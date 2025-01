Ferie zimowe w Orange Flex to internet w niższej cenie

Użytkownicy Orange Flex mogą skorzystać z dwóch promocji, które zostały stworzone z myślą o feriach zimowych i i osobach potrzebujących więcej internetu. Jedna z promocji może spodobać się nawet tym, którzy nie planują ruszać się z domu.

Pakiet nielimitowanego internetu w promocyjnej cenie w Orange Flex

Już za 35 złotych miesięcznie w Orange Flex otrzymujemy naprawdę dużą paczkę 75 GB internetu do wykorzystania. Niektórzy mogą jednak czasami potrzebować więcej – przykładowo dwa razy w roku podczas wakacji. W takim scenariuszu nie ma raczej większego sensu kupowania na stałe droższego planu.

Pierwsza opcja to wykorzystanie gigabajtów, które trafiły do sejfu. Otóż w Orange Flex niewykorzystane gigabajty przenoszone są do modułu o nazwie sejf, z którego w każdej chwili możemy je „wypłacić”. Jeśli sejf jest pusty lub niewiele w nim zostało, możemy dokupić trochę internetu.

Co jeśli „trochę internetu” to zbyt mało, bo wiemy, że przez najbliższe dni będziemy potrzebować zdecydowanej sporej paczki gigabajtów? Tutaj z pomocą przychodzi pakiet UNLMTD, który teraz dostępny jest w promocyjnej cenie 7 dni za 10 złotych. W jego ramach użytkownik dostaje dostęp do nielimitowanego transferu danych w kraju.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Orange wspomina, że mamy do czynienia z ofertą przygotowaną na ferie zimowe. Jeśli jednak nie planujesz wyjazdu, to też możesz skorzystać ze wspomnianej promocji. Bez obaw, nikt tego nie sprawdza – możesz cieszyć się nielimitowanym internetem siedząc wygodnie na kanapie. Każdy klient może skorzystać z dwóch takich kodów.

Dodatkowe gigabajty dla tych, co planują podróż po Europie

W Orange Flex – zależnie od wybranego planu – dostajemy 9,87 GB, 14,10 GB lub 22,56 GB w roamingu w UE. Niewykluczone więc, że podczas dłuższego zagranicznego wyjazdu braknie nam gigabajtów i tutaj na scenę wchodzi druga promocja przygotowana przez operatora.

Otóż użytkownicy mogą skorzystać z pakietu 3 GB w UE na 7 dni w cenie 15 złotych. Jasne, nie jest to dużo, ale w sytuacjach kryzysowych może okazać się pomocne. Tym bardziej, że do dyspozycji otrzymujemy dwa takie kody. Oczywiście w każdej chwili – poza promocją – możliwe jest dokupienie dodatkowych gigabajtów. Za 1 GB trzeba zapłacić 7 złotych, za 3 GB wydamy 20 złotych, za 5 GB już 30 złotych, a 10 GB będzie nas kosztować 50 złotych.

Obie promocje dostępne są w Klubie Flex w aplikacji do 23 lutego. Wypada dodać, że wciąż obowiązuje inna promocja. Otóż w Orange Flex bilety do kina kupisz w niskiej cenie.