Jaki smartfon do 1700 złotych kupić? Wybór wiąże się z kompromisami

Co prawda budżet na poziomie 1700 złotych nie pozwala nam na kupno najbardziej wypasionego flagowca, ale umożliwia przebieranie w niezliczonych smartfonach ze średniej półki. Wybór jest naprawdę spory, lecz niezależnie od decyzji, należy liczyć się z pewnymi brakami. Co zatem wybrać by nie zaszkodzić swojemu portfelowi, a równocześnie zakupić świetnego smartfona? Postaram się wskazać kilku ciekawych kandydatów, którym warto się przyjrzeć.

Reklama

Partnerem materiału jest Media Expert

POCO F3

Ten smartfon najpewniej byłby moim pierwszym wyborem w zakładanej kwocie. POCO F3, jak na swoją cenę, oferuje całkiem sporo, lecz nie jest on niestety pozbawiony wad. Myślę jednak, że dla topowej wydajności, jaką jest w stanie zaoferować, byłbym w stanie przełknąć ślinę i pójść na kompromis.

Reklama

Sercem POCO F3 jest procesor Qualcomm Snapdragon 870, który jest wręcz niespotykany w tej półce cenowej. Oferuje on spory zapas mocy dla urządzenia, a w dodatku ma zintegrowany modem 5G i obsługuje Wi-Fi 6. W połączeniu z 6 GB pamięci RAM LPDDR5 oraz 128 GB pamięci UFS 3.1 zapewni znakomitą wydajność, która zadowoli wymagających użytkowników, a przy okazji nie nadwyręży ich portfela.

Producent nie zapomniał jednak o świetnym ekranie, który dopełni znakomitą wydajność POCO F3. Na froncie urządzenia pojawił się wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu obrazu na poziomie 120 Hz. Co więcej, obsługuje on HDR10+ i próbuje dotyk z częstotliwością 360 Hz.

Mając na uwadze zalety tego smartfona, warto pamiętać również o jego wadach. Nie znajdziemy tutaj wyjścia słuchawkowego, co dla sporej rzeszy użytkowników wciąż jest ważne. Należy również przemyśleć, czy 128 GB pamięci wbudowanej to wystarczająca ilość dla naszych potrzeb, bowiem nie znajdziemy tutaj slotu na kartę microSD. Osobiście nie przepadam również za nakładką MIUI, lecz to kwestia bardzo indywidualna – dla jednych może być ona wadą, dla innych zaletą, a jeszcze inni przejdą obok niej całkowicie obojętnie.

POCO F3 w Media Expert

POCO F3 (źródło: POCO)

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Kolejną ciekawą propozycją jest Mi 11 Lite 5G, czyli nieco słabsza wersja tegorocznego flagowca Xiaomi. Nie bez powodu pojawiał się on już wielokrotnie w naszych zestawieniach – jest to po prostu bardzo dobry smartfon w tym przedziale cenowym!

7.4 Ocena

Zastosowany w nim układ to odrobinę mniej wydajny Snapdragon 780G, lecz jego wydajność powinna również zadowolić zdecydowaną większość użytkowników. Sporą zaletą jest tutaj również wyświetlacz o przekątnej 6,55 cala i odświeżaniu 90 Hz. Sprawdza się on znakomicie podczas oglądania zdjęć zrobionych z wykorzystaniem potrójnego aparatu, w który został wyposażony Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Nie znajdziemy w nim jednak złącza słuchawkowego ani ładowania bezprzewodowego, a nakładka MIUI potrafi czasem dać się we znaki użytkownikom tego smartfona.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G w Media Expert

Xiaomi Mi 11 Lite 5G (fot. Tabletowo.pl)

realme GT Master Edition

Zdecydowanie najbardziej eleganckim smartfonem w całym zestawieniu jest realme GT Master Edition w szarej wersji kolorystycznej. Jego plecki są pokryte wegańską skórą, nadającą urządzeniu charakteru premium.

8.4 Ocena

Zastosowany procesor to Snapdragon 778G 5G, którego wydajność z pewnością nie zawiedzie większości użytkowników. Wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,43 cala i odświeżaniu na poziomie 120 Hz zapewni świetne wrażenia wizualne, zaś zestaw trzech aparatów pozwoli zrobić świetne zdjęcia, zarówno w dzień, jak i w nocy.

Do słabych punktów tego urządzenia należy niestety zaliczyć przeciętnej jakości głośnik mono, brak slotu na kartę microSD oraz brak jakiejkolwiek normy odporności na wodę i pył. Szkoda również, że producent zdecydował się na zastosowanie skórzanych plecków jedynie w szarej wersji kolorystycznej, ponieważ zarówno czarna, jak i biała odsłona tego smartfona, z pewnością świetnie by wyglądały z tym wykończeniem.

realme GT Master Edition w Media Expert

realme GT Master Edition (fot. Tabletowo.pl)

Motorola Edge 20 Lite

Poszukując smartfona do 1700 złotych warto pochylić się także nad Motorolą Edge 20 Lite. Należący do rodziny tegorocznych flagowców amerykańskiego producenta smartfon został wyposażony w procesor MediaTeka, Dimensity 720 5G oraz 8 GB RAM.

To, co jednak najbardziej wyróżnia ten model w całym zestawieniu, to aparat główny o rozdzielczości aż 108 Mpix, wsparty 8-megapikselowym obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 118° oraz 2-megapikselowym oczkiem do pomiaru głębi.

Wykonane tym zestawem zdjęcia można obejrzeć na sporym, bo aż 6,7-calowym wyświetlaczu OLED, odświeżanym w częstotliwości 90 Hz. Zapewnia on również wsparcie dla HDR10+, dzięki któremu konsumpcja multimediów będzie jeszcze przyjemniejsza. Całość zasila bateria o pojemności 5000 mAh, obsługująca szybkie ładowanie przewodowe o mocy 30 W.

Do wad Motoroli Edge 20 Lite bez wątpienia należy brak głośników stereo oraz brak obsługi Wi-Fi 6. Należy zwrócić również uwagę na dość mocno wystające ponad obudowę obiektywy.

Motorola Edge 20 Lite w Media Expert

Motorola Edge 20 Lite (fot. Tabletowo.pl)

Samsung Galaxy M52 5G

Ostatnim smartfonem w tym zestawieniu jest urządzenie Samsunga, należące do bardzo lubianej przez użytkowników serii. Galaxy M52 5G, bo o nim mowa, to również sprzęt o najkrótszym stażu spośród wszystkich wymienionych. Choć delikatnie przekracza on założony budżet, warto przyjrzeć mu się bliżej.

Zastosowany procesor to, podobnie jak w opisanym wyżej realme GT Master Edition, Snapdragon 778G 5G. Front urządzenia wypełnia duży, 6,7-calowy wyświetlacz Super AMOLED Plus o rozdzielczości Full HD+ oraz odświeżaniu 120 Hz. Całość zasila bateria o pojemności 5000 mAh, obsługująca ładowanie z mocą 25 Watów.

Z tyłu urządzenia znajdziemy potrójny aparat, składający się z obiektywu głównego o rozdzielczości 64 Megapikseli, aparatu ultraszerokokątnego 12 Mpix o kącie widzenia 123˚ oraz oczka do makro o rozdzielczości 5 Mpix.

Niestety, Galaxy M52 5G nie został wyposażony w głośniki stereo ani wyjście słuchawkowe oraz nie oferuje normy odporności na wodę i pył. Względem swojego poprzednika, czyli Galaxy M51, ma on znacznie mniejszy akumulator, natomiast odświeżanie ekranu wzrosło dwukrotnie.

Samsung Galaxy M52 5G w Media Expert

Samsung Galaxy M52 5G (fot. Samsung)

Dla łatwiejszego porównania pełnej specyfikacji omawianych urządzeń skorzystajcie z poniższej tabelki.

Model POCO F3 Xiaomi Mi 11 Lite 5G realme GT Master Edition Motorola Edge 20 Lite Samsung Galaxy M52 5G Ekran 6,67 cala, AMOLED, FullHD+, 120 Hz 6,55 cala, AMOLED, FullHD+, 90 Hz 6,43 cala, Super AMOLED, FullHD+, 120 Hz 6,7 cala, OLED, FullHD+, 90 Hz 6,7 cala, Super AMOLED Plus, FullHD+, 120 Hz Procesor Snapdragon 870 5G Snapdragon 780G Snapdragon 778G 5G Dimensity 720 5G Snapdragon 778G 5G GPU Adreno 650 Adreno 642 Adreno 642L Mali-G57 MC3 Adreno 642L RAM 6 GB 6GB 6GB 8 GB 6 GB Pamięć 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB System Android 11 Android 11 Android 11 Android 11 Android 11 Aparat 48 + 8 + 5 Mpix 64 + 8 + 5 Mpix 64 + 8 + 2 Mpix 108 + 8 + 2 Mpix 64 + 12 + 5 Mpix Kamerka 20 Mpix 20 Mpix 32 Mpix 32 Mpix 32 Mpix Bateria 4520 mAh 4250 mAh 4300 mAh 5000 mAh 5000 mAh 5G Tak Tak Tak Tak Tak NFC Tak Tak Tak Tak Tak USB USB typu C USB typu C USB typu C USB typu C USB typu C microSD Nie Hybrydowy Nie Tak Hybrydowy Dual SIM Tak Tak Tak Tak Tak 3.5 mm jack audio Nie Nie Tak Tak Nie Głośniki Stereo Stereo Mono Mono Mono Biometria Z boku urządzenia Z boku urządzenia Pod ekranem Z boku urządzenia Z boku urządzenia Wymiary 163,7 x 76,4 x 7,8 mm 160,5 x 75,7 x 6,8 mm 159,2 x 73,5 x 8,0/8,7 mm (czarny, biały/szary) 165,9 x 76 x 8,3 mm 164,2 x 76,4 x 7,4 mm Waga 196 g 159 g 174/180 g (czarny, biały/szary) 185 g 173 g Norma odporności IP53 IP53 Brak IP52 Brak Cena na wolnym rynku 1599 złotych 1599 złotych 1499 złotych 1699 złotych 1749 złotych Oferta Media Expert Link Link Link Link Link

Jaki smartfon do 1700 złotych wybrać? To nie takie proste…

Postarałem się podkreślić zarówno najistotniejsze zalety, jak i najpoważniejsze wady wszystkich omawianych urządzeń. Wybór najlepszego smartfona do 1700 złotych nie jest łatwy, ponieważ w niemal każdym przypadku trzeba liczyć się z pójściem na kompromis.

Gdybym jednak stanął dziś przed takim wyborem, najpewniej dokonałbym zakupu POCO F3, który cechuje się najlepszą wydajnością. Nie ukrywam, że realme GT Master Edition również niesamowicie by mnie kusił swoim nieszablonowym designem.

Który smartfon w tym budżecie przypadł wam do gustu najbardziej. A może wybór padłby na zupełnie inny model? Dajcie znać w komentarzach!