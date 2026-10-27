Nowy smartfon Xiaomi to prawdziwy maratończyk. Ma ogromną baterię

Zadebiutował Redmi K100. Trzeba przyznać, że na pokładzie znalazł się ogromny akumulator, a to nie koniec dobrych informacji. Xiaomi pokazało też słuchawki Redmi Clip Neo.

Premiera Redmi K100. Znamy specyfikację

Wprowadzenie tego smartfona na rynek nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem – Xiaomi już wcześniej zapowiedziało, że Redmi K100 zadebiutuje 27 października 2026 roku. Wypada także odnotować, że omawiane urządzenie dołącza do modeli Redmi K100 Pro i Redmi K100 Pro Max, które zostały oficjalnie zaprezentowane w Chinach w sierpniu 2026 roku. Natomiast we wrześniu 2026 roku trafiły do sprzedaży w Polsce jako Poco F9 Pro i Poco F9 Ultra.

Redmi K100 wyposażony jest w 6,83-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2772 x 1280 pikseli i maksymalnej częstotliwości odświeżania 165 Hz. Szczytowa jasność wynosi 3200 nitów. Sercem jest Qualcomm Snapdragon 8 Elite, któremu towarzyszy 12 lub 16 GB RAM (LPDDR5X) oraz 256 GB lub 512 GB na dane (UFS 4.1).

Główny, umieszczony z tyłu aparat to Light Fusion 800 50 Mpix z f/1.68 i OIS. Tuż obok niego znalazł się aparat ultraszerokokątny 8 Mpix z f/2.2. Z kolei z przodu umieszczono aparat 20 Mpix. Smartfon może pochwalić się ogromnym akumulatorem o pojemności 10000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 100 W i ładowania zwrotnego 27 W.

Redmi K100 | fot. Redmi

Redmi K100 to także czytnik linii papilarnych w ekranie, głośniki stereo, NFC, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 oraz Dual SIM. To wszystko działa pod kontrolą Xiaomi Hyper OS 4. Wymiary obudowy wynoszą 162,91 x 77,93 x 8,65 mm, a waga to 234,5 g. Konstrukcja spełnia kilka poziomów szczelności: IP68, IP69 i IP69K.

Redmi K100 | fot. Redmi

Redmi Clip Neo – słuchawki, które nie powinny wypadać z uszu

Nowe słuchawki Redmi Clip Neo reklamowane są jako model dla miłośników aktywności fizycznych. Otóż mają dobrze leżeć w uchu na co dzień, a także w trakcie biegania, jazdy na rowerze czy ćwiczeń na siłowni.

Mamy do czynienia ze słuchawkami open-ear typu klips. Wyposażone są w 12-milimetrowe przetworniki dynamiczne z podwójnym magnesem i zapewniają wygodne przełączanie pomiędzy dwoma urządzeniami. Za łączność odpowiada moduł Bluetooth 5.4.

Redmi Clip Neo wyposażone są w akumulatory 46 mAh, a etui ładujące oferuje 520 mAh. Xiaomi obiecuje do 7 godzin pracy oraz do 32 godzin wraz w etui. Każda słuchawka waży 5,3 g, a w połączeniu z etui 45 g.

Redmi Clip Neo | fot. Redmi

Redmi K100 i Redmi Clip Neo – cena i dostępność

Nowy smartfon i słuchawki zadebiutowały w Chinach. Ceny Redmi K100 wynoszą:

12 / 256 GB – 3499 juanów (równowartość około 2070 złotych),

12 / 512 GB – 4099 juanów (~2425 złotych),

16 / 512 GB – 4499 juanów (~2662 złotych).

Z kolei Redmi Clip Neo w wersji białej lub czarnej to wydatek 399 juanów (~236 złotych).