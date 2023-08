Nowe głośniki JBL to jak wypowiedzenie wojny dla Sonosa i Marshalla

JBL to jedna z czołowych marek w branży audio, która ma ambicje walczyć o prym w tym segmencie rynku. Firma przywiozła na targi IFA 2023 kilka nowych produktów. Wśród nich znajdują się nie tylko wyjątkowe głośniki, ale również innowacyjne słuchawki. Wszystko wskazuje na to, że JBL ma zamiar postawić na jakość i nowoczesność, stawiając wyzwanie konkurencyjnym firmom takim jak Sonos czy Marshall.

JBL nowymi głośnikami rzuca rękawicę konkurencji

Nowa linia głośników JBL Authentics to prawdziwa rewolucja w świecie audio. Co je wyróżnia? Przede wszystkim możliwość jednoczesnego korzystania z asystentów głosowych od Amazona i Google’a. To rozwiązanie, które pozwala użytkownikowi na swobodne przełączanie się między asystentami bez konieczności wyboru jednego z nich. Należy je odpowiednio skonfigurować w aplikacji, by asystenci głosowi „wiedzieli” o swoim wzajemnym istnieniu. Dzięki temu możliwe jest np. rozpoczęcie odtwarzania muzyki przez Alexę i zatrzymanie jej za pomocą asystenta Google.

Design nowych głośników JBL również przyciąga uwagę. Elegancki, nowoczesny i prosty design w stylu retro sprawia, że będą one pasować do niemal każdego wnętrza. Warto tutaj zauważyć, że ich konstrukcja przypomina (przynajmniej kształtem) kultowe głośniki Marshalla. Ale to nie tylko wygląd jest atutem tego sprzętu.

W serii znajdują się trzy urządzenia: JBL Authentics 200, 300 oraz 500. Każde z nich oferuje wysokiej jakości dźwięk z funkcjami takimi jak Dolby Atmos, łączność Bluetooth i Wi-Fi. Za pomocą głośników, z wykorzystaniem Alexy lub asystenta Google można także sterować inteligentnymi urządzeniami domowymi – zupełnie jak w głośnikach innego konkurenta, firmy Sonos.

Nie znamy jeszcze szczegółowych specyfikacji urządzeń. Z informacji przekazanych przez portal The Verge wynika, że Authentics 300 to przenośny głośnik, który jest wyposażony w akumulator, pozwalający na 8 godzin pracy na jednym ładowaniu. O modelu 500 wiadomo, że oferuje trzy jednocalowe głośniki wysokotonowe, trzy 2,75-calowe głośniki średniotonowe i 6,5-calowy subwoofer. Z kolei JBL Authentics 200 ma parę głośników wysokotonowych, głośnik niskotonowy i radiator pasywny.

Głośniki Authentics 200, 300 i 500 (źródło: JBL via The Verge)

Nowe JBL będą dostępne w sprzedaży od 15 września w Europie. Ich ceny zostały ustalone w następujący sposób:

JBL Authentics 200 – 329,99 dolarów, równowartość ~ 1350 złotych,

JBL Authentics 300 – 429,99 dolarów, równowartość ~ 1760 złotych,

JBL Authentics 500 – 699,99 dolarów, równowartość ~ 2870 złotych.

Trzeba przyznać, że nowe głośniki mogą stać się rękawicą rzuconą w stronę takich firm jak Sonos czy Marshall. Do drugiej z nich nawiązują na pewno designem, a także mogą konkurować jakością dźwięku. Sonos z kolei specjalizuje się w tworzeniu inteligentnych głośników, a rozwiązanie JBL polegające na możliwości współdziałania asystentów Amazona i Google wydaje się być w tym zakresie mocno konkurencyjną opcją.

Pierwsze takie słuchawki producenta i jeszcze więcej nowości

Marka nie skupia się wyłącznie na głośnikach. Firma postanowiła również zaskoczyć rynek swoimi nowymi słuchawkami Soundgear Sense. To bezprzewodowe otwarte słuchawki douszne, które charakteryzują się nie tylko doskonałą jakością dźwięku, dzięki zastosowaniu 16,2 mm inteligentnych przetworników, ale również komfortem noszenia. Dzięki swojej konstrukcji umożliwiają jednoczesne komfortowe słuchanie muzyki, ale również tego, co dzieje się wokół.

Producent chwali się także czasem pracy na jednym ładowaniu, który wynosi nawet 6 godzin nieprzerwanego słuchania, a dzięki ładującemu etui użytkownik zyskuje dodatkowe 18 godzin pracy. Ponadto szybkie, 15-minutowe ładowanie daje dodatkowe 4 godziny słuchania muzyki. Konstrukcja Soundgear Sense oferuje także stopień ochrony przed kurzem i zachlapaniem IP54. Cena w Europie została ustalona na 149,99 euro, czyli ~ 670 złotych.

Soundgear Sense Partybox Ultimate (źródło: JBL via The Verge)

Ale to nie koniec nowości. JBL zaprezentował również PartyBox Ultimate – potężny głośnik przenośny, który jest idealny na wszelkiego rodzaju imprezy, ponieważ został wyposażony w kolorowe oświetlenie LED.

PartyBox składa się z dwóch głośników wysokotonowych i dwóch dziewięciocalowych subwooferów. Według producenta, ma moc wystarczającą do wypełnienia dźwiękiem obszaru wielkości dwóch boisk do koszykówki. Na starym kontynencie ma pojawić się w sprzedaży już pod koniec września w cenie 1499 euro (~6700 złotych). Na targach IFA 2023 mają pojawić się także znane nam już bezprzewodowe słuchawki nauszne JBL 770NC i 670NC.