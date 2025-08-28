Elektryczny SUV stał się lepszy. Jedna z nowości przyda się na ładowarce

Elektryczne Porsche Macan w ramach odświeżenia na nowy rok modelowy doczekało się kilku nowych funkcji. Większość z nich powinna spodobać się kierowcom.

Nowe funkcje w Porsche Macan ułatwią manewrowanie

W pełni elektryczne Porsche Macan zadebiutowało na początku 2024 roku. To wciąż świeży samochód, który może pochwalić się co najmniej kilkoma ciekawymi technologiami, jak przykładowo architektura 800 V czy zestaw kilku ekranów we wnętrzu.

Mimo iż mamy do czynienia z nowoczesnym i atrakcyjnym samochodem, producent zdecydował się już na wdrożenie nowych funkcji. Nie jest to facelifting, ale po prostu odświeżenie w ramach nowego roku modelowego. Miejmy nadzieję, że niektóre z tych rozwiązań zawitają również do bliźniaczego Audi Q6 e-tron.

Usprawnienia wprowadzono w systemach, których zadaniem jest pomóc kierowcy w manewrowaniu. Pierwsza z nowości, czyli przezroczysta maska, wykorzystuje kamery do zapewnienia wirtualnego widoku obszaru, który znajduje się poza zasięgiem widoku kierowcy. W założeniach ma to umożliwić dostrzeżenie przeszkód zwłaszcza w trudnym terenie.

Ponadto Porsche Macan będzie można nauczyć indywidualnych procedur parkowania, które następnie będą wykonywane automatycznie. Dzięki temu Macan bez problemów zaparkuje w domowym garażu czy na wyznaczonym miejscu pod pracą. Samochód może mieć zapisanych do pięciu różnych procedur parkowania. Z kolei asystent cofania, który zapamiętuje ostatnie 50 metrów, ułatwi wyjechanie z ciasnych uliczek. Co ciekawe, obie funkcje znajdziemy również w niedawno pokazanym Audi Q3 Sportback.

Cyfrowy kluczyk, gry i sterowanie głosem

Elektryczny SUV, za sprawą funkcji Comfort Access, umożliwi dostęp do cyfrowego kluczyka Porsche Digital Key. Będzie można go przechowywać w Apple Wallet, a także w wybranych aplikacjach portfela na Androidzie. Pozwoli on nie tylko otworzyć samochód, ale też go uruchomić.

Porsche wspomina, że – zależnie od używanego smartfona – właściciele Macana będą mieli dostęp do technologii NFC, BLE i UWB. Oznacza to, że korzystanie powinno przypominać to, co oferuje typowy system bezkluczykowy. Ponadto cyfrowy kluczyk będzie można udostępnić innym osobom, także poprzez wysłanie go w wiadomości.

Kolejna nowość może okazać się przydatna, gdy podczas postoju na ładowarce w trasie nie mamy ochoty na kolejny obiad, a także odpowiedzieliśmy już na wszystkie wiadomości e-mail. Za sprawą integracji z AirConsole, a także dzięki dodaniu nowych gier od Gameloft i Obscure Interactive, będzie można zwiedzać wirtualne światy – samemu lub razem z pasażerem. Ponadto pasażer na własnym ekranie będzie mógł grać także podczas jazdy.

Natomiast funkcja obsługi głosowej Voice Pilot, zasilana różnymi modelami AI, ma udzielać lepszych odpowiedzi na pytania użytkownika. Możliwe będzie również zadawanie pytań na temat samochodu – Voice Pilot korzysta m.in. z zasobów instrukcji obsługi.

Optymalizacji doczekała się funkcja Porsche Charging Planner, dzięki czemu kierowcy mogą zapewniać priorytet lub wykluczać poszczególne stacje ładowania i dostawców w trakcie planowania podróży. Ponadto mają pojawić się nowe opcje personalizacji wnętrza – oczywiście, jak to w Porsche, za odpowiednią dopłatą.