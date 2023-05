Granie z „chmurką” na głowie. HyperX prezentuje słuchawki gamingowe Cloud III

HyperX uznał, że to najwyższa pora, aby Cloud II doczekały się następcy. Już wkrótce popularne słuchawki zostaną zastąpione modelem Cloud III, który sprawia wrażenie godnego kontynuatora serii.

HyperX Cloud II – 8 lat w gamingu

8 lat to z perspektywy gracza szmat czasu. W 2015 roku debiutował Wiedźmin 3, konsole nowej generacji ledwo co rozgościły się na rynku, a o Nintendo Switch dopiero się plotkowało. W tym roku zadebiutowały również słuchawki dla graczy HyperX Cloud II. Już niedługo będziemy mogli zapoznać się z kolejnym modelem w serii – zestawem Cloud III.

Jesteśmy podekscytowani w końcu mogąc zaprezentować Cloud III, nową generację zestawu słuchawkowego z serii Cloud. HyperX Cloud zawsze były najwygodniejszymi słuchawkami gamingowymi na rynku, a w przypadku Cloud III postanowiliśmy zagłębić się w to, co gracze pokochali w Cloud II i ulepszyć każdy aspekt tego zestawu. Poprawiliśmy komfort dzięki nowym materiałom i dopasowaniu. Ulepszyliśmy dźwięk przeprojektowując nasze przetworniki i poprawiając ich dostrojenie. Ulepszyliśmy również funkcję komunikacji, dodając 10-milimetrowy mikrofon z redukcją szumów i wewnętrznym filtrem pop z metalowej siateczki. Marcu Hermann, szef działu PC Gaming w HyperX

Podstawą nowych słuchawek Cloud III są zaprojektowane od zera przetworniki o średnicy 53 milimetrów, które zostały osadzone pod kątem. Dzięki technologii DTS Headphone:X, przestrzenny dźwięk 3D podniesie Waszą immersję w trakcie rozgrywki.

Cloud III (Źródło: HyperX)

Zarówno poduszki jak i pałąk wyściełano pianką memory foam, która z jednej strony skutecznie będzie izolować uszy od dźwięków otoczenia, a z drugiej sprawi, że długie sesje gamingowe nie będą męczące dla głowy.

Cloud III (Źródło: HyperX)

Do komunikacji z innymi graczami posłuży mikrofon o podwyższonej czułości z funkcją redukcji szumów i pop filtrem z metalowej siatki. Choć Cloud III pozostaje wierny rozwiązaniom przewodowym, podłączenie urządzenia do każdej obecnej na rynku platformy nie będzie stanowić problemów. Oprócz złącza audio jack 3,5 mm w pudełku znajdą się bowiem adaptery na gniazda USB-A oraz USB-C.

Cirro Buds Pro – gamingowy zestaw słuchawkowy bez kabli

Oprócz Cloud III, HyperX na trwających targach Computex 2023 pokazał również bezprzewodowe słuchawki TWS Cirro Buds Pro. Te wyposażono w dynamiczne 8-milimetrowe przetworniki, a w ramach idealnego dopasowania kompletu do ucha, w zestawie znajdują się końcówki w trzech różnych rozmiarach. Połączenie odbywa się za pomocą Bluetooth w standardzie 5.2.

Źródło: HyperX

Naładowanie słuchawek od zera do pełna zajmuje ok. 40 minut, a wraz z etui możemy liczyć na 35 godzin pracy zestawu. Redukcja szumów odbywa się zarówno w trybie aktywnym, jak i hybrydowym, a same pchełki są wodoszczelne na poziomie IPX4.

Oba produkty będą dostępne w sprzedaży w Polsce pod koniec czerwca. Cena za zestaw HyperX Cloud III wynosić będzie 549 złotych, a bezprzewodowy komplet Cirro Buds Pro będzie kosztować 179 złotych.