Google ulepszy swoje AI. Nowe możliwości zawitają na smartfony

Google pracuje nad nowością inspirowaną funkcją znaną z ChatGPT. Tymczasem w Circle to Search jest właśnie wprowadzane jeszcze więcej AI.

Gemini z rozwiązaniem wzorowanym na konkurencji

W minionym tygodniu firma z Mountain View zaprezentowała Gemini 3, a także pochwaliła się możliwościami Nano Banana Pro. Oczywiście należy nastawić się, że w najbliższym czasie pojawią się kolejne nowości wykorzystujące możliwości oferowane przez sztuczną inteligencję. Wśród nich może znaleźć się funkcja Projects w Gemini.

Nowe narzędzie ma być podobne do projektów dostępnych już w ChatGPT, czyli inteligentnych obszarów roboczych, które w jednym miejscu przechowują wszystkie rozmowy i pliki dotyczące aktualnie wykonywanego zadania. Pozwala to skupić się na konkretnym projekcie, a także nakierować AI do działania na dostarczonych danych i plikach.

Najwidoczniej Google przygotowuje się do wdrożenia zbliżonej funkcji w Gemini. Sugerują to zmiany odkryte w aplikacji Google w wersji 16.47.49.ve.arm64. Wynika z nich, że w Gemini – najpewniej zarówno na desktopie, jak i w mobilnych aplikacjach – pojawi się specjalna sekcja, w której będzie można tworzyć oddzielne projekty.

źródło: Android Authority

Obecne informacje wskazują, że użytkownik do jednego projektu będzie mógł wgrać maksymalnie 10 plików. Nie wiadomo jednak, czy dotyczy to wszystkich osób, czy jednak limity będą różnić się zależnie od wykupionego planu na Gemini. Pewne jest jednak wykorzystanie modelu NotebookLM, co powinno docenić wielu bardziej profesjonalnych użytkowników.

Trudno stwierdzić, kiedy rozwiązanie zostanie udostępnione. Możliwe, że Google będzie chciało sprawić, aby premiera odbyła się jak najszybciej. Szczególnie, że funkcja może zainteresować osoby, które chętnie wydadzą pieniądze na bardziej zaawansowane AI.

Jeszcze większy nacisk na AI w Circle to Search

Narzędzie Circle to Search (zaznacz, aby wyszukać) od dawna korzysta z AI, aby dostarczać zadowalających odpowiedzi. Ostatnio jednak widać rosnącą rolę Gemini. Najnowsza aktualizacja kontynuuje ten trend i wprowadza głębszą integrację z Trybem AI, znanym już z wyszukiwarki Google.

Nowość łatwo jest zauważyć po przeniesieniu na dół pola wprowadzania tekstu. Ponadto zmienia się działanie funkcji po wpisaniu tekstu przez użytkownika. Narzędzie nie przenosi już do wyszukiwarki obrazów w Google, ale rozpoczyna rozmowę z Gemini. W ten sposób można szybko zadać dodatkowe pytania związane z treścią zaznaczoną w Circle to Search.

Rozwiązanie wprowadzane jest w aplikacji Google od wersji 16.47.49. Jednakże na obecnym etapie nie jest jeszcze powszechnie dostępne. Najwidoczniej Google udostępniana zmianę stopniowo, aktywując funkcję po stronie serwera.