W 2026 roku nie zobaczymy nowych smartfonów tego producenta

Dobrze pamiętamy, jak niespełna pięć lat temu LG podjęło decyzję o zwinięciu swojego smartfonowego interesu, co wiele osób przyjęło ze sporym smutkiem. Choć producent wciąż ma się dobrze i nadal funkcjonuje w wielu innych gałęziach, telefonów z jego logo już nie ujrzymy. Wygląda na to, że podobny los podzieli kolejna firma.

W tym roku bez nowych smartfonów Asusa

Na przestrzeni lat, Asus wielokrotnie zmieniał koncepcję produkcji smartfonów. Wiele lat wcześniej, w mobilnym portfolio firmy mogliśmy znaleźć telefony z różnych segmentów cenowych, natomiast w ostatnich latach marka skoncentrowała się głównie na urządzeniach flagowych z serii Zenfone oraz wyjątkowych, bo gamingowych smartfonach, spod szyldu ROG Phone.

Zmieniały się też wizje tego, jakie te flagowe Zenfone’y mają być – przez moment Asus stawiał na smartfony wyróżniające się kompaktowymi wymiarami (taki był chociażby Zenfone 10 i dwaj jego poprzednicy), by ostatecznie dwa kolejne modele, czyli Zenfone 11 Ultra i Zenfone 12 Ultra – poza samym dopiskiem Ultra – zyskały także znacznie większe, typowe dla lwiej części smartfonów gabaryty. Tym samym, marka stale próbowała przekonywać do siebie większe grono klientów.

W ostatnich miesiącach tajwańscy dystrybutorzy elektroniki informowali, że nie są w stanie już zamawiać telefonów marki Asus. Co więcej, stwierdzili także, iż otrzymali informację, że dział mobilny firmy ma funkcjonować jedynie do 31 grudnia 2025 roku i firma ma w planie zaprzestać wprowadzania na rynek nowych telefonów.

Asus nie pozostawił tych pogłosek bez komentarza. W odpowiedzi, producent zakomunikował, że działalność działu smartfonów będzie nadal kontynuowana i wszystkie obecne już na rynku urządzenia będą w dalszym ciągu objęte aktualizacjami oprogramowania, wsparciem technicznym i gwarancją. Jednocześnie, Asus poinformował, że nie planuje premier nowych smartfonów w 2026 roku.

Asus ROG Phone 9 Pro (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Co dalej ze smartfonami Asus?

Taka wiadomość budzi oczywiste spekulacje co do tego, czy rzeczywiście będzie to tylko chwilowa przerwa i zwieranie szyków do wypuszczenia w kolejnym roku czegoś bardziej dopracowanego, czy może jednak oglądamy właśnie przygotowania do całkowitego zaprzestania tworzenia smartfonów i próbę oswajania klientów z tym stanem rzeczy.

Nie jest bowiem żadną tajemnicą, że konkurencja na rynku telefonów jest obecnie naprawdę spora, widoczna jest też przede wszystkim coraz mocniejsza ofensywa ze strony chińskich marek. Być może więc, firmie zwyczajnie nie opłaca się już więcej walczyć i – zamiast tego – woli skupić się na rynku, który stanowi dla niej znacznie pewniejszy kawałek chleba, czyli na segmencie komputerów i laptopów.

Jak będzie naprawdę? O tym – zapewne – przekonamy się w ciągu najbliższego roku.