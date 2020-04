No dobrze, to ile trzeba będzie zapłacić za nowego iPhone’a SE w Polsce?

Apple dość długo zwlekało z przedstawieniem światu drugiej generacji swojego najmniejszego smartfona z oferty, tj. iPhone SE 2020. Wszystko na temat jego parametrów i funkcji wiecie już z poprzedniego wpisu. Czas poznać ceny nowego iPhone’a SE w Polsce i datę startu sprzedaży.

Kupić starego iPhone’a SE w Polsce to jak wygrać los na loterii

Chwilę temu przejrzałam oferty polskich sklepów elektronicznych (oczywiście Media Expert też ;)) i okazuje się, że nigdzie, dosłownie nigdzie (poza portalami aukcyjnymi) nie można już kupić iPhone’a SE. I w sumie nie ma się co dziwić – produkt ten został zaprezentowany już cztery lata temu, dokładnie 21 marca 2016.

Co ciekawe jednak, stary iPhone SE w dalszym ciągu cieszy się sporą popularnością ze względu na połączenie naprawdę małych wymiarów oraz dalszego wsparcia technicznego – warto przypomnieć, że model ten działa na najnowszej wersji oprogramowania od Apple, tj. iOS 13. Dokładnie tak samo zresztą, jak nowy, świeżo zaprezentowany iPhone SE 2020.

Wciąż mały, choć nieco większy od poprzednika

Nowy iPhone SE otrzymał 4,7-calowy ekran o rozdzielczości 1334×750 pikseli i był zamknięty w bryle o wymiarach 138,4 x 67,3 x 7,3 mm. Stary z kolei miał wyświetlacz jeszcze mniejszy, bo tylko 4-calowy, a jego rozdzielczość wynosiła 1136×640 pikseli. Całość miała wymiary 123,8 x 58,6 x 7,6 mm.

Waga również uległa zmianie – z 113 g na 148 g, ale – wierzcie mi – przy wszystkich smartfonach, które ważą ok. 190-200 g, będzie to znacznie odczuwalna różnica.

Ceny iPhone’a SE 2020 w Polsce – kiedy rusza sprzedaży?

Przedsprzedaż nowego iPhone’a SE wystartuje już 17 kwietnia o godzinie 14. Smartfon będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: białej, czarnej oraz czerwonej (PRODUCT)RED w trzech opcjach pamięciowych.

Ceny iPhone’a SE 2020 w Polsce przedstawiają się następująco:

64 GB: 2199 złotych,

128 GB: 2449 złotych,

256 GB: 2949 złotych.

Zachęcam jeszcze do zapoznania się z tekstem Grześka, w którym ujął wszystko, co najważniejsze w iPhonie SE (2020), a poniżej zostawiam dla Was jeszcze wideo promocyjne, przedstawiające nowy produkt Apple:

Co ciekawe, tuż przed premierą iPhone’a SE 2020 z oficjalnego sklepu Apple zniknął iPhone 8 i iPhone 8 Plus. Ich ceny zaczynały się się od, odpowiednio: 2349 złotych i 2849 złotych.

źródło: Apple

