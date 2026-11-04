smartfon Xiaomi Redmi Turbo 5 Max
Redmi Turbo 5 Max - źródło: Xiaomi
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Jeszcze żaden smartfon Xiaomi nie miał tak dużej baterii

Wojciech Kulik·
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Jeszcze żaden smartfon Xiaomi nie miał tak dużej baterii

Niewykluczone, że jeszcze przed końcem tego roku firma Xiaomi zaprezentuje nowy, gamingowy smartfon, wyposażony w najpojemniejszy akumulator w swojej historii. Redmi Turbo 6 Max zapowiada się kozacko.

Redmi Turbo 6 Max zapowiada się na wyjątkowy smartfon Xiaomi – z największą baterią

Żaden dotąd smartfon w ofercie Xiaomi nie miał tak dużej baterii. Digital Chat Station twierdzi jednak, że ma absolutną pewność, co do tego, że Redmi Turbo 6 Max zostanie wyposażony w akumulator o pojemności 11000 mAh.

Dotychczasowymi rekordzistami w obozie Xiaomi były smartfony Redmi K100 i Redmi Note 17 Pro Max (w jednej z azjatyckich wersji) – oba dysponują akumulatorami o pojemności 10000 mAh. Z kolei bezpośredni poprzednik bohatera tego newsa, Redmi Turbo 5 Max, został wyposażony w ogniwo 9000 mAh, więc mowa jest o naprawdę sporym postępie.

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Redmi Turbo 5 Max | fot. Xiaomi

Nowy smartfon Xiaomi wszystko ma mieć duże

Redmi Turbo 6 Max nie tylko baterię ma mieć dużą. Digital Chat Station wspomina również o 7-calowym wyświetlaczu, który ma się w dodatku cechować rozdzielczością 2K, pokryciem 100% przestrzeni barw BT.2020 i częstotliwością odświeżania sięgającą aż 185 Hz. Co jeszcze bardziej imponujące, panel otoczony ma zostać ramką o szerokości 1 mm.

Sercem nadchodzącego smartfona ma być procesor MediaTek Dimensity 9500s – ten sam, który napędza model Turbo 5 Max. Nie wiadomo na razie, czy urządzenia łączyć będzie także system fotograficzny (tworzony u poprzednika przez główny aparat 50 Mpix z OIS i ultraszerokokątny moduł 8 Mpix z tyłu oraz kamerka 20 Mpix z przodu).

Kiedy premiera smartfona Redmi Turbo 6 Max?

Smartfon Redmi Turbo 5 Max zadebiutował na rynku w styczniu 2026 roku i wcześniejsze doniesienia sugerowały, że następca pojawi się równo rok po nim. Ostatnio jednak wspomina się o szybszej premierze – jeszcze przed końcem tego roku. Na dostępność w Polsce nie ma, niestety, raczej co liczyć, a przynajmniej nie należy się na nią nastawiać.

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