Jaki będzie Google Pixel 10 Pro Fold? Zanosi się na postęp w jednym aspekcie

Jaki będzie składany smartfon Google Pixel 10 Pro Fold? Wygląda na to, że pod wieloma względami podobny do swojego poprzednika. Raczej nie będzie aż tak smukły jak najnowszy składak Samsunga, ale może go pokonać pod względem czasu pracy.

Składany smartfon Google Pixel 10 Pro Fold stał się nieco mniej tajemniczy

Nieoficjalne informacje, przedstawione przez serwis Android Headlines, wskazują na to, że zewnętrzny wyświetlacz smartfona Google Pixel 10 Pro Fold urośnie do 6,4 cala względem 6,3 cala w Pixel 9 Pro Fold. Ma być też o około 10% jaśniejszy, osiągając maksymalny poziom 3000 nitów.

Równocześnie ekran wewnętrzny powinien zachować swój wymiar, a więc nadal mieć okrągłe 8 cali. Zupełnie jak zaprezentowany 9 lipca 2025 roku Samsung Galaxy Z Fold 7. Co najmniej pod jednym względem najnowszy smartfon Koreańczyków pozostanie jednak w tyle za dziełem Amerykanów. Chodzi o akumulator.

Tak wygląda(ł) Google Pixel 9 Pro Fold / źródło: Google

Google Pixel 10 Pro Fold ma zostać wyposażony w akumulator o pojemności 5015 mAh, co wygląda naprawdę dobrze w porównaniu do 4400 mAh w Siódemce Samsunga (i 4650 mAh u poprzednika). Równocześnie nie jest to poziom smartfona Honor Magic V5, który zadebiutował z baterią o pojemności aż 6100 mAh.

Niestety wygląda na to, że bolączką nadal może być maksymalna moc ładowania (ma wynieść 23 W, co jest niewielkim postępem względem 21 W w Pixelu 9 Pro Fold).

Co jeszcze zaoferuje Pixel 10 Pro Fold i ile będzie kosztować?

Poza tym spodziewamy się, że specyfikację uzupełnią: chipset Google Tensor G5 wykonany w procesie technologicznym 3 nm, 16 GB pamięci operacyjnej, taki sam zestaw aparatów jak przed rokiem (główny 48 Mpix, ultraszerokokątny 10,5 Mpix, teleobiektyw 10,8 Mpix, a także 10 Mpix do selfie) najnowszy Android 16 oraz konstrukcja cechująca się pyło- i wodoszczelnością w klasie IP68, co wśród składaków pozytywnie by go wyróżniało.

Według doniesień, opublikowanych niedawno przez (zwykle dobrze poinformowanego) Rolanda Quandta, smartfon Google Pixel 10 Pro Fold będzie dostępny w Europie w trzech wariantach pamięciowych. Ich ceny mają przedstawiać się następująco:

256 GB – 1899 euro (równowartość ~8080 złotych),

512 GB – 2029 euro (~8630 złotych),

1 TB – 2289 euro (~9740 złotych).

Jeśli wszystko będzie przebiegać tak, jak się tego spodziewamy, to oficjalna prezentacja smartfona Google Pixel 10 Pro Fold i innych modeli z serii Pixel 10 odbędzie się 13 sierpnia 2025 roku.