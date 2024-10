Wcześniejsza premiera Google Pixel 9 się opłacała

Wcześniejsza premiera serii Google Pixel 9 była dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem, ale wygląda na to, że Amerykanie nie mają powodów, aby jej żałować. Nie tylko oni jednak mają powody do zadowolenia.

Rekordowa sprzedaż smartfonów Google Pixel i nie tylko

Google zwykle prezentowało nowe high-endowe smartfony jesienią i spodziewaliśmy się, że analogicznie będzie również w 2024 roku. Tymczasem Amerykanie wprowadzili na rynek serię Google Pixel 9 już w sierpniu – prawdopodobnie zależało im, aby zrobić to przed premierą iPhone’a 16.

Według raportu Canalys, ten ruch się bardzo opłacał, ponieważ Amerykanie nigdy wcześniej nie sprzedali tak dużej liczby smartfonów w trzecim kwartale 2024 roku. Nie tylko oni jednak mają powody do zadowolenia, gdyż w tym samym okresie również Motorola i Huawei zwiększyli sprzedaż rok do roku, i to aż o blisko 30%! Dla Motoroli, podobnie jak Google, też był to najlepszy okres pod względem sprzedaży w historii.

Sprzedaż smartfonów Samsunga, Apple i Xiaomi w trzecim kwartale 2024 roku

Google i Motorola oraz Huawei nie znaleźli się jednak w piątce wymienionych przez Canalys z nazwy producentów, którzy od początku lipca do końca września sprzedali najwięcej smartfonów. Na pierwszym miejscu znalazł się Samsung, na drugim Apple, na trzecim Xiaomi, na czwartym Oppo (łącznie z marką OnePlus), a na piątym Vivo.

Koreańczykom udało się zachować pierwszą lokatę dzięki „utrzymanemu popytowi na serię A i lepszej sprzedaży rodziny Galaxy S24„, lecz jednocześnie składane modele „spotkały się z chłodnym przyjęciem”. Apple we wrześniu zdołało nawet zdobyć pierwsze miejsce pod względem sprzedaży, oczywiście dzięki premierze rodziny iPhone 16.

Xiaomi z kolei udało się wskoczyć na drugą pozycję w sierpniu 2024 roku, aczkolwiek Canalys nie podaje powodów, natomiast Vivo w największym stopniu zwiększyło sprzedaż rok do roku w trzecim kwartale 2024 roku. Oppo zaś jako jedyne zmniejszyło ją.

Globalna sprzedaż smartfonów w trzecim kwartale 2024 roku (źródło: Canalys)

Łącznie według Canalys w trzecim kwartale 2024 roku sprzedaż smartfonów wzrosła rok do roku o 2%. Zwiększa się też sprzedaż modeli kosztujących ponad 600 dolarów – w 2024 roku już co czwarty klient wyda tyle na nowy smartfon.