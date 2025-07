Jakie kolory lubi Google? Właśnie takie znajdą się na Pixelu 10 i Pixel Watch 4

Nowe informacje pojawiające się w sieci ujawniają pełną gamę kolorystyczną nadchodzących urządzeń Google. Firma zamierza postawić na wyraziste barwy i szeroki wybór. Dowiedzieliśmy się też w jakich wersjach pamięci mają pojawić się na rynku smartfony z serii Pixel 10.

W jakich kolorach będą dostępne smartfony z serii Pixel 10?

Z najnowszych informacji, opublikowanych na platformie X przez MysteryLupin, wynika, że Pixel 10 Pro XL i Pixel 10 Pro XL pojawią się w czterech wersjach kolorystycznych: Obsidian, Porcelain, Moonstone, Jade. Użytkownicy będą mogli wybierać spośród różnych opcji pamięci 128 GB (tylko w Pixel 10 Pro), 256 GB, 512 GB i 1 TB.

Podstawowy model, Pixel 10, będzie dostępny w dwóch opcjach pamięci: 128 GB i 256 GB oraz czterech kolorach: Obsidian, Frost, Lemongrass, Indigo. Na dokładkę jeszcze Pixel 10 Pro Fold, którego obudowa ma mieć kolor Moonstone lub Jade, a także 256 GB, 512 GB lub nawet 1 TB pamięci wewnętrznej.

Pixel 10

128GB/256GB

Obsidian, Frost, Lemongrass, Indigo

Pixel 10 Pro

128GB/256GB/512GB/1TB

Obsidian, Porcelain, Moonstone, Jade

Pixel 10 Pro XL

256GB/512GB/1TB

Obsidian, Porcelain/Moonstone/Jade

Pixel 10 Pro Fold

256GB/512GB/1TB

Moonstone/Jade — Arsène Lupin (@MysteryLupin) July 3, 2025

Pixel Watch 4 nadchodzi w dwóch wersjach i pięciu kolorach

To nie koniec nowości związanych z kolorami, ponieważ ten sam informator twierdzi, że nadchodzący Pixel Watch 4, którego rendery wyciekły już jakiś czas temu, będzie dostępny w dwóch rozmiarach (41 mm i 45 mm) i aż pięciu wariantach kolorystycznych: Black/Obsidian, Gold/Lemon, Moonstone, Silver/Iris oraz Silver/Porcelain.

Google planuje też szeroki wybór pasków – od klasycznej skóry w odcieniu Jade, przez sportowe paski w kolorach, takich jak Lemongrass, Moonstone czy Peony, po eleganckie warianty z metalowej siateczki (Matte Black i Polished Silver) oraz elastyczne opaski Gradient Stretch Band w zestawieniach kolorystycznych, takich jak Lemongrass/Frost czy Obsidian/Hazel.

Do kompletu także nowe słuchawki. Pixel Buds 2a coraz bliżej

Wraz z premierą smartfonów z serii Pixel 10 oraz smartwatcha Pixel Watch 4, Google może pokazać także nowe, tańsze słuchawki Pixel Buds 2a. Choć szczegóły techniczne są na razie nieznane, to źródła sugerują, że urządzenie pojawi się w czterech wersjach kolorystycznych: Hazel, Strawberry, Iris oraz Fog Light.

Co ciekawe, nowy odcień ma też trafić do słuchawek Pixel Buds Pro 2. Do istniejących wariantów dołączy wersja Sterling (prawdopodobnie matowy szary lub metaliczny). Nie wiadomo jeszcze, czy nowe słuchawki zostaną pokazane razem z resztą portfolio, ale ich debiut wydaje się być tylko kwestią czasu.

Kiedy premiera nowych urządzeń Google?

Wszystko wskazuje na to, że premiera smartfonów Google z serii Pixel 10 odbędzie się 13 sierpnia 2025.