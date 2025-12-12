Fajny smartfon na raty lub w korzystnym abonamencie? Sprawdzamy ofertę Plusa

Artykuł sponsorowany

Jeśli zastanawiasz się, jaki prezent kupić na święta, dobrze trafiłeś. W ofercie Plusa znajdziesz szeroki wybór smartfonów, a ta lista powinna pomóc w wyborze najlepszego urządzenia.

Wygodne raty w sam raz na święta

Święta dla wielu osób wiążą się z większymi wydatkami. W związku z tym, zakup smartfona na raty może okazać się idealną opcją, pozwalającą odciążyć świąteczny budżet. Plus oferuje taką możliwość. Co więcej, klient może zdecydować się na 12, 24 lub 36 rat, dostosowując w ten sposób wysokość miesięcznej opłaty do swoich możliwości.

Natomiast opcjonalnie można dobrać korzystny abonament. Na uwagę zasługuje szczególnie wariant w cenie 60 zł/mies. przez dwa lata z rabatami, który zapewnia 60 GB internetu, co dla większości osób będzie w zupełności wystarczające. Do tego dochodzą nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, 5G oraz roaming w UE do 17,44 GB. Wypada wspomnieć, że abonament można łączyć z ratami.

Jakie smartfony warto kupić w tej ofercie?

Nie można wskazać jednego konkretnego telefonu, który spełni oczekiwania wszystkich osób. W związku z tym, że kluczowa jest cena, w przygotowanym zestawieniu znajdziecie zarówno tańsze modele, jak i urządzenia z górnej półki. Dla wielu użytkowników niezwykle ważny jest też system operacyjny, więc nie zabrakło smartfonów z Androidem i iPhone’ów. Do tego dochodzą modele oferujące świetną specyfikacją, wyjątkowo smukłe, a także – co doceni wielu miłośników gadżetów – składane konstrukcje.

Motorola edge 60 fusion

Decydując się na motorolę edge 60 fusion dostajemy duży, 6,67-calowy, zakrzywiony ekran, przyzwoity procesor MediaTek Dimensity 7300, a także 8 GB RAM i 256 GB przestrzeni na dane. Akumulator o pojemności 5200 mAh można sprawnie naładować z mocą 68 W. Do tego dochodzi 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 oraz NFC.

Producent z tyłu umieścił aparat główny 50 Mpix, a także aparat ultraszerokokątny 13 Mpix. Z kolei z przodu znalazł się aparat 32 Mpix. To wszystko zamknięte jest w wizualnie przyjemnej obudowie, a paleta kolorów została opracowana we współpracy z Pantone. Zaletą jest też wytrzymałość, o czym świadczy odporność zgodna z militarną normą MIL-STD-810H i klasa wodoszczelności IP69.

Wypada wspomnieć, że w zestawie sprzedażowym znajduje się etui kolorystycznie dobrane do obudowy. Użytkownicy docenią jeszcze system operacyjny nastawiony na prostą i intuicyjną obsługę.

Motorola edge 60 fusion (fot. Motorola)

Samsung Galaxy A36

Propozycja dla osób, które preferują smartfony Samsunga, ale niekoniecznie potrzebują topowego modelu. Owszem, Samsung Galaxy A36 jest odczuwalnie tańszy od flagowych urządzeń koreańskiego producenta, ale nie ma powodów do wstydu w kwestii specyfikacji i oferowanych możliwości.

Samsung Galaxy A36 może pochwalić się dużym i świetnym ekranem AMOLED. Jego przekątna wynosi 6,7 cala, a maksymalna częstotliwość odświeżania 120 Hz przekłada się na płynne działanie interfejsu. Sercem jest Snapdragon 6 Gen 3, któremu towarzyszy 6 GB RAM i 128 GB przestrzeni na pliki użytkownika.

Zestaw aparatów umieszczonych z tyłu przedstawia się następująco: główny 50 Mpix + ultraszeroki 8 Mpix + makro 5 Mpix. Z przodu znajdziemy aparat 12 Mpix. Galaxy A36 to także WiFi 6, 5G, Bluetooth 5.4, NFC oraz akumulator 5000 mAh z ładowaniem 45 W. Obudowa spełnia klasę wodoszczelności IP67.

Samsung Galaxy A36 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

iPhone 17

Podstawowy iPhone z głównej linii, na którego czekaliśmy od lat. Nie brakuje opinii, że to obecnie najbardziej opłacalny smartfon Apple. Wyposażony jest w ekran OLED o przekątnej 6,3 cala i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Otrzymujemy więc kompaktowy smartfon, który nie ma wady swoich poprzedników – ekranu z odświeżaniem tylko 60 Hz.

iPhone 17 oferuje wysoką wydajność za sprawą procesora Apple A19. Układ sprawdzi się nie tylko dziś, ale także za kilka lat. To ważna informacja, bowiem smartfon – podobnie jak inne iPhone’y – objęty jest długim wsparciem producenta. Użytkownik do dyspozycji ma – zależnie od wybranej konfiguracji – 256 lub 512 GB przestrzeni na dane.

Główny aparat to 48 Mpix, a tuż obok niego znalazł się aparat ultraszerokokątny 48 Mpix. Przednie „oczko” to 18 Mpix. Smartfon obsługuje 5G, WiFi 7, Bluetooth 6, a także NFC z płatnościami Apple Pay, a aluminiowo-szklana obudowa spełnia klasę wodoszczelności IP68.

Jeśli jednak iPhone 17 to dla Ciebie za mało, w ofercie Plusa znajdziesz też iPhone’a 17 Pro. Dostajemy jeszcze potężniejszy procesor, jeszcze lepsze aparaty i wiele innych ulepszeń. Model 17 Pro powinien zadowolić najbardziej wymagających fanów Apple i tych, dla których funkcje wideo są najbardziej istotne.

iPhone 17 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Samsung Galaxy Z Fold 7

Często nazywany jest najlepszym składakiem Samsunga w historii – i nie ma w tym krzty przesady. Cena jest wysoka, ale z drugiej strony Samsung Galaxy Z Fold 7 to sprzęt skierowany do największych gadżeciarzy, a także mogący pełnić rolę dwóch urządzeń – smartfona po złożeniu i niewielkiego tabletu po rozłożeniu. Mimo takiej funkcjonalności, obudowa jest smukła – 8,9 mm, gdy jest złożony oraz tylko 4,2 mm, gdy jest rozłożony.

Zewnętrzny ekran Dynamic AMOLED 2X ma przekątną 6,5 cala. Z kolei ten we wnętrzu to już 8-calowy Dynamic AMOLED 2X. Smartfon wyposażony jest w mocarny procesor Snapdragon 8 Elite, a wariant dostępny w Plusie zapewnia 12 GB RAM i 512 GB przestrzeni na dane.

Aparat główny to 200 Mpix, ultraszerokokątny ma 12 Mpix, a teleobiektyw zapewnia 10 Mpix i 3-krotny zoom optyczny. Zarówno po rozłożeniu, jak i złożeniu można korzystać z aparatu do selfie 10 Mpix. Na pokładzie znalazł się jeszcze akumulator o pojemności 4400 mAh, a obudowa charakteryzuje się klasą wodoszczelności IP48, co – jak na składany smartfon – jest dobrym wynikiem.

Jeśli jednak niekoniecznie lubicie składane smartfony, a chcielibyście mieć smartfon Samsunga z topową specyfikacją, w Plusie dostępny jest też Samsung Galaxy S25 Ultra. Wypada wspomnieć, że jako jedyny flagowiec dostępny w Polsce ma wbudowany slot z rysikiem.

Samsung Galaxy Z Fold 7 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

iPhone Air i motorola edge 70

Tym razem nietypowo, bo na tapet weźmiemy dwa smartfony – iPhone’a Air i motorolę edge 70. Mimo iż różnią się ceną, a także systemem operacyjnym, to kierowane są do podobnego klienta. W założeniach mają spodobać się tym, którzy stawiają na atrakcyjny wygląd i smukłą, ale to naprawdę smukłą, obudowę.

Smartfon Apple ma tylko 5,6 mm grubości, a motorola edge 70 – 5,99 mm. Sercem iPhone’a Air jest procesor Apple 19 Pro, któremu towarzyszy 256 GB na dane. Z kolei motorola edge 70 składa się ze Snapdragona 7 Gen 4, 12 GB RAM i 512 GB przestrzeni na pliki. Warto jeszcze zauważyć, że smartfon Apple ma tylko jeden aparat z tyłu – 48 Mpix, a Motorola oferuje dwa – główny 50 Mpix i ultraszerokokątny 50 Mpix. Z przodu znajdziemy, odpowiednio, aparat 18 Mpix oraz 50 Mpix.

Jak podaje Apple, iPhone Air wytrzyma do 27 godzin odtwarzania wideo lub do 22 godzin odtwarzania wideo przesyłanego strumieniowo. Motorola edge 70 to z kolei 29 godzin ciągłego odtwarzania wideo, a producent wspomina też o 20 godzinach korzystania z mediów społecznościowych na w pełni naładowanym akumulatorze. Natomiast ekrany to już 6,5 cala w sprzęcie Apple i 6,67 cala w modelu Motoroli. Finalnie wybór nie będzie jednak podyktowany cyferkami, a przede wszystkim systemem operacyjnym i „ekosystemem”.

Motorola edge 70 z lewej oraz iPhone Air z prawej (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

A może słuchawki?

Oferta Plusa to nie tylko smartfony, ale również inny sprzęt, w tym słuchawki bezprzewodowe. Oczywiście, że takie słuchawki mogą być genialnym prezentem na święta. Przykładowo Samsung Galaxy Buds 3 FE.

Wspomniane słuchawki Samsunga mają sprawdzić się w zatłoczonym pociągu, rozmowach telefonicznych na wietrznej ulicy i podczas odtwarzania playlist, które towarzyszą użytkownikowi w drodze do domu. Wyposażone są w aktywną redukcją szumów (ANC). W kwestii czasu pracy użytkownik może liczyć na 6 godzin słuchania muzyki z włączoną funkcją ANC i do 8,5 godzin bez ANC. Dołączone etui pozwala wydłużyć podane wyniki – odpowiednio do 24 i 30 godzin.

Samsung informuje o zastosowaniu sporych przetworników, których obecność ma pozytywnie wpłynąć na ogólną poprawę jakości dźwięku. Muzyka ma charakteryzować się głębokim basem i wyraźnymi tonami wysokimi.

Samsung Galaxy Buds 3 FE (fot. Samsung)

Smartwatch z GPS dla dziecka

Co natomiast z prezentem dla najmłodszych? Tutaj ciekawym wyborem może być smartwatch Locon Watch Sigma. Co więcej, rodzice także będą zadowoleni, bowiem otrzymają funkcję sprawdzania lokalizacji dziecka, a także możliwość kontaktu. Locon Watch Sigma rozwiązanie dla rodziców, którzy chcą dać dziecku pierwsze urządzenie nie będące smartfonem – ale pozwalające na kontakt jednocześnie dające możliwość zachować kontrolę nad jego bezpieczeństwem. Smartwatch z dodatkowymi funkcjami monitoringu pozwala na lokalizację malucha i łatwy z nim kontakt w razie zagrożenia.

Locon Watch Sigma oferuje dostęp do długiej listy funkcji, takich jak: połączenia głosowe, alert SOS, pomiar tętna, komunikator WhatsApp, strefy bezpieczeństwa, funkcja Face Unlock czy krokomierz i proste gry. Rodzice mogą skonfigurować tryb szkolny, który ogranicza dostępność wybranych funkcji w trakcie szkolnych zajęć, a aktualną lokalizację dziecka sprawdzą w mobilnej aplikacji. Zaletą jest również wsparcie dla usługi Bezpieczna Rodzina.

Dzięki aplikacji można na bieżąco śledzić położenie pociechy, ustawić strefy bezpieczeństwa (np. dom, szkoła) oraz otrzymywać powiadomienia, gdy dziecko je opuści lub do nich dotrze, a w razie potrzeby skorzystać z przycisku SOS, który jednym kliknięciem wyśle sygnał alarmowy do opiekuna. W cenie Locon Sigma jest wliczona usługa lokalizacyjna dla dziecka

Locon Watch Sigma (źródło: Plus)

Materiał powstał na zlecenie Polkomtel