Gotówka popłynęła do Apple szerokim strumieniem. Gigant (ponownie) ogłosił rekordowe wyniki

Apple opublikowało wyniki finansowe za trzeci kwartał 2021 roku kalendarzowego (czwarty kwartał 2021 roku fiskalnego). Gigant z Cupertino ogłosił, że jest to rekordowy kwartał, zakończony we wrześniu. Okazuje się, że producent odnotował znaczące wzrosty we wszystkich kategoriach.

Przychody Apple za okres od lipca do września 2021 roku wyniosły 83,4 mld dolarów i były wyższe aż o 29% w porównaniu z tymi, zaraportowanymi rok wcześniej, bowiem wówczas podano do publicznej wiadomości kwotę 64,7 mld dolarów. Gigant z Cupertino informuje również, że w trzecim kwartale 2021 roku kalendarzowego zwrócił swoim udziałowcom ponad 24 mld dolarów.

Dochód netto za trzeci kwartał 2021 roku kalendarzowego wyniósł 20,55 mld dolarów, podczas gdy rok wcześniej było to 12,67 mld dolarów. Amerykanie odnotowali więc jego wzrost o blisko 40% rok do roku.

Pod względem wysokości wygenerowanych przychodów przodują Ameryki (36,82 mld USD), ale Europa jest na drugim miejscu (20,79 mld USD). Następne w kolejności są natomiast „Wielkie Chiny” (14,56 mld USD), Japonia (5,99 mld USD) i reszta Azji Pacyficznej (5,19 mld USD).

Niezmiennie największą część przychodów Apple generują iPhone’y – w trzecim kwartale 2021 roku kalendarzowego odpowiadały za aż ~47% całości (38,87 mld USD). W tym miejscu trzeba zauważyć, że przed rokiem sprzedaż iPhone’ów wygenerowała przychody w wysokości 26,44 mld USD, zatem gigant z Cupertino odnotował w tym przypadku wzrost o blisko 50% rok do roku!

Przychody ze sprzedaży Maców wyniosły natomiast 9,18 mld USD, iPadów – 8,25 mld USD, a wearables, urządzeń z kategorii Home i akcesoriów – 8,78 mld USD. Dla porównania, w analogicznym kwartale w roku ubiegłym było to – odpowiednio – 9,03 mld USD, 6,8 mld USD i 7,88 mld USD. W każdej kategorii Apple odnotowało więc wzrost.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku usług – przychody z nich w trzecim kwartale 2021 roku kalendarzowego wyniosły 18,28 mld USD, podczas gdy rok wcześniej 14,55 mld USD. Jak widać, jest to druga po sprzedaży iPhone’ów, najbardziej dochodowa gałąź działalności Apple.

Warto również zauważyć, że w trzecim kwartale 2021 roku kalendarzowego Apple wydało 5,77 mld USD na badania i rozwój. Rok wcześniej gigant z Cupertino przeznaczył na ten cel prawie 5 mld USD.