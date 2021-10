Przygotujcie się na premierę POCO M4 Pro 5G. Znamy datę debiutu obiecującego smartfona

W ostatnim czasie rychła premiera POCO M4 Pro 5G dość często pojawiała się na tapecie. Jak się okazuje – nie bez powodu, ponieważ Xiaomi oficjalnie dziś ją zapowiedziało i podało jej termin. Przygotujcie się, bo jest na co.

Premiera POCO M4 Pro 5G już 9 listopada 2021 roku

POCO M3 Pro 5G trafił do sprzedaży w Polsce 1 czerwca 2021 roku, zatem zaledwie kilka miesięcy temu. Producent, mimo że od premiery poprzednika nie minęło wiele czasu, postanowił już na początku listopada zaprezentować kolejną generację.

Xiaomi poinformowało dziś, że premiera POCO M4 Pro 5G została zaplanowana na 9 listopada 2021 roku. Będzie ją można oglądać online na Facebooku, Twitterze i kanale YouTube POCO Polska. Transmisja na żywo rozpocznie się o godzinie 13:00 czasu polskiego.

źródło: Xiaomi Polska

Co zaoferuje POCO M4 Pro 5G?

Chodzą słuchy, że POCO M4 Pro 5G będzie przebrandowanym Redmi Note 11, który zadebiutuje w Chinach już dziś. Jednocześnie nieoficjalnie mówi się, że najnowszy smartfon marki POCO zostanie wyposażony w procesor MediaTeka, choć nie ma zgodności co do tego, czy będzie to MediaTek Dimensity 810, czy MediaTek Dimensity 700. Pierwsza opcja wydaje się jednak bardziej prawdopodobna.

Ponadto smartfon ma obsługiwać ładowanie przewodowe o mocy 33 W i pracować pod kontrolą systemu Android 11. Nieoficjalnie mówi się również, że na pokładzie POCO M4 Pro 5G nie zabraknie też modułu NFC. Podobnie powinno być z portem podczerwieni, który jest często spotykany w modelach Xiaomi.

POCO M3 Pro 5G (źródło: Xiaomi)

Jak widać, liczba informacji na temat nadchodzącego smartfona POCO M4 Pro 5G jest obecnie mocno ograniczona, ale można mieć pewność, że jego cena zostanie ustalona na bardzo atrakcyjnym i konkurencyjnym poziomie. Szczególnie że Xiaomi czuje na swoich plecach oddech realme, które również prowadzi agresywną politykę cenową (zob. realme C25Y). Dla przypomnienia, POCO M3 Pro 5G kosztował na start w Polsce ~1000 złotych.

Dowiedzieliśmy się jednak, że POCO M4 Pro 5G pojawi się w Polsce nieco później, nie już 9 listopada 2021 roku, w momencie jego globalnej premiery.