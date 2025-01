Kiedy premiera Google Pixel 9a? Padła konkretna data

W sieci pojawiła się konkretna data premiery smartfona Google Pixel 9a. Okazuje się, że – podobnie jak w przypadku podstawowych Dziewiątek – Amerykanie nie będą jakoś szczególnie mocno testować cierpliwości swoich fanów.

Premiera Google Pixel 9a już w marcu

Seria Google Pixel 9 została zaprezentowana w sierpniu 2024 roku – kilka miesiecy wcześniej niż się tego spodziewaliśmy, bo zwyczajowo kolejne Pixele pojawiały się dopiero jesienią. Przyspieszona premiera wyszła Amerykanom na dobre i wygląda na to, że zdecydują się powtórzyć ten ruch.

Powołując się na zaufane źródło wewnątrz firmy, serwis Android Headlines ujawnił, że smartfon Google Pixel 9a zadebiutuje nie w maju, lecz dwa miesiące wcześniej. Konkretnie przedsprzedaż wystartować ma 19 marca, a wysyłka wraz z regularną sprzedażą – tydzień później.

Jaka cena Google Pixel 9a? Raczej nie będzie podwyżki

Nieco wcześniej – za sprawą tego samego serwisu – poznaliśmy ceny Google Pixel 9a w Stanach Zjednoczonych. Wariant wyposażony w 128 GB pamięci masowej będzie kosztować 499 dolarów, a model z 256 GB – 599 dolarów. Po obecnym kursie oznacza to równowartość, odpowiednio, ~2015 i ~2415 złotych, przy czym ostatecznie ceny w złotówkach mogą być zupełnie inne.

Google Pixel 9a (źródło: Android Headlines)

Przypomnę, że Google Pixel 8a kosztował w USA 499 lub 559 dolarów (za 128 lub 256 GB), podczas gdy polskie ceny wynosiły 2449 i 2749 złotych.

Specyfikacja Google Pixel 9a – na bis

Już w grudniu 2024 roku do sieci trafiła również specyfikacja Google Pixel 9a. Przypomnę, że wynika z niej, iż smartfon zostanie wyposażony w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,285 cala, rozdzielczości 2424×1080 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 2700 nitów.

Google Pixel 9a (źródło: Android Headlines)

Na froncie urządzenia znajdzie się również aparat 13 Mpix (f/2.2), a z tyłu zainstalowane zostaną dwie kamery: główna o rozdzielczości 48 Mpix (f/1.7) z optyczną stabilizacją obrazu oraz ultraszerokokątne oczko 13 Mpix (f/2.2).

Sercem smartfona ma być procesor Google Tensor G4, z którym współpracować będzie 8 GB RAM typu LPDDR5X, a wśród bebchów znajdzie się jeszcze największy w historii Pixeli akumulator – o pojemności 5100 mAh (to o 40 mAh więcej niż w Google Pixel 9 Pro XL). Ładować będzie go można z mocą maksymalnie 23 W. Dopełnienie całości zaś to system Android 15.