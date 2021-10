Jaki smartfon do 1200 złotych? Wybór tylko z pozoru jest prosty

Wybór smartfona idealnego to nie lada wyzwanie. W sklepach znajdziemy mnóstwo różnych urządzeń, spośród których trudno znaleźć najlepsze rozwiązanie. Jeśli szukacie smartfona do 1200 złotych, to postaram się Wam nieco pomóc.

Wybór zdaje się być oczywisty…

Sprawdzając aktualną ofertę urządzeń do 1200 złotych, dość mocno na prowadzenie wybija się Xiaomi Poco X3 Pro. To smartfon o niesamowicie dobrym stosunku jakości do ceny! Gdzie indziej za taką kwotę znajdziecie chociażby procesor Qualcomm Snapdragon 860? No właśnie, będzie trudno…

A w Poco X3 Pro pozytywnie odebrać można nie tylko wydajny procesor. Mamy tu też spory akumulator o pojemności 5160 mAh z szybkim, 33-watowym ładowaniem, 6 GB RAM i wyświetlacz z odświeżaniem 120 Hz, potęgujący wrażenie płynności systemu. Do tego jest szybki skaner linii papilarnych, stereofoniczne głośniki, złącze słuchawkowe, port podczerwieni, moduł NFC i aparaty, które sprawdzą się bardzo dobrze w codziennym użytkowaniu.

Poco X3 Pro

Mimo to, prawdopodobnie nie będzie to idealne rozwiązanie dla każdego. Niedawno testowałem Poco X3 Pro i jego główną cechą, która przeszkadzała mi podczas korzystania na co dzień, był jego rozmiar i waga. To kawał wielkiego smartfona, do którego trudno się przyzwyczaić. Niektórym zabraknie też braku certyfikacji Netfliksa, nie mamy też modułu 5G, co może jeszcze teraz nie ma większego znaczenia, ale w przyszłości? Kto wie…

Co, jeśli nie Poco?

W poszukiwaniu alternatyw dla Poco X3 Pro, warto przyjrzeć się też realme 8 5G. Względem powyższej propozycji, tu do dyspozycji mamy moduł 5G, a obudowa jest niesamowicie smukła i poręczna. Urządzenie osobiście podoba mi się dużo bardziej, korzysta się z niego z przyjemnością.

realme 8 5G to nie tylko ładna, smukła obudowa, ale też niczego sobie podzespoły. Umieszczono tu procesor MediaTek Dimensity 700 5G, wspierany przez 6 GB RAM. Wszystkie multimedia wyświetlają się na 6,5-calowym ekranie z odświeżaniem 90 Hz, jest przyjemnie działający skaner linii papilarnych i przyzwoity zestaw aparatów. Nie zabrakło złącza słuchawkowego, wydajnej baterii o pojemności 5000 mAh oraz modułu NFC do płatności zbliżeniowych.

Zabrakło jednak głośników stereo, nie ma diody podczerwieni, przeciętnie wypadają też zdjęcia nocne. Przydałby się też ultraszeroki obiektyw i nieco szybsze ładowanie (tu do dyspozycji jest 18 W).

realme 8 5G (fot. Konrad Pisula | Tabletowo.pl)

Dwie propozycje od Oppo

Wśród smartfonów do 1200 złotych Oppo też ma kilka ciekawych urządzeń w ofercie. Jednym z nich jest Oppo Reno4, który może sprawdzić się rewelacyjnie u wielu użytkowników. Znajdziemy w nim procesor Qualcomm Snapdragon 720G z 8 GB RAM, do tego jest pełen kolorów ekran AMOLED. Świetnie wypadają też aparaty oraz prędkość ładowania – obsługiwane są ładowarki z mocą 30 W.

Oppo Reno4 wygląda też zjawiskowo, jest elegancki i smukły. Nie zabrakło NFC i skanera linii papilarnych w ekranie. Brakuje za to modułu 5G, bardziej pojemnej baterii (zastosowano zaledwie 4015 mAh) oraz wyższego odświeżania częstotliwości ekranu (jest to standardowe 60 Hz). Smartfon jest też obecnie słabiej dostępny w sklepach.

Jeśli zależy Wam na module 5G, większej częstotliwości odświeżania (w tym przypadku 90 Hz) i pojemniejszej baterii (5000 mAh) to interesującym wyborem może być Oppo A54 5G. To prawdziwy średniopółkowiec, który został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 480, 4GB RAM (szkoda, że nie zdecydowano się już na 6 GB) oraz bogaty, choć nie nadmiernie urozmaicony, zestaw aparatów.

Oppo A54 5G wygląda też bardzo dobrze, ma smukłą obudowę i świetny skaner linii papilarnych. Jak możecie jednak zauważyć, urządzenie nie ma wybitnych podzespołów, co przekłada się na sporadyczne spadki w płynności i utrzymywaniem działań w tle.

Oppo A54 5G

Ławka rezerwowych

Jeśli powyższe smartfony Was nie do końca przekonują, mam jeszcze dwie interesujące propozycje. Pierwszą z nich jest vivo Y70 – wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 665 i 8 GB RAM. Mamy też wyświetlacz AMOLED ze zintegrowanym skanerem linii papilarnych oraz szybkie, 33-watowe ładowanie.

Pozytywnie można ocenić aparaty (chociaż zabrakło tu ultraszerokokątnej soczewki). Umieszczono tu jeszcze złącze słuchawkowe i moduł NFC. Nie mamy za to 5G, przydałby się również lepszy głośnik multimedialny.

vivo Y70

Drugą ciekawą propozycją rezerwową jest Samsung Galaxy A32. To sprzęt wyposażony w ekran AMOLED z odświeżaniem 90 Hz, procesor MediaTek Helio G80 i 4 GB RAM. Pozytywnie można odebrać wyróżniające się wersje kolorystyczne, pojemny akumulator oraz bogaty zestaw aparatów.

W urządzeniu nie zabrakło modułu NFC czy złącza słuchawkowego. Brakuje jednak 5G, przydałoby się więcej pamięci RAM i nieco szybszego ładowania – tu dostajemy obsługę maksymalnie 15 W.

Samsung Galaxy A32 5G (fot. Konrad Pisula | Tabletowo.pl)

Wszystkie omawiane modele umieściłem jeszcze w zbiorczym zestawieniu w tabeli poniżej.

model POCO X3 Pro realme 8 5G Oppo Reno4 Oppo A54 5G vivo Y70 Samsung Galaxy A32 ekran IPS, 6,67 cala, Full HD, 120 Hz IPS, 6,5 cala, Full HD, 90 Hz Super AMOLED, 6,43 cala, Full HD, 60 Hz TFT, 6,5 cala, Full HD, 90 Hz AMOLED, 6,44 cala, Full HD, 60 Hz Super AMOLED, 6,4 cala, Full HD+. 90 Hz procesor Qualcomm Snapdragon 860 MediaTek Dimensity 700 Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snaprdagon 480 Qualcomm Snapdragon 665 MediaTek Helio G80 GPU Adreno 640 Mali-G57 Adreno 620 Adreno 619 Adreno 610 Mali-G52 RAM 6 GB 6 GB 8GB 4GB 8GB 4 GB pamięć 128 GB 128 GB 128 GB 64 GB 128 GB 128 GB system Android 11 Android 11 Android 11 Android 11 Android 11 Android 11 aparat Główny: 48 Mpix f/1,8

Ultraszerokokątny: 8 Mpix f/2,2

Makro: 2 Mpix f/2,4

Pomocniczy: 2 Mpix f/2,4 Główny: 48 Mpix f/1,8

Makro: 2 Mpix f/2.4

Pomocniczy: 2 Mpix f/2.4 Główny: 48 Mpix f/1.7

Ultraszerokokątny: 8 Mpix f/2.2

Makro 2 Mpix f/2.4 Główny: 48 Mpix f/1.7

Ultraszerokokątny: 8 Mpix f/2.2

Makro 2 Mpix f/2.4

Pomocniczy: 2 Mpix f/2.4 Główny: 48 Mpix f/1.8

Makro 2 Mpix f/2.4

Pomocniczy: 2 Mpix f/2.4 Główny: 64 Mpix f/1.8

Ultraszerokokątny: 8 Mpix f/2.2

Makro: 5 Mpix f/2.4

Pomocniczy: 5 Mpix f/2.4 kamerka 20 Mpix f/2,2 16 Mpix f/2.45 32 Mpix f/2.4 16 Mpix f/2.0 16 Mpix f/2.0 20 Mpix f/2.2 bateria 5160 mAh, szybkie ładowanie 33W 5000 mAh, szybkie ładowanie 18W 4020 mAh, szybkie ładowanie 30W 5000 mAh, szybkie ładowanie 18W 4100 mAh, szybkie ładowanie 33W 5000 mAh, szybkie ładowanie 15W 5G Nie Tak Nie Tak Nie Nie NFC Tak Tak Tak Tak Tak Tak USB Typu C Typu C Typu C Typu C Typu C Typu C microSD Tak Tak Tak Tak Tak Tak dual SIM Tak, hybrydowy Tak, niehybrydowy Tak, hybrydowy Tak, niehybrydowy Tak, niehybrydowy Tak, hybrydowy 3.5 mm jack audio Tak Tak Nie Tak Tak Tak głośniki Stereo Mono Mono Mono Mono Mono biometria Skaner linii papilarnych od boku Skaner linii papilarnych od boku Skaner linii papilarnych w ekranie Skaner linii papilarnych od boku Skaner linii papilarnych w ekranie Skaner linii papilarnych w ekranie wymiary 165,3 x 76,8 x 9,4 mm 162,5 x 74,8 x 8,5 mm 159,3 x 74 x 7,8 mm 162,9 x 74,7 x 8,4 mm 161 x 74,08 x 7,83 mm 158,9×73,6×8,4 mm waga 215 g 185 g 183 g 190 g 171 g 184 g norma odporności IP53 brak brak brak brak brak cena na wolnym rynku 1099 złotych 1199 złotych 1199 złotych 1099 złotych 999 złotych 999 złotych oferta Media Expert Link – Link Link Link Link

Dajcie znać który z tych modeli do 1200 złotych Wy byście wybrali! A może macie jeszcze inne propozycje? Czekam na Wasze komentarze!