 5 czerwca 2022 roku u wybranego partnera handlowego. Ich pełną listę znajdziecie w regulaminie poniżej – wśród nich są m.in. operatorzy komórkowi Orange, Play, Plus i T-Mobile, a także popularne sklepy z elektroniką, jak RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom, Komputronik czy Vobis oraz Empik (dotyczy tylko zakupu od firmy Empik S.A.).

Po zakupie należy aktywować urządzenie, tj. połączyć je z internetem przez WiFi lub dane komórkowe (w tym przypadku wymagana jest aktywna karta SIM polskiego operatora; dotyczy wersji z LTE) na przynajmniej 5 minut i zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA) – jest na to czas do 12 czerwca 2022 roku, do godziny 23:59. Następnie trzeba zalogować się do aplikacji Samsung Members na tablecie i wypełnić formularz zgłoszeniowy do 19 czerwca 2022 roku, do godziny 23:59.

Co ważne – rejestracja w formularzu jest możliwa wyłącznie na terenie Polski. Należy w nim podać numer seryjny/IMEI zakupionego urządzenia, imię i nazwisko (osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą muszą też podać nazwę firmy), numer telefonu i adres e-mail oraz numer konta bankowego, a także wskazać datę zakupu tabletu i miejsce, gdzie został kupiony. Ponadto trzeba dodać dowód zakupu i potwierdzić zapoznanie się z regulaminem promocji.

Kiedy klient otrzyma zwrot pieniędzy?

Organizator promocji dokona weryfikacji zgłoszeń nadesłanych przez klientów w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wypełnionego formularza na serwer. Klient zostanie poinformowany o rezultacie weryfikacji wiadomością e-mail (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym).

Po pozytywnej weryfikacji (jeśli zdarzą się jakieś braki formalne, uczestnik promocji dostanie 5 dni roboczych na ich uzupełnienie) organizator promocji przeleje zwrot na wskazane przez klienta konto bankowe w ciągu 21 dni kalendarzowych. Jedna osoba może otrzymać tylko jeden zwrot za dany produkt, tj. 1x 800 złotych za zakup Galaxy Tab S7 FE WiFi i 1x za Galaxy Tab S6 Lite.

Jeśli ktoś odda urządzenie, traci możliwość otrzymania zwrotu w ramach promocji, nawet jeżeli wypełnił formularz zgłoszeniowy (wówczas musi zgłosić ten fakt na adres e-mail [email protected]).