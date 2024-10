Samsung dorzuca słuchawki do swojego smartfona

Koreański producent postanowił, że klienci, którzy kupią smartfon Samsung Galaxy A35 5G, będą mogli otrzymać w prezencie słuchawki prawdziwie bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Jak odebrać swoje darmowe TWS-y?

Słuchawki Samsung Galaxy Buds 2 Pro za darmo do smartfona Samsung Galaxy A35 5G

Samsung Galaxy A35 5G to smartfon, który przez jeszcze długi czas nie doczeka się bezpośredniego następcy, więc nie mamy tu do czynienia z czyszczeniem magazynów, gdzie gratis ma za zadanie pomóc wyprzedać ostatnie, leżakujące na paletach w magazynach sztuki.

Nie zmienia to jednak faktu, że nowa promocja może zachęcić klientów do zakupu właśnie tego modelu. W jej ramach można bowiem otrzymać w prezencie słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds 2 Pro, które są sprzedawane u partnerów handlowych producenta za co najmniej 599 złotych (aktualnie za tyle można je kupić w Play).

Jak odebrać słuchawki Samsung Galaxy Buds 2 Pro po zakupie smartfona Samsung Galaxy A35 5G?

Z promocji mogą skorzystać osoby, które kupią smartfon u partnera handlowego producenta (tym razem nie kwalifikują się urządzenia zakupione u operatora) w okresie od 28 października do 10 listopada 2024 roku. Po nabyciu Galaxy A35 5G należy go aktywować do 17 listopada 2024 roku. Aktywacja polega na włączeniu telefonu na terenie Polski na co najmniej 5 minut z włożoną kartą SIM polskiego operatora oraz zaakceptowanie warunków EULA. Wymagane jest tutaj też połączenie z internetem.

Ostatnim krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 24 listopada 2024 roku. Co ważne: trzeba to zrobić na terenie Polski. Znajdziecie go w aplikacji Samsung Members – kieruje do niego banner promocyjny. Po pozytywnej weryfikacji Waszego zgłoszenia (która trwa do 14 dni roboczych) w ciągu 30 dni roboczych na wskazany przez Was adres zostaną wysłane słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds 2 Pro w kolorze grafitowym.

Jak odebrać słuchawki Samsung Galaxy Buds 2 Pro po zakupie smartfona Samsung Galaxy A35 5G (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Producent zastrzega, że pula gratisowych słuchawek jest ograniczona do 2300 sztuk. O ich przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin promocji (PDF)