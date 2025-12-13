Tania kamera zewnętrzna. Zwiększy bezpieczeństwo domu bez względu na pogodę

W Polsce zadebiutowała nowa kamera zewnętrzna do monitoringu posesji, podjazdu czy furtki. Producent deklaruje, że model ten sprawdzi się w każdą pogodę. Na uwagę zasługuje niska cena urządzenia.

Mercusys MC510 – kamera, która ochroni Twój dom i posesję

Na polskim rynku zadebiutowała nowa, obrotowa kamera zewnętrzna Mercusys MC510. Model ten rejestruje obraz z rozdzielczością 2K 3 Mpix (2304 x 1296 pikseli), co – według deklaracji producenta – wystarczy na nagranie wyraźnych i szczegółowych obrazów. Sprzęt oferuje tryb kolorowego widzenia nocnego, dzięki czemu ma sprawdzić się także po zmroku.

Kamera MC510 jest zdolna do obracania się o 360 stopni i pochylania w zakresie 90 stopni, dzięki czemu rejestrowany obraz może objąć bardzo duży obszar. Producent podkreśla, że model ten spełnia kryteria klasy IP65, co oznacza, że sprzęt jest odporny na deszcz, wiatr oraz zmienne warunki atmosferyczne.

Kamera zewnętrzna Mercusys MC510 (źródło: Mercusys)

Nowa kamera marki Mercusys oferuje kilka inteligentnych funkcji. Jedną z nich jest możliwość wykrywania i śledzenia obiektów ruchomych. Co ważne, właściciel kamery zostaje powiadomiony o wykrytym zdarzeniu i może natychmiast zareagować, gdy ktoś nieproszony pojawi się na jego posesji.

Za pomocą aplikacji użytkownik może również zdefiniować strefy aktywności, aby kamera skupiła się szczególnie na newralgicznych punktach, takich jak furtka, podjazd, wejście do domu czy garażu. Nową kamerę wyposażono także w alarm dźwiękowy oraz świetlny, który skutecznie odstraszy intruzów.

Mercusys MC510 (źródło: Mercusys)

Tania kamera zewnętrzna Mercusys MC510 – sposób zapisu nagrań, kompatybilność i cena

Mercusys MC510 oferuje również mikrofon oraz głośnik, dzięki czemu kamera nie tylko zajmie się rejestracją potencjalnych zdarzeń wokół domu, ale też pozwoli na dwukierunkową komunikację. Nagrania mogą być zapisywane na kartach microSD lub też w płatnej chmurze Mercusys Camera Care, która dodatkowo umożliwia wysyłanie powiadomień z migawkami.

Mercusys MC510 (źródło: Mercusys)

Producent nowej kamery deklaruje, że model ten wyróżnia się prostą i szybką konfiguracją, wygodnym zarządzaniem i łatwym pierwszym uruchomieniem. Urządzenie współpracuje z popularnymi systemami inteligentnego domu, w tym Asystentem Google Amazon Alexa oraz Samsung SmartThings.

Kamera Mercusys MC510 jest już dostępna na polskim rynku. Producent wycenił ją na 140 złotych. Model ten objęty jest 2-letnią gwarancją producenta. Warto wspomnieć, że w sklepach zadebiutowały również inteligentne kamery do monitoringu marki TP-Link, wyposażone w panel solarny. Do gamy produktów dołączył model Tapo C660 KIT oraz Tapo C610 KIT.