Tanie smartfony Oppo nie będą gorsze od flagowych

Oppo stawia na innowacyjną technologię. Dzięki współpracy z dostawcami chipsetów marka wdraża architekturę MoE do swoich urządzeń mobilnych. Na czym polega ta technologia i w jaki sposób ulepszy działanie przyszłych sprzętów?

Na czym polega architektura MoE?

Mixture of Experts – w skrócie MoE – to architektura uczenia maszynowego, która polega na wykorzystaniu wielu modeli do rozwiązywania złożonych problemów. Każdy z nich odpowiada za odmienny aspekt przetwarzania danych, po czym zebrane wyniki są łączone w całość.

Teraz technologię tę postanowił wykorzystać jeden z producentów urządzeń mobilnych. Oppo współpracuje z wiodącymi dostawcami chipsetów i wdraża architekturę MoE jako pierwsza firma na świecie. Jej głównym celem jest poprawa wydajności przetwarzania sztucznej inteligencji na urządzeniach mobilnych. AI wymaga dużych mocy obliczeniowych, co sprawia, że korzystanie z zaawansowanych narzędzi może znacząco obniżać wydajność sprzętu.

Architektura MoE (źródło: Oppo)

Jakie są zalety technologii MoE wdrażanej do urządzeń Oppo?

Zadaniem architektury MoE jest dynamiczne uruchamianie modeli tzw. „ekspertów”, a więc modeli, które zostały wyspecjalizowane w konkretnym zakresie. Dzięki takiej formie aktywacji wydajność pracy sprzętu poprawia się i jednocześnie zużywana jest mniejsza moc obliczeniowa oraz transfer danych.

Jak zaznacza producent, według wyników testów przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych MoE może przyspieszyć przetwarzanie zadań opartych o sztuczną inteligencję nawet o około 40%. Fakt ten przekłada się również na poprawienie efektywności energetycznej i wydłużenie żywotności akumulatora urządzenia mobilnego, a także na zmniejszenie zapotrzebowania na zasoby.

Z przekazanych informacji wynika też, że MoE wspiera zachowanie prywatności użytkowników. Jest to możliwe dzięki obsługiwaniu poszczególnych zadań lokalnie na danym sprzęcie, a nie w chmurze.

Architektura Mixture of Experts uznawana jest za prawdziwy przełom w zakresie sztucznej inteligencji na urządzeniach mobilnych. Przedsiębiorstwo uważa, że nowa technologia pozwoli na korzystanie z zaawansowanych narzędzi AI nie tylko na flagowych smartfonach, ale również na tańszych modelach. To z kolei da dostęp większemu gronu użytkowników do funkcji opartych o sztuczną inteligencję.

Jak wspomniano w komunikacie – Oppo mocno zaangażowało się w najnowsze technologie, a dowodem na to jest złożenie ponad 5860 wniosków patentowych w dziedzinie AI.