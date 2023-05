Jeżeli Xiaomi to zrobi, to zaora Samsunga

Niektórzy twierdzą, że Apple jest poważniejszym rywalem dla Xiaomi niż Samsung, jednak w świecie Androida to ten ostatni jest konkurentem numer jeden. Jeśli Chińczycy zrobią to, o czym jest właśnie mowa, to Koreańczycy będą musieli się mocno nagimnastykować, aby przekonać klientów do zakupu Galaxy S23 Ultra.

Xiaomi może zabić Samsunga ceną

Popyt na drogie smartfony jest wysoki pomimo inflacji – Apple i Samsung bardzo na tym korzystają, ponieważ ich topowe modele sprzedają się lepiej niż przystępniejsze cenowo high-endy z tych samych serii, choć logika podpowiadałaby, że powinno być inaczej. Tak jednak nie jest i Xiaomi również chce skorzystać na tym trendzie. W końcu do wzięcia są naprawdę duże pieniądze, które Chińczykom z pewnością się przydadzą – m.in. na wydatki na badania i rozwój.

Aktualnie topowym smartfonem o klasycznej budowie w ofercie chińskiego giganta jest Xiaomi 13 Ultra, który zadebiutował w Chinach 18 kwietnia 2023 roku i niedługo trafi do sprzedaży w innych krajach, w tym europejskich. Czy do Polski również – tego nie wiemy, bo różne źródła przekazują sprzeczne informacje. Niewykluczone, że decyzja jeszcze nie zapadła – nierzadko zdarza się, że firmy podejmują kluczowe decyzje „last minute”.

Według dotychczasowych doniesień, cena Xiaomi 13 Ultra miała wynosić w Europie 1499 euro (równowartość ~6780 złotych), co oznaczało, że smartfon miał być droższy od Xiaomi 13 Pro o 200 euro. Pojawiły się jednak informacje, że Chińczycy mogą sprzedawać ten model za… 1299 euro – a przynajmniej taką cenę podały dwa sklepy internetowe, jeden w Holandii i jeden w Niemczech.

Czy to możliwe, że Xiaomi 13 Ultra będzie tak „tani”?

Na tę chwilę wszystko jest możliwe. Istnieje prawdopodobieństwo, że oba sklepy podają złą cenę, chociaż to dziwne, że dwa różne z różnych krajów podały podobną – to sugeruje, że coś może być na rzeczy. Niewykluczone, że Chińczycy zdecydowali się sprzedawać swojego najnowszego flagowca tak „tanio”, aby zdobyć jeszcze więcej udziałów na europejskim rynku high-endów, który jest zdominowany przez Apple i Samsunga. Sukces nierzadko wymaga poświęceń.

Z drugiej strony Xiaomi zdaje się żyć w przekonaniu, że już wykreowało swoją markę i zaistniało w świadomości klientów w Europie na tyle, że teraz może już „odcinać kupony”, tj. sprzedawać swoje smartfony drożej niż wcześniej, aczkolwiek z komentarzy wynika, że wiele osób się z tym nie zgadza, bo to w końcu „chińczyk”, nawet jeśli bardziej znany.

Źródło: Xiaomi (Twitter)

Bez względu jednak na to, który scenariusz okaże się prawdziwy, Xiaomi 13 Ultra i tak będzie tańszy od Samsunga – Galaxy S23 Ultra w takiej samej konfiguracji, tj. z 12 GB RAM i 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, kosztuje (w Niemczech) 1579 euro (w Polsce 7499 złotych). Cenowo Chińczycy mimo wszystko pokonają zatem Koreańczyków – pytaniem pozostaje, czy ci ostatni przegrają z kretesem czy ich strata nie będzie miała aż tak spektakularnych rozmiarów.