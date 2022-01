Galaxy A53 będzie miał trudne zadanie, ponieważ seria Galaxy A52 wysoko ustawiła poprzeczkę. Zapowiada się jednak na to, że nowy model przynajmniej ją utrzyma, a klienci po raz kolejny dostaną możliwość kupienia świetnie wyposażonego smartfona.

Samsung Galaxy A53 5G zdradził swoje tajemnice. Jest naprawdę dobrze

Urządzenia z serii Galaxy A52 to jedne z najciekawszych smartfonów ze średniej półki, które zadebiutowały na rynku w 2021 roku. Czas jednak płynie nieubłaganie i producent musi wprowadzić na rynek kolejną generację, która powinna zaoferować jeszcze więcej. Nie będzie to łatwe, ponieważ – jak już zostało wspomniane – linia Galaxy A52 jest niemal doskonała, a na pewno do ideału jej niewiele zabrakło.

Samsung Galaxy A52 5G (fot. Paweł Pobudejski / Tabletowo.pl)

Rodzina Galaxy A52 została zaprezentowana 17 marca 2021 roku, zatem spodziewamy się, że najbliższe tygodnie przyniosą premierę linii Galaxy A53, gdyż smartfon o oznaczeniu SM-A5360 przeszedł już proces certyfikacji w chińskiej agencji TENAA. A to oznacza, że oficjalny debiut na rynku jest kwestią czasu.

TENAA podaje, że Galaxy A53 5G został wyposażony w ośmiordzeniowy procesor o częstotliwości taktowania 2,0/2,4 GHz, co oznacza, że pogłoski o zastosowaniu w tym smartfonie flagowego układu Exynos 2100, który taktuje do 2,9 GHz, nie znajdą potwierdzenia w rzeczywistości. Nie wiadomo jednak, na jaki SoC zdecydował się producent, a w przeszłości pojawiły się informacje, że seria może korzystać z nawet trzech różnych procesorów.

Dzięki chińskiej agencji certyfikującej dowiedzieliśmy się również (pół)oficjalnie, iż Galaxy A53 5G zaoferuje wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,46 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9) z ekranowym czytnikiem linii papilarnych. TENAA tego nie podaje, ale mówi się też, że nie zabraknie funkcji odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz.

TENAA zdradziła także, że Galaxy A53 5G ma na pokładzie 8 GB RAM i – w zależności od wersji – 128 GB lub 256 GB pamięci wbudowanej, którą można rozszerzyć przy pomocy karty microSD o pojemności do 1 TB. Smartfon nie zaoferuje natomiast 3,5 mm złącza słuchawkowego – jego rolę przejmie port USB-C.

Za pośrednictwem USB-C użytkownicy naładują też akumulator o pojemności 5000 mAh, który ma obsługiwać ładowanie o mocy do 25 W, aczkolwiek w pudełku znajdzie się zasilacz o mocy 15 W (dobre jednak i to, skoro nie ma go w zestawie z dużo droższymi flagowcami).

Samsung Galaxy A53 5G zadebiutuje na rynku z systemem Android 12 z interfejsem One UI 4.0. Smartfon ma wymiary 159,5×74,7×8,1 mm i waży 190 gramów. Ponadto wiemy również, że na jego pokładzie znajdzie się pięć aparatów: jeden o rozdzielczości 32 Mpix na przodzie i kwartet 64 Mpix + 12 Mpix + 5 Mpix + 5 Mpix na tyle.





fot. TENAA

Przynajmniej na tę chwilę zapowiada się, że Galaxy A53 5G utrzyma poprzeczkę, którą wyjątkowo wysoko ustawiła seria Galaxy A52. Samsung powinien jednak podnieść ją jeszcze wyżej. Czy to zrobi, a jeśli tak, to w jaki sposób? Jesteśmy ogromnie ciekawi, ponieważ podawane przez TENAA informacje na tę chwilę nie wskazują na żaden znaczący progres – w zasadzie największym są zmniejszone wymiary, gdyż Galaxy A52 5G mierzy 159,9×75,1×8,4 mm (jednocześnie waga wzrosła o 3 gramy).

Ponadto TENAA podaje, że smartfon ma 8 GB RAM, ale nie można wykluczyć, że na rynku pojawi się też wersja z 6 GB RAM. Chyba że właśnie większą ilością RAM w podstawowym wariancie Samsung będzie przekonywał do zakupu nowszego modelu zamiast starszego. Zobaczymy, czekamy (nie)cierpliwie.