Całkiem ciekawy średniak. Ma dużą baterię i nowego Snapdragona

Czy smartfon bez 5G może stanowić interesującą propozycję ze średniej półki? Ano jak najbardziej. Honor X8d zapowiada się bardzo ciekawie, łącząc wysoką wydajność z długim czasem pracy (a przynajmniej na to wskazuje specyfikacja).

Honox X8d to pierwszy smartfonem ze Snapdragonem 6s 4G Gen 2

Honor X8d to pierwszy znany nam smartfon wyposażony w nowy procesor Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 (stanowiący dowód na to, że telefony z LTE nigdzie się nie wybierają). Chipset ten został wykonany w litografii 4 nm, cechuje się częstotliwością taktowania aż do 2,9 GHz i oferuje lokalną obsługę sztucznej inteligencji.

Procesorowi towarzystwa dotrzymuje 8 GB RAM, a także 128 GB lub 256 GB pamięci masowej. W środku zainstalowany został również spory akumulator – o pojemności 7000 mAh. Obsługuje szybkie ładowanie z mocą 45 W. Z kolei dostępne opcje łączności to: 4G (LTE), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 oraz NFC.

Poza tym smartfon Honor X8d został wyposażony w 6,77-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Nie znamy częstotliwości odświeżania, ale u poprzednika było to 120 Hz, więc można przypuszczać, że nie inaczej będzie tym razem.

Sekcję fotograficzną z tyłu tworzą dwa aparaty: główny o rozdzielczości 108 Mpix oraz dodatkowy moduł 8 Mpix (prawdopodobnie ultraszerokokątny), a z przodu znajduje się kamerka 16 Mpix do selfie. Wymiary urządzenia to 162,9×76,3×7,5 mm, a waga wynosi 188 g. Konstrukcja – w kolorze niebieskim, szarym lub czarnym – jest pyło- i wodoodporna w klasie IP65.

Honor X8d (źródło: DNS)

Sklepowa premiera smartfona Honor X8d wkrótce

Aktualnie smartfon Honor X8d widnieje wyłącznie na stronie jednego z kirgiskich sklepów, ale jego poprzednik – Honor X8c doczekał się globalnej premiery i pojawił się między innymi także w naszym kraju. Niewykluczone więc, że będzie możliwość zakupu tego nowego w Polsce. Cena pozostaje nieznana, jakąś wskazówką jednak może być to, że za X8c w dniu debiutu trzeba było zapłacić 1099 złotych.