Jeden z najciekawszych średniaków Samsunga w promocji, że mucha nie siada!

Jeżeli chciałeś/chciałaś kupić bardzo dobrze wyposażony smartfon w niespotykanie atrakcyjnej cenie – ta oferta z pewnością Cię zainteresuje. Dzięki tej promocji jeden z najciekawszych średniaków Samsunga kupisz w naprawdę świetnej cenie!

Samsung Galaxy A52s w takiej promocji, że tylko go brać

Samsung bardzo wysoko ustawił sobie poprzeczkę i ciekawe, jak podbije stawkę w kolejnej generacji. Na pewno nie będzie łatwo, ale to wręcz wymarzona sytuacja dla klientów, ponieważ dzięki temu mogą kupić świetnie wyposażony smartfon, na dodatek teraz w wyjątkowo atrakcyjnej cenie.

źródło: Samsung

Samsung Galaxy A52s oferuje przede wszystkim wyświetlacz Super AMOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, aparat główny o rozdzielczości 64 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu, głośniki stereo z Dolby Atmos, moduł NFC oraz akumulator o pojemności 4500 mAh, który można naładować z mocą nawet 25 W.

Co więcej, Samsung Galaxy A52s może się też pochwalić pyło- i wodoszczelną obudową z certyfikatem IP67. Oczywiście nie można nie wspomnieć przy okazji o procesorze Qualcomm Snapdragon 778G ze zintegrowanym modemem 5G, dzięki któremu posiadacze tego smartfona mogą korzystać z sieci najnowszej generacji.

Samsung Galaxy A52s debiutował w Polsce w cenie 1999 złotych, ale obecnie sprzedawany jest w oficjalnej polskiej dystrybucji za 1799 złotych. W sklepie Media Expert możecie go jednak teraz kupić za 1649 złotych! To najniższa cena w historii, w dodatku promocja ta nie wymaga wiele zachodu – wystarczy dodać smartfon w wybranym kolorze do koszyka (do wyboru są: czarny, biały, miętowy i lawendowy), wkleić w odpowiednie pole kod rabatowy K-2392 i tyle!

Promocja na Galaxy A52s jest częścią akcji promocyjnej, dzięki której klient dostaje rabat w wysokości 50 złotych za każde wydane 500 złotych. Objęto nią produkty z różnych kategorii, nie tylko smartfony, ale też m.in. AGD, AGD do zabudowy, AGD małe, telewizory i RTV, smartwatche, sprzęt komputerowy oraz fotograficzny.

Jeśli chodzi o smartfony i smartwatche, to w bardzo atrakcyjnych cenach kupicie w sklepie Media Expert m.in. Motorolę Moto G100 za 1999 złotych, Vivo V21 za 1799 złotych, realme GT Master Edition za 1649 złotych i Oppo Watch 46 mm LTE złoty za 1399 złotych.

Pełna oferta dostępna jest na dedykowanej stronie internetowej. Akcja promocyjna potrwa tylko do 28 października 2021 roku lub do wyczerpania zapasów.

Regulamin promocji: „Zyskaj 50 zł za każde wydane 500 zł! Przy zakupie Produktów objętych Promocją!” (PDF)