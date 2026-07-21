Tani tablet z LTE i niezłym ekranem. Możesz go już kupić w Polsce

Tani tablet z dużym ekranem i łącznością LTE to coś, czego szukasz? W takim razie koniecznie skieruj wzrok na Ulefone Tab A12 Pro – model ten oficjalnie zadebiutował w Polsce i wydaje się naprawdę interesującą propozycją.

Ulefone Tab A12 Pro to tani tablet z LTE i 12-calowym ekranem

Urządzenie zostało wyposażone w budżetowy, ale oferujący przyzwoitą wydajność procesor Unisoc T7300, z którym współpracuje 8 GB RAM. Do tego dochodzi 128 GB pamięci masowej w formacie UFS 2.1, co budzi pewne obawy o szybkość przetwarzania danych, ale być może w rzeczywistości wcale nie będzie tak źle.

Jednym z największych atutów tego modelu ma być duży, bo 12,2-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2400×1600 pikseli i częstotliwości odświeżania sięgającej 90 Hz. Powinien zapewnić komfortowe warunki do pracy i nauki, ale też rozrywki. W tym drugim kontekście nie bez znaczenia jest obsługa Widevine L1 oznaczająca możliwość bezproblemowego oglądania treści o wysokiej jakości w aplikacjach Netflix czy Disney+.

Ulefone Tab A12 Pro (fot. Ulefone)

Ulefone Tab A12 Pro może się właśnie dobrze sprawdzić jako tablet do oglądania filmów i seriali poza domem. Szczególnie że ma na pokładzie modem LTE, pozwalający na korzystanie z internetu poza zasięgiem Wi-Fi. Można też spodziewać się długiego czasu pracy, dzięki akumulatorowi o pojemności 9000 mAh. Szkoda tylko, że maksymalna moc ładowania wynosi jedynie 18 W.

Poza LTE tablet pozwala również skorzystać z łączności Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.0, a listę wbudowanych modułów uzupełnia jeszcze GPS. Specyfikację wieńczą dwa aparaty (13 Mpix z tyłu i 5 Mpix z przodu), cztery głośniki oraz system Android 16. Wszystko to przy wymiarach 277,8 × 191,5 × 7,5 mm i wadze równej 610 gramów.

Ulefone Tab A12 Pro (fot. Ulefone)

Razem składa mi się to na całkiem interesującą propozycję – albo do oddawania się rozrywce poza domem, albo też do nauki. Ostatnim z atutów jest atrakcyjna cena. Skoro o niej mowa…

Ile kosztuje tablet Ulefone Tab A12 Pro w Polsce?

Tablet Ulefone Tab A12 Pro jest już dostępny w Polsce. Jego cena wynosi niespełna 1100 złotych.