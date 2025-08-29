Nowy robot Xiaomi. Wnosi mopowanie na wyższy poziom

Najnowszy robot sprzątający firmy Xiaomi zapowiada się naprawdę dobrze. Ma zapewniać skuteczne odkurzanie, a równocześnie wnosić mopowanie na wyższy poziom. Przyjrzyjmy się jego specyfikacji.

Xiaomi Mijia Robot Vacuum-Mop 5C wprowadza wyższy poziom mopowania

Do największych atutów robota Xiaomi Mijia Robot Vacuum-Mop 5C należy, ponoć, udoskonalony system mopa z ramionami wysuwającymi się na dystans do 79 mm i dwoma obrotowymi padami docierającymi do krawędzi bez marginesu. Dzięki temu czyszczenie ma być dokładne także wzdłuż listew przypodłogowych czy cokołów meblowych.

Jeśli zaś chodzi o samo odkurzanie, to robot sprzątający o nazwie 5C może pochwalić się mocą ssania do 15000 Pa, dzięki czemu także większe okruchy powinny być efektywnie wchłanianie. Warto też zwrócić uwagę na wysokość robota, która wynosi jedynie 9,3 mm. To powinno umożliwić mu czyszczenie także pod łóżkami, sofami czy szafkami.

Xiaomi Mijia Robot-Vacuum Mop 5C (fot. Xiaomi)

Aby sprawnie poruszać się po pomieszczeniach, robot wykorzystuje czujnik laserowy LDS o kącie widzenia 129 stopni. Stanowi on podstawę dla systemu mapowania i planowania trasy, także w czasie rzeczywistym. Umożliwia on ponadto rozpoznawanie i omijanie przeszkód. Robot samodzielnie wykrywa również dywany, aby zwiększać siłę ssania i podnosić nakładki mopujące.

Co jeszcze oferuje nowy robot sprzątający Xiaomi?

Urządzenie zostało także wyposażone w akumulator o pojemności 5200 mAh, co powinno w zupełności wystarczyć do posprzątania średniej wielkości mieszkania. Zebrany podczas takiego cyklu kurz jest automatycznie odsysany przez stację bazową, a znajdujący się w niej pojemnik wystarczy opróżniać raz na 2-3 miesiące.

Dodatkowo baza oferuje mycie i suszenie mopów. Warto też wspomnieć, że zastosowana w modelu Mijia Robot-Vacuum Mop 5C szczotka obrotowa w kształcie ósemki, jak i dwie szczotki boczne zostały zaprojektowane tak, by zapobiegać plątaniu się włosów. Całość zaś zintegrowana jest z platformą HyperOS Connect, co pozwala na wygodne sterowanie z poziomu aplikacji Mi Home i integrację robota z systemem smart home.

Xiaomi Mijia Robot-Vacuum Mop 5C (fot. Xiaomi)

Ile kosztuje Xiaomi Mijia Robot-Vacuum Mop 5C?

Automatyczny odkurzacz Xiaomi Mijia Robot-Vacuum Mop 5C jest na razie dostępny wyłącznie w Chinach. W prowadzącym przedsprzedaż sklepie JD.com (który przejmie Media Markt i Saturn) można znaleźć jego dwa warianty, różniące się od siebie budową stacji bazowej.

W wersji podstawowej mamy do czynienia z klasycznym zbiornikiem na wodę o pojemności 4 l, a w wersji slim – przeznaczonej do montażu pod zlewem – woda doprowadzana jest z sieci. Ceny wynoszą, odpowiednio, 2199 i 2699 juanów, co stanowi równowartość ~1125 oraz ~1380 złotych.

Na razie nie wiadomo, czy urządzenie trafi też do polskich sklepów. Zaledwie kilka dni temu jednak w Polsce zadebiutowały dwa tanie roboty sprzątające Xiaomi: Robot Vacuum H40 oraz Robot Vacuum S40C z funkcją mopowania. W katalogu producenta znajduje się również wiele innych modeli, od E5 za niespełna 500 złotych do X20 Max za ponad 2000 złotych.