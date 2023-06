JBL ma głośnik bezprzewodowy z Wi-Fi, którego użyjesz w domu, jak i poza nim

Głośniki bezprzewodowe zwykle utrzymują kontakt z innymi urządzeniami za pomocą modułu Bluetooth. Jednak najnowszy model JBL Charge ma nad nimi przewagę. Potrafi komunikować się ze źródłem dźwięku także przez Wi-Fi.

Głośnik domowy/mobilny/Bluetooth/Wi-Fi

Zwykle nasze głośniki bezprzewodowe opierają się na łączności Bluetooth. I to całkowicie logiczne, biorąc pod uwagę, że większość zastosowań przenośnych emiterów dźwięku dotyczy scenariuszy, w których jesteśmy poza domem. Ale od tej reguły też są wyjątki.

Od czasu do czasu z głośników Bluetooth korzystamy także w zamkniętych pomieszczeniach. Jeśli mamy na myśli nasz dom, to zapewne przydałaby się opcja podłączenia do lokalnej sieci Wi-Fi, co odciążyłoby nieco moduł Bluetooth w urządzeniach. I taki cel ma nowy JBL Charge 5 Wi-Fi.

Dzięki temu, słuchając muzyki z telefonu można zadzwonić lub przescrollować swoje social media – i odtwarzanie nie zostanie wstrzymane przez „przejęcie” modułu Bluetooth przez inną funkcję. Taka płynna obsługa audio to świetna sprawa. Strumieniowanie muzyki może odbywać się przez AirPlay, Alexa Multi-Room Music, wbudowanego Chromecasta i Spotify Connect.

JBL Charge 5 Wi-Fi (fot. JBL)

Obudowa z ekologicznego tworzywa pochodzącego z recyklingu jest wodoszczelna i odporna na kurz, zgodnie z klasą IP67. Sprzęt poradzi więc sobie nie tylko w domu, ale na pikniku nad jeziorem.

Nowy JBL potrafi działać bez przerwy przez 20 godzin. Ma też wbudowany powerbank, więc w razie braków energetycznych po stronie naszego smartfona, przy użyciu odpowiedniego przewodu swobodnie podładujemy swoje kieszonkowe urządzenie mobilne.

JBL Charge 5 Wi-Fi (fot. JBL)

Głośnikiem da się zarządzać za pomocą aplikacji JBL One, w której łatwo skonfigurujemy sprzęt, a także przeglądać zintegrowane usługi muzyczne.

Specyfikacja techniczna JBL Charge 5 Wi-Fi oraz dostępność

Oto pełen zestaw podzespołów i funkcji nowego głośnika:

Przetwornik: głośnik niskotonowy 53 mm x 93 mm, głośnik wysokotonowy 20 mm;

Moc wyjściowa: 30 W RMS dla niskich tonów, 10 W RMS dla wysokich tonów;

Pasmo przenoszenia: 60 Hz – 20 kHz;

Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB;

Rodzaj akumulatora: Akumulator litowopolimerowy 52 Wh (odpowiednik 3,69 V / 14100 mAh);

Czas ładowania: 6 godzin (5 V / 3 A);

Czas odtwarzania muzyki: do 20 godzin (zależnie od poziomu głośności i odtwarzanej muzyki);

Porty USB: 1x USB typu A, 1x USB typu C;

Typ kabla: Kabel do ładowania przez port USB;

Długość kabla: 1200 mm;

Wyjście do ładowania przez USB: 5 V/2 A (maks.);

Sieć bezprzewodowa: IEEE 802,11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz / 5 GHz);

Wersja Bluetooth: 5.3;

Profil Bluetooth: AVRCP 1.5 i A2DP1.3;

Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2,4 – 2,4835 GHz;

Moc nadajnika Bluetooth: <13 dBm (EIRP);

Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK;

Zakres częstotliwości nadajnika Wi-Fi 5 GHz: 5,15 – 5,35 GHz; 5,470 – 5,725 GHz; 5,725 – 5,825 GHz;

Moc nadajnika Wi-Fi 5 GHz: <23 dBm;

Modulacja nadajnika Wi-Fi 5 GHz: OFDM (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM);

Zgodność z siecią Wi-Fi 5G: 802.11a/n/ac/ax;

Zakres częstotliwości nadajnika Wi-Fi 2,4 GHz: (2,4 GHz – 2,4835 GHz);

Moc nadajnika Wi-Fi 2,4 GHz: <20 dBm;

Modulacja nadajnika Wi-Fi 2,4 GHz: DSSS (DBPSK, DQPSK, CCK), OFDM (BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM);

Zgodność z siecią Wi-Fi 2,4G: 802.11b/g/n/ax;

Wymiary produktu: 223 x 97 x 94 mm;

Waga netto: 1 kg;

Maksymalna temperatura pracy: 45°C.

W Polsce JBL Charge 5 Wi-Fi sprzedawany będzie w cenie 1199 złotych.