Od dziś inaczej będziesz korzystać z Google. Nie z własnej woli

Dzięki sztucznej inteligencji Google – najpopularniejsza wyszukiwarka na świecie, w tym w Polsce – zyskuje funkcje, które ułatwiają użytkownikom internetu wyszukiwanie i pozyskiwanie informacji. Teraz mieszkańcy Polski w końcu zyskują możliwość korzystania z rozwiązania, które dotychczas było dla nich niedostępne.

Tryb AI (AI Mode) dostępny w wyszukiwarce Google w Polsce

AI Mode został udostępniony w marcu 2025 roku, początkowo w ramach Search Labs jako „wczesny eksperyment”. Od maja 2025 roku jest on udostępniany na większą skalę, ale dotychczas nie mogli z niego korzystać mieszkańcy Polski. To się właśnie zmieniło.

Gigant z Mountain View ogłosił wdrożenie Trybu AI w 36 nowych językach w niemal 50 krajach i terytoriach na świecie. W tym gronie znajduje się również Polska, w której do tej pory dostępna była wyłącznie funkcja Przegląd od AI (AI Overviews) – powszechnie i oficjalnie od marca 2025 roku.

Tym samym Tryb AI staje się dostępny w ponad 200 krajach i terytoriach na całym świecie, w tym w Europie. Użytkownicy mogą z niego skorzystać w formie karty na stronie wyników wyszukiwania oraz w aplikacji Google na Androida i iOS.

Można to zrobić zarówno w „tradycyjny” sposób, tj. wpisując zapytanie tekstowo, jak i głosowo – wystarczy dotknąć ikonę mikrofonu. Użytkownik może również zrobić zdjęcie lub przesłać obraz, aby zadać pytanie go dotyczące.

Tryb AI (AI Mode) dostępny w wyszukiwarce Google w Polsce (źródło: Google)

Co to jest i jak działa Tryb AI w Google?

Tryb AI zapewnia zaawansowane rozumowanie, multimodalność i możliwość dalszego odkrywania tematu dzięki dodatkowym pytaniom oraz przydatnym linkom. Oznacza to, że poszukiwanie informacji nie musi skończyć się na wyświetlonym wyniku w wyszukiwarce, jak miało to miejsce do tej pory. Użytkownik może bowiem zadać dodatkowe pytania do wyświetlonego wyniku.

Ponadto Tryb AI pozwala zadawać bardziej złożone, wieloczęściowe pytania, co wcześniej wymagało wielu wyszukiwań. Według giganta z Mountain View może to być użyteczne przy bardziej skomplikowanych zadaniach, takich jak porównywanie produktów, planowanie podróży czy zrozumienie złożonych instrukcji.

Jest to możliwe, ponieważ Tryb AI wykorzystuje technikę rozgałęzienia zapytania, tzn. dzieli wpisane pytanie na podtematy i wysyła wiele zapytań w tym samym czasie. Jak twierdzi Google, pozwala to odkrywać jeszcze więcej treści i znajdować wyjątkowo trafne materiały w odpowiedzi na Twoje pytanie.

Podsumowując, Tryb AI przypomina korzystanie z ChatGPT czy Gemini, a także Obiektywu Google, ale bezpośrednio w wyszukiwarce Google. Amerykanie zastrzegają jednak, że podobnie jak w przypadku każdej innej usługi opartej na AI na wczesnym etapie rozwoju, odpowiedzi nie zawsze będą poprawne, ale funkcja jest stale ulepszana.

W niektórych przypadkach tryb AI może być też niedostępny – gdy pewność co do odpowiedzi jest niewystarczająca. W takiej sytuacji wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone w formie listy linków.