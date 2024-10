Kia ogłasza usługę CarPay. Za parkowanie zapłacimy w nowy sposób

Szukanie wolnego miejsca parkingowego i płacenie za postój samochodu to wątpliwie przyjemne czynności. Kia, dzięki usłudze CarPay zamierza sprawić, że będzie to mniej uciążliwe.

Kia uruchamia usługę CarPay

Płacenie smartfonem czy smartwatchem dziś nikogo nie dziwi. Podejrzewam jednak, że „płacenie samochodem” to wciąż nowość dla wielu osób, co wynika w sporym stopniu z tego, że takie rozwiązania nie należą do zbyt popularnych. Wypada wspomnieć, że nie jest to zupełna nowość na rynku, bowiem płacić możemy chociażby Mercedesem. Hyundai także oferuje funkcję płatności.

Samochodem – z oczywistych względów – nie zapłacimy za zakupy w sklepie stacjonarnym, ale przykładowo możemy go wykorzystać do płacenia za przejazd autostradą czy za miejsce parkingowe. Do tego dochodzą jeszcze płatności za paliwo, a w przypadku elektryków – za ładowanie. Przykładowo w BMW i5 wystarczy podpiąć ładowarkę Ionity, a płatność zostanie pobrana automatycznie z wcześniej dodanej karty. Nie musimy nawet korzystać z jakiejkolwiek aplikacji na smartfonie.

Kia również postanowiła wprowadzić możliwość „płacenia samochodem”. Koreańczycy ogłosili uruchomienie usługi CarPay, która pozwala na płacenie za przedmioty i usługi bezpośrednio z auta. Pierwszym modelem wyposażonym w tę funkcję jest Kia EV3, ale z czasem to rozwiązanie trafi też do innych modeli producenta.

Kia EV3 (fot. Kia)

Nowy sposób płacenia za parkowanie

Pierwszą dostępną aplikacją jest Parkopedia, która nie tylko pomaga w

zlokalizowaniu wolnych miejsc parkingowych, ale również umożliwia dokonanie płatności za parkowanie z poziomu dotykowego ekranu systemu multimedialnego w samochodzie. W związku z tym, że rozwiązanie jest zintegrowane z nawigacją auta, to możemy sprawnie znaleźć wolne miejsce parkingowe, a także poznać koszt parkowania.

Warto wspomnieć, że Parkopedia koncentruje się przede wszystkim na parkingach zewnętrznych i ulicznych, ale plany zakładają rozszerzenie jej w przyszłości o parkingi wewnętrzne, takie jak garaże. Obecnie zapewnia ona dostęp do ponad 1,7 miliona miejsc parkingowych w 19 europejskich krajach.

Z tego rozwiązania będziemy mogli korzystać także w Polsce. Co prawda, EV3 to samochód elektryczny, więc wciąż mamy dostęp do darmowych parkingów publicznych. Tylko, że darmowe parkowanie nie dotyczy parkingów prywatnych i to na nich może przydać się omawiana funkcja płatności. Dodatkowo producent zamierza wprowadzić CarPay do innych przyszłych modeli, a w jego ofercie znajdziemy również auta spalinowe i hybrydowe – przykładowo Kia Sportage HEV.