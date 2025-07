Jest data premiery Google Pixel 10! Jakie jeszcze urządzenia wtedy poznamy?

Wszyscy fani Pixeli, a pewnie także wielu miłośników gadżetów, zapisze tę datę w swoich kalendarzach. Wiemy, kiedy odbędzie się wydarzenie Made by Google.

Tegoroczne Pixele będą raczej tylko ewolucją

Niewykluczone, że o tegorocznych smartfonach z Mountain View wiemy już prawie wszystko. Nie jest to jednak jakimkolwiek zaskoczeniem, bowiem Google przyzwyczaiło nas do tego, że nie potrafi utrzymać planów w tajemnicy.

Seria Pixel 10 – tak samo jak zeszłoroczna Pixel 9 – będzie składać się z czterech urządzeń. Zobaczymy podstawowego Pixela 10 i trzy modele z „Pro” w nazwie, czyli Pixela 10 Pro i 10 Pro XL oraz składanego Pixela 10 Pro Fold. Na zaplanowanym wydarzeniu należy jeszcze oczekiwać Pixel Watcha 4 i niedrogich słuchawek Pixel Buds 2a.

Jeśli potwierdzą się dotychczasowe rewelacje, cała linia smartfonów będzie wizualnie czerpać z poprzedników. Mówi się o małych zmianach, takich jak delikatnie przeprojektowany moduł aparatów z tyłu, ale będzie to raczej kosmetyka niż cokolwiek faktycznie odczuwalnego w codziennym korzystaniu. Poznaliśmy też wersje kolorystyczne Pixeli 10.

Tak ma wyglądać Pixel 10 (fot. Onleaks | Android Headlines)

Informacje na temat specyfikacji serii Pixel 10 wskazują, że Google szykuje małe odświeżenie, ale raczej bez rewolucji. Wypada jednak wspomnieć, że nowy procesor Tensor G5 będzie pochodził z fabryk TSMC, a podstawowy model wreszcie otrzyma teleobiektyw. W przypadku Pixel 10 Pro Fold zanosi się na postęp w jednym aspekcie.

Nawet ceny modeli Google Pixel 10 w Europie nie są już tajemnicą. Według wiarygodnego źródła mają pozostać na tym samym poziomie, co w zeszłym roku. Będzie więc dość drogo, ale szybko po premierze powinny pojawić się odczuwalne obniżki.

Kiedy premiera serii Google Pixel 10?

Z zaproszeń, które są wysyłane przez Google, dowiemy się, że wydarzenie Made by Google zostało zaplanowane na 20 sierpnia 2025 roku. Odbędzie się ono o godzinie 13:00 czasu wschodniego (ET) w Nowym Jorku. Według polskiego czasu będzie to więc 19:00. Oczywiście całość najpewniej będzie transmitowana na YouTube.

Oczekiwanie na Made by Google mogą umilić nasze recenzje zeszłorocznych nowości z Mountain View – Google Pixel 9, Google Pixel 9 Pro XL oraz Google Pixel Watch 3.