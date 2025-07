TYLKO U NAS: Smartfony Sony zniknęły z polskich sklepów. Wiemy dlaczego

W ostatnim czasie sporo mówi się o smartfonach Sony. Niestety dla producenta – są to wyłącznie złe wiadomości. Zupełnym przypadkiem zauważyłem, że ich dostępność w Polsce jest dziś mocno ograniczona. Postanowiłem dowiedzieć się u źródła, z czego to wynika. To, czego się dowiedziałem, ogromnie mnie zaskoczyło.

Zaczęło się od problemów z flagowym smartfonem Sony Xperia 1 VII

O smartfonach Sony zrobiło się głośno za sprawą problemów z flagowym modelem Xperia 1 VII, który wycofano ze sprzedaży również w Polsce. Producent został zmuszony przeprowadzić dochodzenie, które w końcu przyniosło odpowiedź na pytanie, co zawiniło. Okazało się, że – jak poinformowano – proces produkcyjny może powodować uszkodzenie płyty głównej w niewielkiej liczbie smartfonów, co potencjalnie może prowadzić do problemów z zasilaniem.

Japończycy zapewnili również, że proces produkcyjny został natychmiast zmieniony, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu tej sytuacji. Zdołali też zidentyfikować wszystkie egzemplarze, w których mogą występować problem oraz udostępnili internetowe narzędzie, pozwalające sprawdzić klientom, czy posiadane przez nich urządzenie jest wadliwe. Jest ono dostępne pod tym adresem. Zapowiedziano także, że posiadacze wadliwych sztuk będą mogli skorzystać z programu wymiany od 21 lipca 2025 roku.

Od przedstawiciela polskiego oddziału Sony dowiedziałem się, że informacja o wznowieniu sprzedaży flagowego modelu Xperia 1 VII zostanie przekazana w osobnym komunikacie. Czekając na odpowiedź, zacząłem szukać smartfonów japońskiej marki w różnych sklepach z elektroniką i ze zdziwieniem odkryłem, że… wyparowały.

Rewolucja w Sony – smartfony już nie na wyciągnięcie ręki

Jeszcze do niedawna smartfon Sony można było kupić w większości renomowanych sieci, zajmujących się sprzedażą (przede wszystkim) elektroniki – Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt czy x-kom, a także w Sony Centre. Dziś na próżno ich tam szukać. Jedynie są widoczne w x-kom, aczkolwiek przy każdym widnieje informacja o „wydłużonym czasie dostawy”, a od konsultanta na czasie dowiedziałem się, że nie ma informacji na temat dostawy, zatem dostępność jest wyłącznie teoretyczna.

Na stronie sony.pl dostępna jest obecnie wyłącznie Xperia 10 VI, co także jest zastanawiające. Sprawia nawet, że człowiek zastanawia się nad przyszłością smartfonów japońskiej marki w Polsce. Od przedstawiciela producenta dowiedziałem się jednak, że Sony pozostaje zaangażowane w rozwój marki Xperia w Europie i kontynuuje sprzedaż smartfonów Xperia.

Zmieniono natomiast model dystrybucji, ponieważ – jak dodał – odbywa się to jednak wyłącznie za pośrednictwem oficjalnego sklepu internetowego Sony oraz platformy Amazon na wybranych rynkach, w tym w Polsce.

Smartfony Sony pozostaną zatem dostępne dla klientów w Polsce, ale będą musieli ich szukać w sklepach, które dla większości mieszkańców Polski nie są pierwszym wyborem przy poszukiwaniu nowego telefonu – są nim wymienione powyżej sieci, zajmujące się sprzedażą elektroniki. W dodatku można spodziewać się ograniczonej dostępności poszczególnych modeli, co również może zachęcić do wyboru sprzętu innej marki.