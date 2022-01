Kiedy na rynku zadebiutuje nowy, tani iPhone? Są nowe informacje

Apple stara się mieć w ofercie smartfony zarówno dla bardziej, jak i mniej zamożnych klientów, ponieważ są one bramą do usług giganta z Cupertino, które są bardzo dochodowe. Już wkrótce na rynku zadebiutuje nowy, tani iPhone – pojawiły się informacje, kiedy ma to nastąpić. Co o nim wiemy?

Reklama

iPhone SE był skazany na sukces – Apple to doskonale wiedziało

Wiele osób śmieje się z iPhone’a SE. Są tacy, którzy nazywają do „odgrzewanym kotletem”, bowiem jest to kopia niemal 1:1 modelu iPhone 8, który zadebiutował na rynku w 2017 roku (najnowszy SE trafił na niego w 2020 roku, blisko trzy lata po premierze „Ósemki”). Nie ma się co oszukiwać – w tych zarzutach/oskarżeniach jest wiele prawdy, ale smartfon ten nie może narzekać na brak popularności.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Dzięki przystępnej cenie cieszy się ogromnym wzięciem wśród klientów, szczególnie u posiadaczy starszych smartfonów Apple, przyzwyczajonych do takiej bryły i gabarytów oraz rozmiaru wyświetlacza, a także nowych użytkowników, którzy chcą wejść niewielkim kosztem w ekosystem urządzeń z logo nadgryzionego jabłka na obudowie.

Reklama

iPhone SE 2020 po prostu był skazany na sukces i Apple doskonale zdawało sobie z tego sprawę. I dobrze wie, że jeszcze może na nim zarobić, aczkolwiek musi go dostosować do oczekiwań klientów, które w ostatnim czasie się zmieniły, bo pojawiła się sieć 5G. W związku z tym najnowszy model z dopiskiem „SE” zostanie wyposażony w procesor Apple A15 Bionic z modemem 5G, podobnie jak smartfony z serii iPhone 13.

Kiedy na rynku zadebiutuje nowy, tani iPhone?

Co ciekawe, według najnowszych doniesień, nowy członek serii „SE” będzie się nazywał iPhone SE+ 5G, mimo że ponownie zaoferuje ekran LCD o przekątnej 4,7 cala. Niewykluczone, że „plus” w nazwie wskazuje na większe ulepszenie specyfikacji względem poprzednika, który – jak zostało już wspomniane – nie przyniósł zbyt wiele nowego. Do tej pory bowiem dopisek „Plus” zarezerwowany był dla smartfonów z 5,5-calowym wyświetlaczem.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Według najnowszych informacji, produkcja ekranów do tego modelu rozpocznie się już w tym miesiącu, tj. styczniu 2022 roku, natomiast samego smartfona w marcu br. W związku z tym obserwatorzy branży spodziewają się, że iPhone SE+ 5G zostanie zaprezentowany w drugiej połowie kwietnia lub na początku maja 2022 roku (w podobnym okresie debiutował iPhone SE 2020).

Sprzedaż ma natomiast rozpocząć się pod koniec kwietnia lub na początku maja br. Wciąż zaś nie ma żadnych informacji na temat cen. W przypadku modelu z 2020 roku w Stanach Zjednoczonych zaczynały się od 399 dolarów, zaś w Polsce od 2199 złotych. Raczej jednak nie ma co liczyć na powtórkę – należy przygotować się na wyższe ceny (moim zdaniem zaczną się od ~2500 złotych, ale obym się mylił).