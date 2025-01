Długo nie aktualizujesz Google Chrome? Nie zsynchronizujesz danych

Każdą przeglądarkę internetową, nie tylko Google Chrome, warto aktualizować. W przypadku Chrome’a użytkownik może jednak zostać dodatkowo ukarany, jeśli tego nie będzie robił regularnie.

Google Chrome z nową polityką dotyczącą aktualizacji

Podejrzewam, że wielu z Was już wielokrotnie słyszało, że aktualizowanie przeglądarek internetowych to jeden z kluczowych punktów dbania o bezpieczeństwo. Po prostu starsze wersje mogą zawierać liczne luki w zabezpieczeniach, które wykorzystywane są przez cyberprzestępców do przeprowadzania ataków na użytkownika.

W związku z tym, że przeglądarki internetowe stały się narzędziem do bankowości elektronicznej, wprowadzamy w nich wiele wrażliwych danych, a także wysyłamy prywatne wiadomości, przez co tym bardziej należy dbać o posiadanie zaktualizowanej wersji. Na szczęście, Google Chrome, a także inne popularne przeglądarki, mają domyślnie włączoną funkcję automatycznych aktualizacji.

Jeśli jednak zdecydujemy się wyłączyć automatyczne aktualizacje, możemy spotkać się z karą od Google. Z nowej polityki Google Chrome wynika, że synchronizacja przestanie działać na wersjach przeglądarki mających ponad cztery lata. Jeśli użytkownik nie pobierze nowszej wersji, musi pogodzić się z brakiem synchronizacji m.in. historii, autouzupełniania czy otwartych kart pomiędzy urządzeniami.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Cztery lata to naprawdę sporo czasu, ale…

Zmiana polityki związanej z aktualizowaniem Google Chrome nie wpłynie na znaczną większość użytkowników. W niektórych jednak scenariuszach może mieć ona znaczenie i nie chodzi o osoby, które celowo wyłączyły automatyczne aktualizacje.

Otóż na starszych komputerach mogą być zainstalowane niewspierane już systemy operacyjne. Często taki brak wsparcia oznacza, że twórcy oprogramowania również wycofują się z dalszego wydawania aktualizacji do swoich aplikacji. Użytkownicy zostają więc przykładowo ze starą wersją swojej ulubionej przeglądarki.

Nie dość, że narażają się na większe niebezpieczeństwo, to mogą też stracić dostęp do funkcji synchronizacji w przypadku Google Chrome. Jasne, taki scenariusz nie zdarza się zbyt często, ale należy mieć na uwadze nową politykę Google, gdy przykładowo konfigurujemy komuś lub sami pracujemy na starym sprzęcie.

Dodam jeszcze, że dbanie o aktualizacje to też dostęp do nowych funkcji, które mogą pozytywnie wpłynąć na korzystanie z przeglądarki internetowej. Niedawno dowiedzieliśmy się, że twórcy Google Chrome pracują nad dzieleniem kart, a także, że przeglądarka Google pomoże chronić użytkownika przed nieuczciwymi sklepami.