Jaki telewizor kupić pod konsole nowej generacji (PlayStation 5 / Xbox Series X)?

Lada moment w sklepach pojawią się konsole nowej generacji. Xbox Series X i PlayStation 5 zaoferują nowe możliwości graficzne. Jednak, aby rzeczywiście cieszyć się tymi nowościami, potrzebujemy odpowiedniego telewizora. Tych w pełni zgodnych z nowymi konsolami jest naprawdę niewiele. Czy warto pomyśleć o zakupie telewizora pod nowe konsole? A przede wszystkim – jaki telewizor wybrać pod PlayStation 5 i Xbox Series X? Sprawdzamy i polecamy najlepsze rozwiązania.

Dlaczego warto pomyśleć o zakupie telewizora pod Xbox Series X i PlayStation 5?

Na początku nowa generacja może nie olśniewać tak, jak powinna. Ten skok technologiczny nie jest obecnie tak duży, jak w momencie, gdy przesiadaliśmy się z PS2 na PS3. Nowe konsole dają jednak nowe możliwości. Część tytułów już na starcie będzie wspierać chociażby rozgrywkę w 120 klatkach – tak będzie między innymi z Call of Duty: Black Ops Cold War, Dirt 5, Gears 5 czy Halo Infinite. W grach będzie też HDR (w konsolach XOS, XOX i PS4 Pro też już był na wybranych tytułach), co znów sprawia, że wrażenia z rozgrywki będą lepsze.

Powodem, dla którego ponadto warto pomyśleć o zmianie telewizora pod konsole nowej generacji, jest wielkość. Współczesne telewizory są po prostu coraz większe i, paradoksalnie, coraz bardziej przy tym przystępne. W naszych rozważaniach poniżej, bierzemy pod uwagę przede wszystkim modele 65-calowe, ale są też 75-calowe i 85-calowe. To może być istotna zmiana w postrzeganiu gier, zwłaszcza, jeśli do tej pory graliście na 32 czy 40 calach.

PlayStation 5

Co powinien oferować telewizor pod konsole nowej generacji?

Wcześniej mowa była o argumentach przede wszystkim praktycznych. Teraz zajmijmy się kwestią stricte techniczną. Po pierwsze: rozdzielczość. Gry na konsoli nowej generacji nie zawsze będą oferować najwyższe detale w rozdzielczości 4K. Jednak 4K to dziś standard w wyświetlaczach i nawet, gdy zdecydujemy się na Xbox Series S, to warto wybrać telewizor z rozdzielczością 4K.

Rozdzielczość 8K w grach, jeśli nie gramy na pececie z najnowszą kartą graficzną Geforce RTX 3090, to wciąż pieśń przyszłości. Jeśli jednak już teraz chcemy potraktować telewizor jako zakup na lata i zależy nam na topowych parametrach, to warto rozważyć zakup właśnie ekranu 8K.

HDMI 2.1, a właściwe funkcje ze standardu HDMI 2.1, to kolejny ważny aspekt nowych konsol i nowych telewizorów. To właśnie najnowsza generacja złącza HDMI umożliwia dopiero rozgrywkę w 4K z 120 klatkami na sekundę. Ponadto, HDMI 2.1 to także VRR, czyli zmienna liczba klatek, pozwalająca na pełną synchronizację tego, co wyświetla konsola/komputer, a tym, co widzimy na ekranie. To także ALLM, czyli automatyczny tryb z niskim opóźnieniem – dzięki niemu niwelowany jest input lag i nie musimy ręcznie wybierać w telewizorze trybu gry.

Istotne jest też to, aby telewizor nie tylko wspierał formaty HDR, ale też rzeczywiście był w stanie wyświetlić te efekty. Dlatego też powinien mieć on wsparcie dla szerokiej palety barw oraz charakteryzować się jasnością przynajmniej powyżej 500 nitów na fragmencie obrazu.

Najlepsze telewizory do PlayStation 5 i Xbox Series X

Powyższe wymagania sprawiają, że lista telewizorów w pełni gotowa na nowe konsole jest stosunkowo krótka. Z tej wąskiej listy kilkunastu telewizorów z HDMI 2.1 i 120 Hz dostępnych w sprzedaży wybrałem 5 najciekawszych, najbardziej różnorodnych oraz jednocześnie najbardziej przystępnych modeli.

Oto modele, na które zdecydowanie warto zwrócić uwagę:

Sony XH90

Japończycy, pomimo tego, że produkują zarówno telewizory, jak i konsole, nie oferują na razie szerokiej gamy telewizorów z HDMI 2.1. Oprócz omawianego XH90, wsparcie dla większości istotnych funkcji oferują jeszcze ekrany 8K – ZH8 i ZG9.

Sony HX90 jest oficjalnie przez Sony rekomendowany pod PlayStation 5. I trudno się temu dziwić – telewizor oferuje niski inputlag, wielostrefowe podświetlanie dające niezłą czerń, kontrast oraz widoczny efekt HDR. Telewizor wspiera też Dolby Vision, a platforma Smart TV opiera się o Android TV.

XH90 występuje w rozmiarach 55, 65, 75 i 85 cali i prezentuje naprawdę dobry poziom ceny w stosunku do reputacji marki, a przede wszystkim swoich możliwości.

LG NANO90

Matryce IPS, nawet przy wykorzystaniu technologii NanoCell, nie są idealnym rozwiązaniem – mają problem z czernią i kontrastem. Natomiast LG NANO90 wciąż pozostaje telewizorem wartym uwagi ze względu na niezłą jasność, niski input lag, wsparcie dla HDMI 2.1 czy przyjazny system WebOS. To wszystko dostarczane jest w atrakcyjnej cenie.

To dobra alternatywa dla Sony XH90 i Samsunga Q70T w podobnym przedziale cenowym – warta uwagi przede wszystkim tam, gdzie nie możemy siedzieć na wprost ekranu i planujemy sporo rozgrywki w wielu graczy na jednym ekranie. Wtedy NANO90 może okazać się strzałem w dziesiątkę.

Samsung Q70T

Najniższa w tym roku seria telewizorów Samsung oferująca 120 Hz matrycę. A to właśnie takie odświeżanie zapewnia najlepszą płynność w grach, filmach akcji czy sporcie.

Atutem Q70T dla graczy jest funkcja Motion Plus Gra, która pozwala grać w gry z dodatkowym upłynnieniem i pozostałymi możliwościami telewizora przy wciąż niskim input lagu. Q70T to także świetny system Tizen oraz funkcja uniwersalnego pilota, pozwalająca na obsługę podstawowych funkcji konsoli z poziomu pilota do telewizora. Nie musimy więc sięgać po pada, aby zacząć instalację gry chociażby.

Q70T oferuje też krawędziowe podświetlanie. Warto zastanowić się nad nieco wyższym modelem Q80T, aby otrzymać wielostrefowe podświetlanie i lepszy efekt HDR. Za Q70T przemawia jednak atrakcyjna cena.

LG OLED CX

Podstawowy, a zarazem referencyjny telewizor OLED od LG. To ekran 4K, który ma wszystko do wysokiej jakości rozgrywki, ale też i ogólnie rozrywki. Świetne odwzorowanie kolorów, fenomenalna czerń, niezły efekt HDR (choć nie taki, jak w topowych ekranach LCD).

Jeśli gracie w warunkach wieczorowych / kinowych to będziecie tym telewizorem zachwyceni. Atutem też jest WebOS i jego sprawne działanie.

Samsung Q800T

Telewizor przyszłości dostępny już teraz. Tak można z pewnością powiedzieć o Q800T, biorąc pod uwagę oferowaną rozdzielczość 8K. Dodatkowo dużo daje zaawansowany procesor przetwarzania obrazu wykorzystujący mechanizmy AI. Jest on na tyle skuteczny, że oglądanie treści w niższych rozdzielczościach SD i HD staje się całkiem przyjemne.

Telewizor ma też wszystkie inne dobre cechy telewizorów Samsunga – system Tizen oraz Motion Plus Gra, czyli możliwość rozgrywki z upłynnieniem. Atutem jest też bardzo duża jasność w trybie HDR.

